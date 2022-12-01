看法 进行患者培训
孤立性鹰嘴骨折通常是由于伸出的手摔倒或肘部受到直接打击。鹰嘴撕脱性骨折很少发生在三头肌肌腱从鹰嘴上拔下的时候。
孤立性鹰嘴骨折的症状和体征
患者表现为疼痛、肿胀和踝关节的触痛；也可能有畸形的情况。肘部的伸展受到限制或无法伸展。
孤立性鹰嘴骨折的诊断
神经血管检查
影像学检查
远端神经血管检查至关重要，因为尺神经可能会受伤。肘部的标准前后视图和侧视图显示大多数骨折，侧视图显示最明显。
鹰嘴骨折
图片
Credit line: ANTONIA REEVE/SCIENCE PHOTO LIBRARY
孤立性鹰嘴骨折的治疗
手术治疗
长臂后夹板
抗生素和骨科咨询（对于开放性骨折）。
更严重的移位和/或粉碎通常需要进行手术治疗。Mayo分类通常用于对位移、粉碎和稳定性进行分类（1个)。 大多数病例的初步处理是使用长臂后夹板和密切的骨科随访。开放性骨折应立即使用抗生素和骨科咨询进行治疗。
治疗参考文献
1.Sullivan CW, Desai K: Classifications in brief: Mayo classification of olecranon fractures.Clin Orthop Relat Res 477(4):908–910, 2019.doi: 10.1097/CORR.0000000000000614