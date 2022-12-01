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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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孤立性鹰嘴骨折

作者：Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
已审核/已修订 12月 2022
看法 进行患者培训

孤立性鹰嘴骨折通常是由于伸出的手摔倒或肘部受到直接打击。鹰嘴撕脱性骨折很少发生在三头肌肌腱从鹰嘴上拔下的时候。

孤立性鹰嘴骨折的症状和体征

患者表现为疼痛、肿胀和踝关节的触痛；也可能有畸形的情况。肘部的伸展受到限制或无法伸展。

孤立性鹰嘴骨折的诊断

  • 神经血管检查

  • 影像学检查

远端神经血管检查至关重要，因为尺神经可能会受伤。肘部的标准前后视图和侧视图显示大多数骨折，侧视图显示最明显。

孤立性鹰嘴骨折的治疗

  • 手术治疗

  • 长臂后夹板

  • 抗生素和骨科咨询（对于开放性骨折）。

更严重的移位和/或粉碎通常需要进行手术治疗。Mayo分类通常用于对位移、粉碎和稳定性进行分类（1个)。 大多数病例的初步处理是使用长臂后夹板和密切的骨科随访。开放性骨折应立即使用抗生素和骨科咨询进行治疗。

治疗参考文献

  1. 1.Sullivan CW, Desai K: Classifications in brief: Mayo classification of olecranon fractures.Clin Orthop Relat Res 477(4):908–910, 2019.doi: 10.1097/CORR.0000000000000614

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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