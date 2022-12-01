儿童骨骺（生长板）骨折

儿童开放的生长板经常会骨折。诊断依靠X线。治疗主要是闭合复位固定或切开复位内固定术。

(参见骨折概述。)

生长板附近骨质增多引导骨骼生长，其近端紧邻干骺端，远端连接骨骺生长板 (见图骨骺（生长板）骨折的Salter-Harris分类系统)。关闭的年龄各骨各不相同，但在20岁时全部骨骼生长板关闭 (见图骨骺盘(生长板))。

闭合前，生长板是骨骼最薄弱的部分，通常在受外力后会受损。生长板骨折可延伸到干骺端和/或骨骺，可根据Salter-Harris系统对其进行分类。共分五种，I型至V型，影响骨骼发育风险随着骨折进展逐型升高。在英语中，可以用SALTR帮助记忆分型：

I 型：S = S traight（骨折线径直穿过生长板）

II 型：A = A bove（骨折线的在生长板上方或远离生长板）

III 型：L = L ower（骨折线在生长板下方）

IV 型：T = T hrough（骨折线通过干骺端，生长板和骨骺）

V 型：R = Rammed（骨骺板已被压碎）

涉及损伤骨骺以及生长板（III和IV型），或压碎的生长板（V型）的患儿，预后较差。

骨骺（生长板）骨折的Salter-Harris分类系统

骨骺板（生长板）

小儿骺骨折的诊断 X线平片 儿童在生长板部位触痛和肿胀或患肢不能移动或负重，需要考虑生长板骨折。 摄X平片可予以诊断。如果结果可疑，可行对侧X线比较。即使使用不同的平面，I 型和V 型的X线仍可表现正常。如果X线正常，但仍怀疑生长板骨折，则假设患者骨折，使用夹板或石膏固定，并在数天内复查。持续的疼痛和压痛提示生长板骨折。

小儿骺骨折的治疗 闭合复位（如果需要）及制动或切开复位内固定（ORIF），取决于骨折 根据具体骨折类型，Ⅰ型和Ⅱ型一般通过闭合复位法均能治愈；Ⅲ型和IV型常需要ORIF治疗。 Ⅴ型可引起骨骼异常生长，因此需儿童骨科医师会诊治疗。