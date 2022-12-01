尺骨和桡骨干骨折通常由桡骨或尺骨的直接创伤引起。可能会出现伴随的错位。

(参见骨折概述。)

桡骨和尺骨的骨折通常是由前臂的直接打击引起的（例如，在接触性运动、跌倒或攻击期间的防御动作中）。通过桡骨和尺骨之间的骨间膜传递的力可能会导致伴随的脱位。

经验与提示

孤立的桡骨中段或尺骨中段骨折很常见。

孟氏骨折 是伴有桡骨头脱位的近端尺骨骨折。

盖shi骨折 是远端桡骨干骨折伴有远端桡尺关节脱位。

尺骨和桡骨干骨折的症状和体征 桡骨和尺骨干骨折可导致受伤部位疼痛、畸形、瘀斑和肿胀。

尺骨和桡骨干骨折的诊断 前后位和侧位X线 桡骨和尺骨干骨折通常通过前后位和侧位 X 射线进行诊断。如果怀疑骨折，还应检查肘部和腕部，并在适当时进行 X 光检查。 桡骨头脱位在 Monteggia 骨折中很容易被忽视，因为骨折非常明显，如果发现尺骨近端骨折应特别考虑。桡骨头通常在其与小头（capitulum）的正常关节之外可见。在 Monteggia 骨折中，桡骨小头线也未正确对齐，提示脱位（见图 肱骨前线和桡骨小头线）。 在 Galeazzi 骨折（类似于 Monteggia 骨折）中，桡尺远端脱位容易被远端桡骨干骨折忽视，应特别考虑。 Monteggia骨折脱位 (1) 隐藏详情 此 X 射线显示尺骨近端骨折（蓝色箭头）并伴有桡骨头脱位。桡骨头（红色箭头）位于小头上方，即其正常关节。 Image courtesy of Danielle Campagne, MD. Monteggia骨折脱位 (2) 隐藏详情 此 X 射线显示尺骨近端骨折伴桡骨头脱位（红色箭头）。 Image courtesy of Danielle Campagne, MD. Galeazzi 骨折 隐藏详情 此 X 射线显示桡骨远端骨折（蓝色箭头）和桡尺远端关节破裂（红色箭头）。尺骨远端和桡骨远端的关节面彼此不对齐。 Image courtesy of Danielle Campagne, MD.

尺骨和桡骨干骨折的治疗 对于孤立的桡骨和尺骨干骨折，闭合复位和夹板固定，门诊骨科随访

对于 Monteggia 和 Galeazzi 损伤，紧急骨科会诊和通常切开复位内固定 (ORIF) 大多数孤立的桡骨和尺骨干骨折可以通过闭合复位和夹板固定治疗，随后转诊骨科。 对于 Monteggia 和 Galeazzi 骨折，需要紧急骨科会诊，通常需要 ORIF 以保持对齐。