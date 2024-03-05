如何使用腋下拐杖行走

拐杖

拐杖有两种通用类型：腋下拐杖和前臂拐杖（也称为肘拐或 Lofstrand 拐杖）。它们有不同的尺寸可供选择，每种尺寸也可调节长度。腋下拐杖更常用。对于腋下拐杖，与拐杖顶部的手柄距离可与拐杖的总长度分开调节。前臂拐杖要求大部分重量由手支撑，不允许患者将重量压在腋窝上，从而消除了桡神经失用症的风险；对于需要长时间使用拐杖的患者，前臂拐杖通常在愈合过程的后期使用。