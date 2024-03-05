如何使用腋下拐杖行走

拐杖是患者在受伤的腿上无法承受全部或部分重量时用于行走的辅助装置。
适应证
不能或不应承受全部或部分重量的下肢损伤
禁忌证*
绝对禁忌证
阻止使用拐杖的上肢损伤
共济失调
平衡不佳
全身无力或虚弱
相对禁忌证
未受伤腿异常或无力
* 安全地使用拐杖需要适度的力量、平衡、协调和充分利用双臂。上下楼梯更具挑战性，必须谨慎选择被允许这样做的患者。患者还必须能够理解说明并在说明后展示如何安全使用拐杖。在老年患者中，缺少一项或多项这些要求会导致拄拐杖走路有问题。
并发症
不合适或使用不当的拐杖（靠在腋窝的拐杖上或将体重放在拐杖上）可能会导致桡神经失用症。
设备
拐杖
拐杖有两种通用类型：腋下拐杖和前臂拐杖（也称为肘拐或 Lofstrand 拐杖）。它们有不同的尺寸可供选择，每种尺寸也可调节长度。腋下拐杖更常用。对于腋下拐杖，与拐杖顶部的手柄距离可与拐杖的总长度分开调节。前臂拐杖要求大部分重量由手支撑，不允许患者将重量压在腋窝上，从而消除了桡神经失用症的风险；对于需要长时间使用拐杖的患者，前臂拐杖通常在愈合过程的后期使用。
相关解剖学
桡神经位于腋窝的浅表，在压力下容易发生神经失用症。
体位
患者在安装拐杖时应保持站立姿势。
安装腋下拐杖的步骤说明
调整一根拐杖的长度，使腋垫位于腋下 2.5 至 5 厘米（1 至 2 英寸）处。
调整那个拐杖的把手位置，使肘部稍微弯曲（大约15到30°）。
调整第二个拐杖，使其长度和抓握位置与第一个拐杖的长度和抓握位置相匹配。
确保调整销或螺钉已牢固固定。
腋下拐杖安装
患者应穿平时穿的鞋，保持直立、前视、肩放松的姿态。为了正确贴合，每个拐杖的末端应放在距离鞋侧约 5 厘米、脚趾前约 15 厘米的位置，并应调整拐杖的长度，使拐杖顶部约腋下 2 至 3 指宽（约 5 厘米）。应调整手柄使肘部弯曲 20 到 30°。
无负重拐杖行走的分步说明
患者站立在未受伤的腿上，每只手都用拐杖支撑。
受伤的腿应该离开地面。
重量在手上，而不是腋窝；腋垫实际上支撑在腋下正下方的胸壁上。
在迈出一步之前，患者将拐杖尖放在前方大约一个步长，同时将重量放在未受伤的腿上。
为了迈出一步，患者将重量转移到拐杖手柄上，并将未受伤的腿向前摆动离开地面，将脚放在拐杖尖端前约一个步长处。
为了增加额外步长，重复该过程。
坐在椅子上和从椅子上站起的步骤说明
患者靠近椅子并转动，使椅子直接位于患者身后。
患者将双拐杖握在未受伤侧的手中，并在坐下时使用它们作为支撑。
坐下后，应将拐杖放在附近，以便患者在准备站立时可以够到拐杖。
为了从椅子上站起来，患者用未受伤一侧的手拿起两个拐杖，坐在椅子的前缘。
然后，患者在未受伤侧手中的拐杖的帮助下，用未受伤的腿站起来。
站在未受伤的腿上，患者在采取任何步骤之前将一根拐杖转移到受伤的一侧。
使用拐杖上楼梯的步骤说明
只有强壮、敏捷且平衡良好的患者才能在没有帮助的情况下在楼梯上使用拐杖。理想情况下，可以使用坚固的扶手。
患者站在靠近底部台阶的位置。
患者将两个拐杖放在扶手对面的手臂下。
病人用一只手拿着两个拐杖，另一只手拿着扶手来支撑自己。
病人靠在拐杖上，抓住扶手作支撑，同时上一步，脚放在未受伤的一侧。
上台阶后，拐杖被抬起并放在患者现在所处的同一台阶上。
患者应将支撑手重新放置在扶手上更高的位置，为下一步做准备。
为了在楼梯上更进一步台阶，重复该过程。
如果没有扶手，患者可以使用正常的拐杖步行上台阶，但前提是他们具有出色的力量、敏捷性和平衡性。
不能使用拐杖上楼梯的患者可以通过坐下然后一次将自己抬上一个台阶来上楼梯。
使用拐杖下楼梯步骤说明
只有强壮和敏捷的患者才能在没有帮助的情况下在楼梯上使用拐杖。理想情况下，可以使用坚固的扶手。
患者站在靠近底部台阶的位置。
患者将两个拐杖放在扶手对面的手臂下。
患者用一只手握住两个拐杖，另一只手抓住扶手来支撑自己。
患者靠在拐杖上，抓住扶手作支撑，然后将拐杖移到下面的台阶上。
患者向下移动到拐杖在未受伤一侧使用脚的台阶。
患者将支撑手重新放置在扶手下方，为下一步做准备。
为了下楼梯，需要重复这个过程。
如果没有扶手，患者可以使用正常的拐杖步行下台阶，但前提是他们具有出色的力量、敏捷性和平衡性。
不能使用拐杖下楼梯的患者可以通过坐下然后抬起然后降低自己到达下一台阶来下楼梯。
警示和常见错误
确保把手不要太低，以便手臂几乎完全伸展。
由于患者本能地在腋窝而不是把手上承受重量，因此特别警告他们不要这样做。
如果拐杖有单独包装的防滑头，请将它们放在拐杖的底部。
技巧和窍门
要将拐杖靠在墙壁或家具上，请将它们放在腋下垫下方，这样它们就不太可能翻倒。