如何使用手动戒指切割器移除戒指

首先，使用温和的消毒清洁剂（如氯己定）清洁周围的皮肤。

将手动环形切割器的小钩（防护罩）滑到环下方以定位切割金属的锯齿轮。

将锯齿轮放在环上，如有必要，一次切一点。

切割戒指的替代方法:

对于由硬质材料（例如钢、钴、钛）制成的戒指，如果有的话，请使用电动环形切割锯。如果没有，也可以使用螺栓切割器。为患者和执行手术的人员使用眼睛保护装置，因为碎片可能会脱落并变成弹射物。

一些由硬而脆的材料（例如陶瓷、钨）制成的环可以通过缓慢拧紧拉紧螺钉，用虎钳夹具施加压力，从而将夹具闭合得更紧，直到环破裂。由于环的碎片可能会破碎并变成抛射物，因此建议患者和执行手术的人员进行眼部保护。