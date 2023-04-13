如何使用手动戒指切割器移除戒指

移除卡在手指上的戒指可能需要使用手动戒指切割器。
当出现过度肿胀、手指缺血迹象或其他方法失败时，应尝试使用环形切割器。沿着戒指的圆周切割戒指可以将戒指分开，并从肿胀的手指上取下。
使用环形切割器取下戒指的适应症
当戒指不会从手指上滑落时出现水肿或预期水肿
由软材料（如金、银、铜、塑料）制成的戒指
使用环形切割器取下戒指的禁忌症
无
使用环形切割器取下戒指的并发症
下层组织撕裂
使用环形切割器取下戒指的设备
非无菌手套
温和的消毒清洁剂（例如，2% 氯己定）
手动环切刀
止血器或钳子
眼睛保护（例如，面罩、护目镜）
有时使用动力环切锯、断线钳或虎钳
使用环形切割器移除戒指的其他注意事项
有时，用水溶性润滑剂彻底润滑患者的手指，然后用牵引力做圆周运动，将戒指从手指上拧下来。
使用环形切割器移除戒指的相关解剖学
最大直径（和阻碍移除）的部位是近端指间 (PIP) 关节。
使用环形切割器取下戒指的定位
戒指和手指的完美接触，让患者感到舒适
使用环刀拆卸环的分步说明
首先，使用温和的消毒清洁剂（如氯己定）清洁周围的皮肤。
将手动环形切割器的小钩（防护罩）滑到环下方以定位切割金属的锯齿轮。
将锯齿轮放在环上，如有必要，一次切一点。
切割戒指的替代方法:
对于由硬质材料（例如钢、钴、钛）制成的戒指，如果有的话，请使用电动环形切割锯。如果没有，也可以使用螺栓切割器。为患者和执行手术的人员使用眼睛保护装置，因为碎片可能会脱落并变成弹射物。
一些由硬而脆的材料（例如陶瓷、钨）制成的环可以通过缓慢拧紧拉紧螺钉，用虎钳夹具施加压力，从而将夹具闭合得更紧，直到环破裂。由于环的碎片可能会破碎并变成抛射物，因此建议患者和执行手术的人员进行眼部保护。
使用大型止血钳或其他工具（例如钳子）将环的切割端分开并将其取下。
使用环形切割器取下戒指的后续护理
用干净的布或纱布、肥皂和水或温和的抗菌伤口清洁剂（如氯己定）轻轻清洁任何手指撕裂伤。如果需要保护，请用纱布缝合或绷带。
珠宝商通常可以修复在一个或多个地方切割的戒指。
使用环刀移除环的警告和常见错误
注意手指缺血的迹象，这通常是由戒指引起的，表明迫切需要取下戒指：
斑驳
远端手指的蓝灰色或白色
非常长时间或没有毛细血管再填充
脉搏血氧仪没有远端脉搏
剧烈疼痛
使用环刀移除环的提示和技巧
提醒患者在手指水肿发生之前取下所有戒指，如果有手指受伤的风险，那么戒指的范围足以引起疼痛或血管受损。
如果张力太大而无法展开环，则可以从原始切割位置再次切割 180°。第二次切割允许戒指分成两部分脱落。
对于硬质材料制成的戒指，一个人可以在戒指的每一侧拉开它；每个人都可以使用回形针。
如果没有现成的回形针，医院维护部门和消防救援服务部门可能会配备切割工具/钳子。
更多信息
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