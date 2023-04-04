指甲环钻是在手指甲或脚趾甲上开一个洞，以释放指甲下方被困的血液。
指甲环钻术的适应症
单纯甲下血肿（甲床下血肿，指甲和皱襞完整），疼痛且通常覆盖超过 50% 的甲床
相对无痛、小或自发排出（例如，在指甲远端边缘下）的甲下血肿不需要环钻。
指甲环钻术的禁忌症
指甲从甲床上撕脱、指甲裂开或撕裂伤从甲床延伸到皮肤：这些损伤需要去除指甲。
受伤后超过 1 到 2 天：此时，甲下血肿内的血液可能已经凝结，环钻术将无效。
指甲环钻术的并发症
感染（很少）
环钻装置造成的轻微甲床损伤
患者通常会失去具有甲下血肿的指甲，但这是因为血肿而不是环钻。指甲随后会重新生长，但如果甲床因原始损伤而受损，则可能会变形。环钻装置与甲床的无意接触是痛苦的，但不会产生足以形成指甲畸形的损坏。
指甲环钻术的设备
清洁液如氯己定
非无菌手套
用于局部麻醉的注射器和针头
烧灼装置（例如一次性笔）或 18 号针头
替代品：29 号胰岛素针头和注射器或中间分裂装置（使用皮肤电极确定钉孔深度）
无菌纱布
指甲环钻术的其他注意事项
骨折的存在并不禁止环钻；环钻不会增加感染风险。
如果甲下血肿占指甲基质的 50% 以上，则通常会发生指尖或脚趾骨折，这可以通过 X 射线进行诊断。
指甲环钻术的相关解剖结构
血肿上面的指甲是没有感觉的，但甲床却异常敏感。
指甲底部的指甲基质将真皮固定在远节指骨的骨膜上，并允许指甲生长。远端基质终止于月牙（白色新月形）。指甲的疤痕最终会长出来，但基质的疤痕会导致指甲畸形或指甲永久丢失。
指甲环钻术的定位
指甲暴露出色，让患者感到舒适
手支撑在坚固的表面上
指甲环钻术的分步说明
评估手指或脚趾的神经血管损伤和伸肌腱，是否有远端指间 (DIP) 关节（槌状指或脚趾）肌腱断裂的证据。
用干净的布或纱布、肥皂和水或温和的抗菌伤口清洁剂（如洗必泰）轻轻清洁指甲和手指。
向患者保证环钻只需几秒钟，而且几乎是无痛的——远不如指神经阻滞那么痛。
如果不能让患者放心，请用指神经阻滞麻醉远端手指。
将操作手稳定在与患者手相同的表面上。
如果使用烧灼，将装置放在甲下血肿的中心，有控制地施加轻微的压力，直到感觉到“给予”并流出血液；这需要 < 1 秒。
如果使用针，请使用适度压力的旋转运动小心地钻穿指甲。
替代方法：不使用烧灼装置或大口径针头，您可以将 29 号胰岛素针头插入远端指甲下方，使注射器保持轻轻吸力，将其向近端平行于甲板推进，直到血肿开始排入连接的注射器。
成功引流后，疼痛立即明显减轻，血肿明显减少。
如果疼痛没有明显缓解，考虑血肿的另一个区域是否需要引流（通常一个位置良好的孔就足够了）。
指甲环钻术的术后护理
用无菌纱布包扎。告知患者通过孔引流可能会持续 24 至 36 小时。
疼痛的恢复可能表明环钻部位有凝块。温水浸泡可以帮助去除凝块并缓解疼痛。
即使存在骨折，也不需要常规使用预防性抗生素。
指甲环钻术的警示和常见错误
当烧灼器或针头穿过指甲板时，一定要控制它的尖端，以免接触甲床。
确保烧灼装置不要太浅或太慢，让该区域升温。
避免在可能易燃的人造指甲上进行热烧灼。