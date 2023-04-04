评估手指或脚趾的神经血管损伤和伸肌腱，是否有远端指间 (DIP) 关节（槌状指或脚趾）肌腱断裂的证据。

用干净的布或纱布、肥皂和水或温和的抗菌伤口清洁剂（如洗必泰）轻轻清洁指甲和手指。

向患者保证环钻只需几秒钟，而且几乎是无痛的——远不如指神经阻滞那么痛。

如果不能让患者放心，请用指神经阻滞麻醉远端手指。

将操作手稳定在与患者手相同的表面上。

如果使用烧灼，将装置放在甲下血肿的中心，有控制地施加轻微的压力，直到感觉到“给予”并流出血液；这需要 < 1 秒。

如果使用针，请使用适度压力的旋转运动小心地钻穿指甲。

替代方法：不使用烧灼装置或大口径针头，您可以将 29 号胰岛素针头插入远端指甲下方，使注射器保持轻轻吸力，将其向近端平行于甲板推进，直到血肿开始排入连接的注射器。

成功引流后，疼痛立即明显减轻，血肿明显减少。