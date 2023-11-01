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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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如何用胶带缠绕脚趾

作者：James Y. McCue, MD, University of Washington
已审核/已修订 11月 2023
看法 进行患者培训

巴迪胶带动态地将受伤的脚趾夹在相邻的正常脚趾上。

在 buddy-taping 中，需要固定（例如，由于受伤或畸形）的手指附着在相邻的未受影响的手指上，有助于提供对齐和一些支撑和保护。

伙伴绑脚趾的适应症

  • 脚趾扭伤、脱位或骨折

  • 结构性脚趾疾病（例如，拇趾限制）

伙伴绑脚趾的禁忌症

绝对禁忌证

  • 开放性骨折

相对禁忌证

  • 大脚趾的某些骨折（有些需要固定）

绑脚趾的并发症

  • 由于缺乏填充物和脚趾之间的浸渍导致皮肤破裂

  • 血管受损，通常是由于应用过紧

伙伴包扎脚趾的设备

  • 棉或纱布垫

  • 胶带 1.25 至 2.5 厘米（½ 至 1 英寸）

  • 有时市售的脚趾夹板

伙伴绑脚趾的其他注意事项

  • 应该减少错位。 大多数脚趾骨折不需要复位。 大脚趾近节指骨骨折通常需要固定；巴迪jiao'dai是不够的。

伙伴绑脚趾的定位

  • 将患者坐在椅子上或仰卧在检查台上。

伙伴绑脚趾的分步说明

  • 给予患者足够的镇痛。

  • 在夹板的脚趾之间插入棉垫或纱布，以防止脚趾之间的皮肤浸渍。

  • 在两个脚趾周围贴上胶带，将受伤的脚趾绑在未受伤的脚趾上。

  • 检查远端感觉和毛细血管再充盈。

好友绑脚趾的善后护理

  • 提供或开具硬底鞋（术后鞋）以方便负重和行走。

  • 如果负重引起明显疼痛，请考虑使用拐杖。

  • 安排或推荐适当的后续行动。

  • 让患者保持敷料干燥以避免皮肤破损，如果敷料变湿则更换敷料。

  • 让患者在坐着或休息时将受伤的肢体抬高到心脏上方。

  • 让患者每 2 天更换一次胶带和纱布。

  • 告诉病人 冰敷 如所须。

伙伴绑脚趾的警告和常见错误

  • 不要将脚趾贴得太紧或在关节处贴上胶带。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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