巴迪胶带动态地将受伤的脚趾夹在相邻的正常脚趾上。

在 buddy-taping 中，需要固定（例如，由于受伤或畸形）的手指附着在相邻的未受影响的手指上，有助于提供对齐和一些支撑和保护。

伙伴绑脚趾的适应症 脚趾扭伤、脱位或骨折

结构性脚趾疾病（例如，拇趾限制）

伙伴绑脚趾的禁忌症 绝对禁忌证 开放性骨折 相对禁忌证 大脚趾的某些骨折（有些需要固定）

绑脚趾的并发症 由于缺乏填充物和脚趾之间的浸渍导致皮肤破裂

血管受损，通常是由于应用过紧

伙伴包扎脚趾的设备 棉或纱布垫

胶带 1.25 至 2.5 厘米（½ 至 1 英寸）

有时市售的脚趾夹板

伙伴绑脚趾的其他注意事项 应该减少错位。 大多数脚趾骨折不需要复位。 大脚趾近节指骨骨折通常需要固定；巴迪jiao'dai是不够的。

伙伴绑脚趾的定位 将患者坐在椅子上或仰卧在检查台上。

伙伴绑脚趾的分步说明 给予患者足够的镇痛。

在夹板的脚趾之间插入棉垫或纱布，以防止脚趾之间的皮肤浸渍。

在两个脚趾周围贴上胶带，将受伤的脚趾绑在未受伤的脚趾上。

检查远端感觉和毛细血管再充盈。

好友绑脚趾的善后护理 提供或开具硬底鞋（术后鞋）以方便负重和行走。

如果负重引起明显疼痛，请考虑使用拐杖。

安排或推荐适当的后续行动。

让患者保持敷料干燥以避免皮肤破损，如果敷料变湿则更换敷料。

让患者在坐着或休息时将受伤的肢体抬高到心脏上方。

让患者每 2 天更换一次胶带和纱布。

告诉病人 冰敷 如所须。