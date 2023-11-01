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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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指深屈肌 (FDP) 撕脱

（球衣手指；橄榄球手指；毛衣手指）

作者：Paul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
已审核/已修订 11月 2023
看法 进行患者培训

指深屈肌撕脱通常发生在远端指骨的肌腱插入处。受伤的手指不能在远端指间关节处主动弯曲。需要X射线来排除撕脱骨折。治疗是手术。

损伤主要发生在足球和其他接触性运动（例如橄榄球）中。无名指受伤最多（75%的病例）。

(参见槌状指。）

球衣手的病因

手指的屈曲由指深屈肌（FDP）和指浅屈肌（FDS）控制。 FDP 插入远端指骨并弯曲远端指间 (DIP) 关节。

FDP 撕脱的最常见机制是运动员抓住第二名运动员的球衣或衬衫，抓住弯曲的手指，当第二名运动员突然离开时，手指被用力伸展，肌腱断裂。

FDP 撕脱可以撕脱骨碎片。

球衣手的症状和体征

受伤的运动员不能主动弯曲远端指间（DIP）关节。触诊指尖的掌侧/掌侧表面是痛苦的。受影响的手指略微伸展。 

球衣手的诊断

  • X线

需要X光片来排除远端指骨撕脱骨折。必须进行受影响的远端指间（DIP）关节的主动屈曲，否则很容易漏诊。

优点与缺陷

  • 测试在DIP关节有不明原因疼痛的接触式运动运动员的主动DIP关节屈曲，特别是当休息位置处于伸展状态时。

球衣手的治疗

  • 手术治疗

选择的治疗方法是由手外科专家进行手术修复。

关键点

  • 泽西手指出现在足球和橄榄球等接触性运动中。

  • 为避免漏诊损伤，应测试受累手指的主动远侧指间关节（DIP）屈曲。

  • 将受影响的患者转诊给手部专家进行手术修复。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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