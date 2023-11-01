指深屈肌 (FDP) 撕脱

看法 进行患者培训
指深屈肌撕脱通常发生在远端指骨的肌腱插入处。受伤的手指不能在远端指间关节处主动弯曲。需要X射线来排除撕脱骨折。治疗是手术。
损伤主要发生在足球和其他接触性运动（例如橄榄球）中。无名指受伤最多（75%的病例）。
(参见槌状指。）
球衣手的病因
手指的屈曲由指深屈肌（FDP）和指浅屈肌（FDS）控制。 FDP 插入远端指骨并弯曲远端指间 (DIP) 关节。
FDP 撕脱的最常见机制是运动员抓住第二名运动员的球衣或衬衫，抓住弯曲的手指，当第二名运动员突然离开时，手指被用力伸展，肌腱断裂。
FDP 撕脱可以撕脱骨碎片。
球衣手的症状和体征
受伤的运动员不能主动弯曲远端指间（DIP）关节。触诊指尖的掌侧/掌侧表面是痛苦的。受影响的手指略微伸展。
球衣手的诊断
X线
需要X光片来排除远端指骨撕脱骨折。必须进行受影响的远端指间（DIP）关节的主动屈曲，否则很容易漏诊。
优点与缺陷
球衣手的治疗
手术治疗
选择的治疗方法是由手外科专家进行手术修复。
关键点
泽西手指出现在足球和橄榄球等接触性运动中。
为避免漏诊损伤，应测试受累手指的主动远侧指间关节（DIP）屈曲。
将受影响的患者转诊给手部专家进行手术修复。