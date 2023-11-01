指深屈肌 (FDP) 撕脱

手指的屈曲由指深屈肌（FDP）和指浅屈肌（FDS）控制。 FDP 插入远端指骨并弯曲远端指间 (DIP) 关节。

FDP 撕脱的最常见机制是运动员抓住第二名运动员的球衣或衬衫，抓住弯曲的手指，当第二名运动员突然离开时，手指被用力伸展，肌腱断裂。

FDP 撕脱可以撕脱骨碎片。