肩袖损伤/肩峰下滑囊炎

体格检查

有时MRI或关节镜检查

诊断依据病史和体格检查，包括激发试验(见肩部体格检查)。肩袖不能直接触诊，但可通过激发试验间接评价各个肌肉组件；出现明显痛感或肌力下降被认为为阳性结果。

让患者手臂屈曲向前、拇指朝下抵挡向下的压力（“空罐”试验或Jobe试验）来评价冈上肌功能。

冈下肌和小圆肌功能评价：让患者手臂置于旁边、肘部屈曲90°抵抗外部旋转压力，此位置将肩袖肌肉功能与其他肌肉功能，诸如三角肌区隔开来。 这一试验发现肌力下降提示有明显的肩袖功能不全（如，完全撕裂）。

让患者手背置于背部并停留在下背部来评价肩胛下肌功能。检查者将伤者的手从下背部向上提，伤者应能保持手离开后背部皮肤（Gerber举手脱离试验）。

Neer试验用于检测喙突肩峰弓下肩袖肌腱的受伤情况。将患者手臂用力向前屈曲位（手臂举过头）并使手掌面完全向下。

Hawkins试验也用于检测损伤情况。将病人手臂举起至90°，肘部屈曲90°，然后强行内旋肩部。

Apley划痕试验通过让患者尝试触及对侧肩胛骨来综合评价肩关节的活动度。要求患者将手举过头，置于颈后，用指尖触及对侧肩胛骨来测试外展和外旋；手臂下垂，置于背后，用手背触及对侧肩胛骨以测试内收和内旋。

与肩痛有关的其他区域还有肩锁关节、胸锁关节、颈椎、头肌肌腱和肩胛骨等。这些部位均应检查有无触痛和畸形，除外与这些部位相关的问题。

作为肩部检查的一部分，须注意同时行颈部检查，因颈椎疼痛可放射至肩部（特别是第5颈椎神经根病）。

怀疑肩袖损伤可进一步行MRI检查，MRI应是简单的保守治疗过程但不会使症状好转。