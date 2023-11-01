肩袖损伤/肩峰下滑囊炎

肩袖损伤包括肌腱炎和部分或完全撕裂;肩峰下滑囊炎可能由肌腱炎导致。症状为肩部疼痛，严重撕裂时表现为乏力。诊断主要依靠体检，有时需要进行诊断性测试。治疗包括非甾体消炎药物（NSAIDs），维持适度活动，旋转肩袖加强训练。
肩袖由冈上肌、冈下肌、小圆肌和肩胛下肌（SITS）组成，连同肱三头肌和肱二头肌，其功能为在许多手臂举过头的运动时（如，投掷、游泳、举重和挥拍球类运动）起到协助稳定肩胛骨关节窝中肱骨头的作用。
肩袖损伤的病因
肩袖损伤可以是急性或慢性运动损伤，但通常与体育运动原因无关，并且也没有过劳病史。
肩袖损伤是一种急性单纯肌肉外伤性损伤。腱鞘炎主要因肱骨头与喙突肩峰弓（肩峰、肩峰锁骨关节、喙突和喙突肩峰韧带）之间冈上肌腱的慢性撞击所致。需将上臂重复举起并高于头部的运动，如棒球投球、举重物超过肩膀，参与球拍类打球运动、自由泳、蝶泳、仰泳，均增加损伤风险。
冈上肌肌腱特别容易损伤，因为它在大结节插入区附近有个血管下区。炎症反应和水肿协同作用使肩峰下空间更加狭窄，加重疼痛刺激或损伤。若这一过程未被阻止，则炎症结果可使肩袖出现部分或全部撕裂。退行性肩袖肌腱炎在成人（> 40岁）非运动员人群中较为普遍，其病因均相同。肩峰下滑囊炎（肩袖上方囊区炎症、水肿、纤维化）通常由肌腱鞘炎所致。
肩袖损伤的症状和体征
肩峰下滑囊炎，肩袖肌腱炎以及部分肌腱套撕裂均会引起肩部疼痛，尤其在手臂举过头的运动时。在肩部外展或屈曲至60°~120°之间（运动疼痛弧）疼痛通常加重，而在< 60°或>120°时疼痛通常减轻或消失。疼痛可被描述为隐隐作痛且没有疼痛点。完全性肩袖撕裂会引起急性疼痛和肩部无力。严重肩袖撕裂时，肩部外旋会特别明显乏力。
肩袖损伤的诊断
体格检查
有时MRI或关节镜检查
诊断依据病史和体格检查，包括激发试验(见肩部体格检查)。肩袖不能直接触诊，但可通过激发试验间接评价各个肌肉组件；出现明显痛感或肌力下降被认为为阳性结果。
让患者手臂屈曲向前、拇指朝下抵挡向下的压力（“空罐”试验或Jobe试验）来评价冈上肌功能。
冈下肌和小圆肌功能评价：让患者手臂置于旁边、肘部屈曲90°抵抗外部旋转压力，此位置将肩袖肌肉功能与其他肌肉功能，诸如三角肌区隔开来。 这一试验发现肌力下降提示有明显的肩袖功能不全（如，完全撕裂）。
让患者手背置于背部并停留在下背部来评价肩胛下肌功能。检查者将伤者的手从下背部向上提，伤者应能保持手离开后背部皮肤（Gerber举手脱离试验）。
Neer试验用于检测喙突肩峰弓下肩袖肌腱的受伤情况。将患者手臂用力向前屈曲位（手臂举过头）并使手掌面完全向下。
Hawkins试验也用于检测损伤情况。将病人手臂举起至90°，肘部屈曲90°，然后强行内旋肩部。
Apley划痕试验通过让患者尝试触及对侧肩胛骨来综合评价肩关节的活动度。要求患者将手举过头，置于颈后，用指尖触及对侧肩胛骨来测试外展和外旋；手臂下垂，置于背后，用手背触及对侧肩胛骨以测试内收和内旋。
与肩痛有关的其他区域还有肩锁关节、胸锁关节、颈椎、头肌肌腱和肩胛骨等。这些部位均应检查有无触痛和畸形，除外与这些部位相关的问题。
作为肩部检查的一部分，须注意同时行颈部检查，因颈椎疼痛可放射至肩部（特别是第5颈椎神经根病）。
怀疑肩袖损伤可进一步行MRI检查，MRI应是简单的保守治疗过程但不会使症状好转。
肩袖损伤的治疗
非甾体类抗炎药（NSAIDs）
锻炼
有时外科手术
对大多数肌腱炎及滑囊炎病人来说，休息、NSAIDs药物以及肩袖力量训练是有效的。 少数需要肩峰下间隙注射皮质激素（如，见于急性损伤后疼痛严重，前期治疗无效，或禁用非甾体抗炎药）。慢性滑囊炎保守治疗无效可考虑手术切除增生的骨质和减轻伤痛。 如果肩袖损伤严重者可能需行手术修复（如，完全撕裂）。
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
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关键点
肩袖由冈上肌、冈下肌、小圆肌和肩胛下肌组成，这些肌肉在许多手臂举过头的运动中（如，投掷、游泳、举重和挥拍球类运动）起到稳定肱骨头的作用并协助抬肩和旋肩。
肩袖肌群，可能急性撕裂；肩不稳定，肩袖虚弱或机械撞击在肩峰下间隙可能导致肌腱炎（特别是冈上肌腱）并导致肩峰下滑囊炎。
通常根据检查诊断，但一些患者需要MRI和/或关节镜检查。
用NSAIDs治疗，休息和锻炼肩袖；向肩峰下间隙注射皮质类固醇也是一种选择。
损伤严重者可能建议行手术修复（如，完全撕裂）。