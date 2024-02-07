肩袖肌腱炎是肩痛最常见的病因。冈上肌腱最常见，肩胛下肌腱次之。40到120°的主动外展及内旋运动时引起疼痛（见肩袖损伤的症状和体征）。被动外展引起的疼痛较轻，但抗阻力可增加疼痛。

肱二头肌腱炎可在肩关节屈曲或抵抗前臂的旋后运动时加重肱二头肌肌腱处的疼痛。 检查者旋转（翻转）肱二头肌腱时，用拇指按压肱二头肌肌间沟附近可诱发明显的压痛。此外，可完成加速试验。在这项试验中，手臂延伸到身体背侧，而肘部是伸直的，前臂是旋转的。

肩锁关节损伤通过跨躯体内收试验来检测。在这个检查中，检查者用一只手稳定肩膀，肘关节旋转将带动肩膀向前弯曲90°，并将手臂伸直穿过身体的前部，朝向对侧。诱发疼痛为阳性检查结果。

前盂肱关节不稳 通过从后面握住关节固定，然后在肩部外展至90°并且肘关节屈曲至90°（增加外展和外旋）的情况下向后拉动关节来检查。阳性检查结果为关节不稳定（而不是疼痛）。