肩部评估包括 体格检查以及关节穿刺术（见 如何做肩关节穿刺术）。
(参见关节症状患者的评估）。
肩关节的体格检查
肩关节解剖（前视图）
肩关节体格检查包括
视诊
压痛和皮温升高
运动范围和强度检查
冲击力检查
检查包括观察红斑，畸形或包括手术疤痕在内的皮肤损伤，以及与未受累的肩关节相比的不对称（提示肌肉萎缩）。
由于疼痛可以从其他部位转移到肩部周围，因此肩部触诊应包括肩胛、肩锁关节、胸锁关节、喙突、锁骨、肩峰突、肩峰下滑囊、肱二头肌肌腱、肱骨大结节和小结节(见图肩部解剖)，以及肩胛骨和颈部。作为肩部检查的一部分，须注意同时行颈部检查，因颈椎疼痛影响肩部（特别是C5神经根病）。
盂肱关节积液可导致喙突和肱骨头之间隆起。 可能的原因包括 类风湿关节炎, 骨关节炎, 急性感染性关节炎, 密尔沃基肩膀, 焦磷酸钙关节炎（假性痛风），和其他关节病。
嘱患者双臂交叉外展，高举过头，并缓慢放下，可快速地检查是否有回旋套 所致的活动受限、无力、疼痛以及活动障碍。特定对抗阻力运动可以帮助我们确定哪些肌腱受累。应该评估肌力和感觉：
冈下肌和小圆肌功能评价：让患者手臂置于两侧、肘部屈曲90°抵抗外部旋转压力，此位置可鉴别肩袖肌肉与其他肌肉功能，如三角肌。 在这一试验中肌力下降可提示明显的肩袖功能不全（如，完全撕裂）。
让患者手臂屈曲（向前），拇指朝下，肘关节伸展，抵抗向下的压力（“空罐”试验，或Jobe试验），从而评价冈上肌功能。
肩胛下肌 可通过让患者将手背置于下腰部来评估。检查者将手从下腰背抬起。患者应该能够将手悬空于背部皮肤之上（Gerber抬举剥离试验）。
Apley搔抓试验 通过让患者尝试触碰对侧肩胛骨来评估肩关节运动范围：用指尖触碰头顶、颈后方和对侧的肩胛骨，检测外展和外旋;用手背伸到背部下后方和对侧肩胛骨，检查内收和内旋。
如果引起疼痛，考虑冲击试验这些试验包括：
Neer试验用于检查喙突弓下肩袖肌腱的受损情况。将患者手臂用力向前屈曲位，举过头，充分旋转。
Hawkins试验也用于评估撞击情况。方法是将手臂（向前）弯曲90°，将旋前肘置于弯曲90°的位置，然后在内部用力旋转肩部（手向下移动）。
肩关节疾患
肩袖肌腱炎是肩痛最常见的病因。冈上肌腱最常见，肩胛下肌腱次之。40到120°的主动外展及内旋运动时引起疼痛（见肩袖损伤的症状和体征）。被动外展引起的疼痛较轻，但抗阻力可增加疼痛。
肱二头肌腱炎可在肩关节屈曲或抵抗前臂的旋后运动时加重肱二头肌肌腱处的疼痛。 检查者旋转（翻转）肱二头肌腱时，用拇指按压肱二头肌肌间沟附近可诱发明显的压痛。此外，可完成加速试验。在这项试验中，手臂延伸到身体背侧，而肘部是伸直的，前臂是旋转的。
肩锁关节损伤通过跨躯体内收试验来检测。在这个检查中，检查者用一只手稳定肩膀，肘关节旋转将带动肩膀向前弯曲90°，并将手臂伸直穿过身体的前部，朝向对侧。诱发疼痛为阳性检查结果。
前盂肱关节不稳 通过从后面握住关节固定，然后在肩部外展至90°并且肘关节屈曲至90°（增加外展和外旋）的情况下向后拉动关节来检查。阳性检查结果为关节不稳定（而不是疼痛）。