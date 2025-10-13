咬伤的抗菌药物
药物治疗
注释
被人和狗咬伤
阿莫西林/克拉维酸
门诊病人
预防：3天
治疗：5-7天
氨苄西林-舒巴坦
住院患者
对alpha-hemolytic streptococci（α溶血性链球菌）、Staphylococcus aureus（金黄色葡萄球菌）和Eikenella corrodens（啮蚀艾肯菌）有效。
复方新诺明
联合
用于青霉素过敏的患者（儿童按照体重给药）
克林霉素
多西环素
狗咬伤患者青霉素过敏的替代方案，不适用于<8岁的儿童和孕妇
克林霉素
联合
成人狗咬伤治疗替代方案
氟喹诺酮类（如环丙沙星）
猫咬伤*
阿莫西林/克拉维酸
门诊病人
预防：3天
治疗：5-7天
氟喹诺酮类（如环丙沙星）
用于预防和治疗成人
克拉霉素
儿童替代方案
对Pasteurella multocida（巴斯德氏菌）†有效
克林霉素
儿童替代方案
猴子咬伤‡
阿昔洛韦
预防
*松鼠、沙鼠、兔和豚鼠咬伤后罕有感染，如存在感染，则治疗药物使用与猫咬伤相同。
†Bartonella henselae（汉赛巴尔通体）——参见猫抓病——也通过猫咬传播。
‡治疗猴子咬伤感染的抗生素使用类似于人和狗咬伤。