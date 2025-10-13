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咬伤的抗菌药物

咬伤的抗菌药物

药物治疗

注释

被人和狗咬伤

阿莫西林/克拉维酸

门诊病人

预防：3天

治疗：5-7天

氨苄西林-舒巴坦

住院患者

对alpha-hemolytic streptococci（α溶血性链球菌）、Staphylococcus aureus（金黄色葡萄球菌）和Eikenella corrodens（啮蚀艾肯菌）有效。

复方新诺明

联合

用于青霉素过敏的患者（儿童按照体重给药）

克林霉素

多西环素

狗咬伤患者青霉素过敏的替代方案，不适用于<8岁的儿童和孕妇

克林霉素

联合

成人狗咬伤治疗替代方案

氟喹诺酮类（如环丙沙星）

猫咬伤*

阿莫西林/克拉维酸

门诊病人

预防：3天

治疗：5-7天

氟喹诺酮类（如环丙沙星）

用于预防和治疗成人

克拉霉素

儿童替代方案

Pasteurella multocida（巴斯德氏菌）†有效

克林霉素

儿童替代方案

猴子咬伤‡

阿昔洛韦

预防

*松鼠、沙鼠、兔和豚鼠咬伤后罕有感染，如存在感染，则治疗药物使用与猫咬伤相同。

Bartonella henselae（汉赛巴尔通体）——参见猫抓病——也通过猫咬传播。

‡治疗猴子咬伤感染的抗生素使用类似于人和狗咬伤。

*松鼠、沙鼠、兔和豚鼠咬伤后罕有感染，如存在感染，则治疗药物使用与猫咬伤相同。

Bartonella henselae（汉赛巴尔通体）——参见猫抓病——也通过猫咬传播。

‡治疗猴子咬伤感染的抗生素使用类似于人和狗咬伤。

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