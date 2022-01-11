除组织损伤外，叮咬生物口腔菌落引起的感染需重点关注。被人咬伤理论上存在传播病毒性肝炎和HIV可能。然而HIV感染可能性很小，因为唾液HIV浓度远低于血浓度，且唾液中存在可使HIV失活的抑制物。

特定哺乳动物咬伤伴随狂犬病风险。在美国，猴咬伤一般发生在动物实验室的工作人员身上，这种咬伤偶会引起猴疱疹B病毒（猴疱疹病毒属）感染，引起咬伤部位水泡样皮损，并可发展为危及生命的脑炎。

手咬伤 比其他部位的咬伤更易感染。特定的感染包括

拳击咬伤是人类最常见的咬伤伤口。这是由于握紧的拳头打击到嘴里造成的，并存在感染风险。在拳击咬伤中，当手张开后，损伤结构以上的表浅皮肤伤口会发生移行，从而使细菌埋藏其中。患者常不能及时就医，使细菌增殖。

手被猫咬伤同样具有高感染风险，原因为猫的细长牙齿能穿透深部组织，包括关节和肌腱，而较小的伤口会闭合。

尚无证据显示手以外部位的人咬伤比被其他哺乳动物咬伤更易感染。