猫抓病是由汉巴尔通体革兰阴性细菌 Bartonella henselae引起的一种感染。症状表现为局部丘疹和局部淋巴腺炎。诊断通常为临床诊断，确诊有赖组织活检或血清学检查。治疗采用局部热疗，镇痛药，有时需要使用抗生素。
（参见巴尔通体感染概述。）
家猫，尤其幼猫，是汉塞巴尔通体的主要宿主Bartonella henselae。在美国的猫中， 汉氏巴尔通体抗体的流行率在温暖潮湿的地区较高，在野生动物中更高（1）。
几乎所有患有猫抓病的患者都报告与猫接触过，通常是幼猫或小猫，其中大多数都是健康的。细菌在猫体内具体的寄植部位不清;然而，无症状菌血症期循环发生。通过咬伤、舔舐或抓伤感染人。
猫蚤在猫之间传播感染，也可能在没有接触猫的人体引起感染 。其他节肢动物（例如蜱虫、虱子、蚊子）也可能携带多种巴尔通体，并已被证明是人类疾病的媒介。儿童最易感染。
参考文献
1.Chomel BB, Abbott RC, Kasten RW, et al.Bartonella henselae prevalence in domestic cats in California: risk factors and association between bacteremia and antibody titers. J Clin Microbiol.1995;33(9):2445-2450.doi:10.1128/jcm.33.9.2445-2450.1995
猫抓病的症状和体征
在咬伤或抓伤后的3至10天内，大多数猫抓病患者在抓伤部位出现红斑、结痂、无痛丘疹（很少是脓疱）。
2周内产生局部淋巴腺病。淋巴结起初固定而有触痛，以后可有波动，瘘管形成可引流。淋巴结病的同时可伴有发热、乏力、头痛和厌食。
CAVALLINI JAMES / BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY
不寻常的表现 11％至12％的患者会出现这种情况，并且更有可能发生在成年人中：
Parinaud 眼腺综合征（与可触及的耳前淋巴结相关的结膜炎）（约占非典型病例的 50%）
神经系统表现（脑病、癫痫发作、视神经视网膜炎 [导致急性单侧视力丧失]、脊髓炎、截瘫、脑动脉炎）占2%
< 1%的患者出现肝脾肉芽肿性疾病
患者也可能出现不明原因的发热。 汉赛巴尔通体是培养阴性心内膜炎最常见的原因之一，通常出现在具有心脏瓣膜疾病史的患者。在免疫抑制患者中， 汉塞巴尔通体 可引起 细菌性血管瘤病 和紫癜肝。艾滋病患者可引起严重的播散性疾病。
淋巴腺病在2～5个月内自发消退。该病通常可完全康复，但严重的神经或肝脾疾病可致命或留下后遗症。
猫抓病的诊断
急性和恢复期血清学检测或聚合酶链反应 (PCR) 检测
有时可行淋巴结活检
猫抓病诊断通常有赖血清抗体阳性（推荐检测急性期和间隔6周的恢复期血清）或淋巴结穿刺标本PCR检测。
因为类似的淋巴结病可能由其他感染（如兔热病，分枝杆菌感染，布氏杆菌病，真菌感染，性病淋巴肉芽肿）引起，如果没有明确猫抓病诊断需进行上述病原体检测。
如果怀疑癌症或需要证实猫抓病诊断可行淋巴结活检。 典型的组织病理学表现（例如化脓性肉芽肿），或通过免疫荧光法检测病原体可提示诊断。Warthin-Starry 银染 也可用于显示细菌；染色与免疫组织化学的结合具有高度敏感性（1）。
对于免疫缺陷者和具有全身症状的患者应同时做血培养 （需延长培养时间）。淋巴结穿刺液培养阳性者罕见。 然而, Bartonella属可以从淋巴结活检标本的培养物中分离出来。 通常需要特殊的培养基。
诊断参考文献
1.Peng J, Fan Z, Zheng H, Lu J, Zhan Y.Combined Application of Immunohistochemistry and Warthin-Starry Silver Stain on the Pathologic Diagnosis of Cat Scratch Disease. Appl Immunohistochem Mol Morphol.2020;28(10):781-785.doi:10.1097/PAI.0000000000000829
猫抓热的治疗
局部热疗及止痛
对于免疫功能低下的患者以及有时患有全身性疾病的患者，可使用抗生素
猫抓病通常呈自限性，对于免疫功能正常的患者，治疗可予以局部热敷和止痛对症处理。如触诊淋巴结有波动，用针抽吸可缓解疼痛。
对于免疫功能正常的患者的局部感染，通常不进行抗生素治疗。然而，阿奇霉素可以潜在地减少症状和淋巴结肿大的持续时间（1) 并可能降低系统性传播的风险。
建议免疫功能低下的患者进行抗生素治疗，通常用于患有全身性疾病的患者。通常使用阿奇霉素或强力霉素，其他选择包括氟喹诺酮类药物、利福平和甲氧苄啶/磺胺甲恶唑；神经视网膜炎常采用联合疗法，如果有心内膜炎则给予静脉注射庆大霉素 2 周。通常需要长期治疗（例如数周至数月）。体外抗生素敏感性往往与临床结果不相关。
治疗参考文献
1.Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al.Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the Infectious Diseases Society of America [published correction appears in Clin Infect Dis. 2015 May 1;60(9):1448. Dosage error in article text]. Clin Infect Dis.2014;59(2):e10-e52.doi:10.1093/cid/ciu444