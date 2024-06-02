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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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猫抓病

（猫抓热）

作者：Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;
Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP, Wellington Regional Medical Center
已审核/已修订 6月 2024
看法 进行患者培训

猫抓病是由汉巴尔通体革兰阴性细菌 Bartonella henselae引起的一种感染。症状表现为局部丘疹和局部淋巴腺炎。诊断通常为临床诊断，确诊有赖组织活检或血清学检查。治疗采用局部热疗，镇痛药，有时需要使用抗生素。

（参见巴尔通体感染概述。）

家猫，尤其幼猫，是汉塞巴尔通体的主要宿主Bartonella henselae。在美国的猫中， 汉氏巴尔通体抗体的流行率在温暖潮湿的地区较高，在野生动物中更高（1）。

几乎所有患有猫抓病的患者都报告与猫接触过，通常是幼猫或小猫，其中大多数都是健康的。细菌在猫体内具体的寄植部位不清;然而，无症状菌血症期循环发生。通过咬伤、舔舐或抓伤感染人。

猫蚤在猫之间传播感染，也可能在没有接触猫的人体引起感染 。其他节肢动物（例如蜱虫、虱子、蚊子）也可能携带多种巴尔通体，并已被证明是人类疾病的媒介。儿童最易感染。

参考文献

  1. 1.Chomel BB, Abbott RC, Kasten RW, et al.Bartonella henselae prevalence in domestic cats in California: risk factors and association between bacteremia and antibody titers. J Clin Microbiol.1995;33(9):2445-2450.doi:10.1128/jcm.33.9.2445-2450.1995

猫抓病的症状和体征

在咬伤或抓伤后的3至10天内，大多数猫抓病患者在抓伤部位出现红斑、结痂、无痛丘疹（很少是脓疱）。

2周内产生局部淋巴腺病。淋巴结起初固定而有触痛，以后可有波动，瘘管形成可引流。淋巴结病的同时可伴有发热、乏力、头痛和厌食。

不寻常的表现 11％至12％的患者会出现这种情况，并且更有可能发生在成年人中：

  • Parinaud 眼腺综合征（与可触及的耳前淋巴结相关的结膜炎）（约占非典型病例的 50%）

  • 神经系统表现（脑病、癫痫发作、视神经视网膜炎 [导致急性单侧视力丧失]、脊髓炎、截瘫、脑动脉炎）占2%

  • < 1%的患者出现肝脾肉芽肿性疾病

患者也可能出现不明原因的发热汉赛巴尔通体是培养阴性心内膜炎最常见的原因之一，通常出现在具有心脏瓣膜疾病史的患者。在免疫抑制患者中， 汉塞巴尔通体 可引起 细菌性血管瘤病紫癜肝。艾滋病患者可引起严重的播散性疾病。

淋巴腺病在2～5个月内自发消退。该病通常可完全康复，但严重的神经或肝脾疾病可致命或留下后遗症。

猫抓病的诊断

  • 急性和恢复期血清学检测或聚合酶链反应 (PCR) 检测

  • 有时可行淋巴结活检

猫抓病诊断通常有赖血清抗体阳性（推荐检测急性期和间隔6周的恢复期血清）或淋巴结穿刺标本PCR检测。

因为类似的淋巴结病可能由其他感染（如兔热病分枝杆菌感染布氏杆菌病真菌感染性病淋巴肉芽肿）引起，如果没有明确猫抓病诊断需进行上述病原体检测。

如果怀疑癌症或需要证实猫抓病诊断可行淋巴结活检。 典型的组织病理学表现（例如化脓性肉芽肿），或通过免疫荧光法检测病原体可提示诊断。Warthin-Starry 银染 也可用于显示细菌；染色与免疫组织化学的结合具有高度敏感性（1）。

对于免疫缺陷者和具有全身症状的患者应同时做血培养 （需延长培养时间）。淋巴结穿刺液培养阳性者罕见。 然而, Bartonella属可以从淋巴结活检标本的培养物中分离出来。 通常需要特殊的培养基。

诊断参考文献

  1. 1.Peng J, Fan Z, Zheng H, Lu J, Zhan Y.Combined Application of Immunohistochemistry and Warthin-Starry Silver Stain on the Pathologic Diagnosis of Cat Scratch Disease. Appl Immunohistochem Mol Morphol.2020;28(10):781-785.doi:10.1097/PAI.0000000000000829

猫抓热的治疗

  • 局部热疗及止痛

  • 对于免疫功能低下的患者以及有时患有全身性疾病的患者，可使用抗生素

猫抓病通常呈自限性，对于免疫功能正常的患者，治疗可予以局部热敷和止痛对症处理。如触诊淋巴结有波动，用针抽吸可缓解疼痛。

对于免疫功能正常的患者的局部感染，通常不进行抗生素治疗。然而，阿奇霉素可以潜在地减少症状和淋巴结肿大的持续时间（1) 并可能降低系统性传播的风险。

建议免疫功能低下的患者进行抗生素治疗，通常用于患有全身性疾病的患者。通常使用阿奇霉素或强力霉素，其他选择包括氟喹诺酮类药物、利福平和甲氧苄啶/磺胺甲恶唑；神经视网膜炎常采用联合疗法，如果有心内膜炎则给予静脉注射庆大霉素 2 周。通常需要长期治疗（例如数周至数月）。体外抗生素敏感性往往与临床结果不相关。

治疗参考文献

  1. 1.Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al.Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the Infectious Diseases Society of America [published correction appears in Clin Infect Dis. 2015 May 1;60(9):1448. Dosage error in article text]. Clin Infect Dis.2014;59(2):e10-e52.doi:10.1093/cid/ciu444

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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