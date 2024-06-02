猫抓病是由汉巴尔通体革兰阴性细菌 Bartonella henselae引起的一种感染。症状表现为局部丘疹和局部淋巴腺炎。诊断通常为临床诊断，确诊有赖组织活检或血清学检查。治疗采用局部热疗，镇痛药，有时需要使用抗生素。

（参见巴尔通体感染概述。）

家猫，尤其幼猫，是汉塞巴尔通体的主要宿主Bartonella henselae。在美国的猫中， 汉氏巴尔通体抗体的流行率在温暖潮湿的地区较高，在野生动物中更高（1）。

几乎所有患有猫抓病的患者都报告与猫接触过，通常是幼猫或小猫，其中大多数都是健康的。细菌在猫体内具体的寄植部位不清;然而，无症状菌血症期循环发生。通过咬伤、舔舐或抓伤感染人。

猫蚤在猫之间传播感染，也可能在没有接触猫的人体引起感染 。其他节肢动物（例如蜱虫、虱子、蚊子）也可能携带多种巴尔通体，并已被证明是人类疾病的媒介。儿童最易感染。

参考文献 1.Chomel BB, Abbott RC, Kasten RW, et al.Bartonella henselae prevalence in domestic cats in California: risk factors and association between bacteremia and antibody titers. J Clin Microbiol.1995;33(9):2445-2450.doi:10.1128/jcm.33.9.2445-2450.1995

猫抓病的症状和体征 在咬伤或抓伤后的3至10天内，大多数猫抓病患者在抓伤部位出现红斑、结痂、无痛丘疹（很少是脓疱）。 2周内产生局部淋巴腺病。淋巴结起初固定而有触痛，以后可有波动，瘘管形成可引流。淋巴结病的同时可伴有发热、乏力、头痛和厌食。 猫抓病 图片 CAVALLINI JAMES / BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY 不寻常的表现 11％至12％的患者会出现这种情况，并且更有可能发生在成年人中： Parinaud 眼腺综合征（与可触及的耳前淋巴结相关的结膜炎）（约占非典型病例的 50%）

神经系统表现（脑病、癫痫发作、视神经视网膜炎 [导致急性单侧视力丧失]、脊髓炎、截瘫、脑动脉炎）占2%

< 1%的患者出现肝脾肉芽肿性疾病 患者也可能出现不明原因的发热。 汉赛巴尔通体是培养阴性心内膜炎最常见的原因之一，通常出现在具有心脏瓣膜疾病史的患者。在免疫抑制患者中， 汉塞巴尔通体 可引起 细菌性血管瘤病 和紫癜肝。艾滋病患者可引起严重的播散性疾病。 淋巴腺病在2～5个月内自发消退。该病通常可完全康复，但严重的神经或肝脾疾病可致命或留下后遗症。