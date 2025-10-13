beta-氨基酸和gamma-氨基酸障碍
疾病（OMIM编号）
蛋白质或酶缺陷
注释
高-beta-丙氨酸血症(237400*)
Beta-丙氨酸-alpha-酮戊二酸转氨酶
生化特征：尿β-丙氨酸、牛磺酸、GABA和β-氨基异丁酸升高
临床特征：癫痫、嗜睡、死亡
治疗：吡哆醇
甲基丙二酸/丙二酸半醛脱氢酶缺乏合并3-氨基和3-羟基酸尿症(236795*)
甲基丙二酸/丙二酸半醛脱氢酶
生化特征：3-羟基异丁酸、3-氨基异丁酸、3-羟基丙酸、β-丙氨酸和2-乙基-3-羟基丙酸升高
临床特征：没有至轻度
治疗：未确定
甲基丙二酸半醛脱氢酶缺乏合并轻度甲基丙二酸血症
甲基丙二酸半醛脱氢酶（也可参考支链氨基酸代谢）
生化特征：中度尿丙二酸二甲酯升高
临床表现： 发育迟缓、癫痫发作
治疗：无有效治疗方法
高-beta-氨基异丁酸尿症(210100*)
D(R)-3-氨基异丁酸:丙酮酸氨基转移酶
生化特征：beta-氨基异丁酸升高
临床表现：良性
治疗：不需要
吡哆醇依赖性癫痫(266100*)
未确定
生化概况： 脑脊液谷氨酸盐升高
临床特征：传统抗惊厥药难治的癫痫疾病、高声叫、低温、神经过敏、肌张力障碍、肝脏肿大、肌张力低下、运动障碍、发育延迟
治疗：吡哆醇
GABA-转氨酶缺乏症(137150*)
4-氨基丁酸-alpha-酮戊二酸转氨酶
生化特征：血浆和脑脊液中GABA和β-丙氨酸升高、肌肽升高
临床特征：加速线性生长、癫痫、小脑发育不全、精神运动性延迟、脑白质营养不良、突发抑制模式的脑电图
治疗：无已知治疗方法
4-羟基丙二酸尿症(271980*)
琥珀酸半醛脱氢酶
生化特征：尿液中4-羟基丁酸和甘氨酸升高
临床特征：精神运动性迟滞、言语延迟、肌张力降低
治疗：氨己烯酸
肌肽血症 （212200*），高肌肽沉着症 （236130*），或两者兼有
肌肽酶
生化特征：在肌肽血症表型中，即使饮食不含肉类也出现肌肽尿；摄入含咪唑二肽食物后尿液中鹅肌肽升高；脑脊液正常
在高肌肽病表型中，脑脊液高肌肽升高；血清肌肽正常
临床特征：通常为良性；报道症状大概是由于确认偏倚
治疗：不需要
* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database。
GABA = gamma-氨基丁酸盐。