按年龄和身高划分的男孩的血压 (BP) 百分位水平（测量值和百分位）
收缩压(mmHg)
舒张压（毫米汞柱）
年龄（岁）
BP 百分位*
测量高度（粗体）或高度百分位
测量高度（粗体）或高度百分位
5th
第10
第25
50th
第75
90th
95th
5th
第10
第25
50th
第75
90th
95th
1
测量高度（厘米）
77.2
78.3
80.2
82.4
84.6
86.7
87.9
77.2
78.3
80.2
82.4
84.6
86.7
87.9
50th
85
85
86
86
87
88
88
40
40
40
41
41
42
42
90th
98
99
99
100
100
101
101
52
52
53
53
54
54
54
95th
102
102
103
103
104
105
105
54
54
55
55
56
57
57
95th + 12 mm Hg
114
114
115
115
116
117
117
66
66
67
67
68
69
69
2
测量高度（厘米）
86.1
87.4
89.6
92.1
94.7
97.1
98.5
86.1
87.4
89.6
92.1
94.7
97.1
98.5
50th
87
87
88
89
89
90
91
43
43
44
44
45
46
46
90th
100
100
101
102
103
103
104
55
55
56
56
57
58
58
95th
104
105
105
106
107
107
108
57
58
58
59
60
61
61
95th + 12 mm Hg
116
117
117
118
119
119
120
69
70
70
71
72
73
73
3
测量高度（厘米）
92.5
93.9
96.3
99
101.8
104.3
105.8
92.5
93.9
96.3
99
101.8
104.3
105.8
50th
88
89
89
90
91
92
92
45
46
46
47
48
49
49
90th
101
102
102
103
104
105
105
58
58
59
59
60
61
61
95th
106
106
107
107
108
109
109
60
61
61
62
63
64
64
95th + 12 mm Hg
118
118
119
119
120
121
121
72
73
73
74
75
76
76
4
测量高度（厘米）
98.5
100.2
102.9
105.9
108.9
111.5
113.2
98.5
100.2
102.9
105.9
108.9
111.5
113.2
50th
90
90
91
92
93
94
94
48
49
49
50
51
52
52
90th
102
103
104
105
105
106
107
60
61
62
62
63
64
64
95th
107
107
108
108
109
110
110
63
64
65
66
67
67
68
95th + 12 mm Hg
119
119
120
120
121
122
122
75
76
77
78
79
79
80
5
测量高度（厘米）
104.4
106.2
109.1
112.4
115。
118.6
120.3
104.4
106.2
109.1
112.4
115.7
118.6
120.3
50th
91
92
93
94
95
96
96
96
51
52
53
54
55
55
90th
103
104
105
106
107
108
108
63
64
65
65
66
67
67
95th
107
108
109
109
110
111
112
66
67
68
69
70
70
71
95th + 12 mm Hg
119
120
121
121
122
123
124
78
79
80
81
82
82
83
6
测量高度（厘米）
110.3
112.2
115.3
118.9
122.4
125.6
127.5
110.3
112.2
115.3
118.9
122.4
125.6
127.5
50th
93
93
94
95
96
97
98
54
54
55
56
57
57
58
90th
105
105
106
107
109
110
110
66
66
67
68
68
69
69
95th
108
109
110
111
112
113
114
69
70
70
71
72
72
73
95th + 12 mm Hg
120
121
122
123
124
125
126
81
82
82
83
84
84
85
7
测量高度（厘米）
116.1
118
121.4
125.1
128.9
123.4
134.5
116.1
118
121.4
125.1
128.9
132.4
134.5
50th
94
94
95
97
98
98
99
56
56
57
58
58
59
59
90th
106
107
108
109
110
111
111
68
68
69
70
70
71
71
95th
110
110
111
112
114
115
116
71
71
72
73
73
74
74
95th + 12 mm Hg
122
122
123
124
126
127
128
83
83
84
85
85
86
86
8
测量高度（厘米）
121.4
123.5
127
131
135.1
138.8
141
121.4
123.5
127
131
135.1
138.8
141
50th
95
96
97
98
99
99
100
57
57
58
59
59
60
60
90th
107
108
109
110
111
112
112
69
70
70
71
72
72
73
95th
111
112
112
114
115
116
117
72
73
73
74
75
75
75
95th + 12 mm Hg
123
124
124
126
127
128
129
84
85
85
86
87
87
87
9
测量高度（厘米）
126
128.3
132.1
136.3
140.7
144.7
147.1
126
128.3
132.1
136.3
140.7
144.7
147.1
50th
96
97
98
99
100
101
101
57
58
59
60
61
62
62
90th
107
108
109
110
112
113
114
70
71
72
73
74
74
74
95th
112
112
113
115
116
118
119
74
74
75
76
76
77
77
95th + 12 mm Hg
124
124
125
127
128
130
131
86
86
87
88
88
89
89
10
测量高度（厘米）
130.2
132.7
136.7
141.3
145.9
150.1
152.7
130.2
132.7
136.7
141.3
145.9
150.1
152.7
50th
97
98
99
100
101
102
103
59
60
61
62
63
63
64
90th
108
109
111
112
113
115
116
72
73
74
74
75
75
76
95th
112
113
114
116
118
120
121
76
76
77
77
78
78
78
95th + 12 mm Hg
124
125
126
128
130
132
133
88
88
89
89
90
90
90
11
测量高度（厘米）
134.7
137.3
141.5
146.4
151.3
155.8
158.6
134.7
137.3
141.5
146.4
151.3
155.8
158.6
50th
99
99
101
102
103
104
106
61
61
62
63
63
63
63
90th
110
111
112
114
116
117
118
74
74
75
75
75
76
76
95th
114
114
116
118
120
123
124
77
78
78
78
78
78
78
95th + 12 mm Hg
126
126
128
130
132
135
136
89
90
90
90
90
90
90
12
测量高度（厘米）
140.3
101
143
101
147.5
102
152.7
104
157.9
106
162.6
108
165.5
109
140.3
61
143
62
147.5
62
152.7
62
157.9
62
162.6
63
165.5
63
50th
101
101
102
104
106
108
109
61
62
62
62
62
63
63
90th
113
114
115
117
119
121
122
75
75
75
75
75
76
76
95th
116
117
118
121
124
126
128
78
78
78
78
78
79
79
95th + 12 mm Hg
128
129
130
133
136
138
140
90
90
90
90
90
91
91
13
测量高度（厘米）
147
150
154.9
160.3
165.7
170.5
173.4
147
150
154.9
160.3
165.7
170.5
173.4
50th
103
104
105
108
110
111
112
61
60
61
62
63
64
65
90th
115
116
118
121
124
126
126
74
74
74
75
76
77
77
95th
119
120
122
125
128
130
131
78
78
78
78
80
81
81
95th + 12 mm Hg
131
132
134
137
140
142
143
90
90
90
90
92
93
93
14
测量高度（厘米）
153.8
156.9
162
167.5
172.7
177.4
180.1
153.8
156.9
162
167.5
172.7
177.4
180.1
50th
105
106
109
111
112
113
113
60
60
62
64
65
66
67
90th
119
120
123
126
127
128
129
74
74
75
77
78
79
80
95th
123
125
127
130
132
133
134
77
78
79
81
82
83
84
95th + 12 mm Hg
135
137
139
142
144
145
146
89
90
91
93
94
95
96
15
测量高度（厘米）
159
162
166.9
172.2
177.2
181.6
184.2
159
162
166.9
172.2
177.2
181.6
184.2
50th
108
110
112
113
114
114
114
61
62
64
65
66
67
68
90th
123
124
126
128
129
130
130
75
76
78
79
80
81
81
95th
127
129
131
132
134
135
135
78
79
81
83
84
85
85
95th + 12 mm Hg
139
141
143
144
146
147
147
90
91
93
95
96
97
97
16
测量高度（厘米）
162.1
165
169.6
174.6
179.5
183.8
186.4
162.1
165
169.6
174.6
179.5
183.8
186.4
50th
111
112
114
115
115
116
116
63
64
66
67
68
69
69
90th
126
127
128
129
131
131
132
77
78
79
80
81
82
82
95th
130
131
133
134
135
136
137
80
81
83
84
85
86
86
95th + 12 mm Hg
142
143
145
146
147
148
149
92
93
95
96
97
98
98
17
测量高度（厘米）
163.8
166.5
170.9
175.8
180.7
184.9
187.5
163.8
166.5
170.9
175.8
180.7
184.9
187.5
50th
114
115
116
117
117
118
118
65
66
67
68
69
70
70
90th
128
129
130
131
132
133
134
78
79
80
81
82
82
83
95th
132
133
134
135
137
138
138
81
82
84
85
86
86
87
95th + 12 mm Hg
144
145
146
147
149
150
150
93
94
96
97
98
98
99
* 第 90 个百分位数是 1.28 个标准差 (SD)，第 95 个百分位数是平均值的 1.645 个 SD。
Adapted from Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, et al: Clinical practice guideline for screening and management of high blood pressure in children and adolescents.Pediatrics 140(3):e20171904, 2017. doi: 10.1542/peds.2017-1904