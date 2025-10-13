按年龄和身高划分的女孩的血压 (BP) 百分位水平（测量值和百分位）
收缩压 (mmHg)
舒张压 （mmHg）
年龄（岁）
BP 百分位数*
测量高度（粗体）或高度百分位
测量高度（粗体）或高度百分位
5th
第10
第25
50th
第75
90th
95th
5th
第10
第25
50th
第75
90th
95th
1
测量高度（厘米）
75.4
76.6
78.6
80.8
83
84.9
86.1
75.4
76.6
78.6
80.8
83
84.9
86.1
50th
84
85
86
86
87
88
88
41
42
42
43
44
45
46
90th
98
99
99
100
101
102
102
54
55
56
56
57
58
58
95th
101
102
102
103
104
105
105
59
59
60
60
61
62
62
95th + 12 mm Hg
113
114
114
115
116
117
117
71
71
72
72
73
74
74
2
测量高度（厘米）
84.9
86.3
88.6
91.1
93.7
96
97.4
84.9
86.3
88.6
91.1
93.7
96
97.4
50th
87
87
88
89
90
91
91
45
46
47
48
49
50
51
90th
101
101
102
103
104
105
106
58
58
59
60
61
62
62
95th
104
105
106
106
107
108
109
62
63
63
64
65
66
66
95th + 12 mm Hg
116
117
118
118
119
120
121
74
75
75
76
77
78
78
3
测量高度（厘米）
91
92.4
94.9
97.6
100.5
103.1
104.6
91
92.4
94.9
97.6
100.5
103.1
104.6
第50
88
89
89
90
91
92
93
48
48
49
50
51
53
53
第90
102
103
104
104
105
106
107
60
61
61
62
63
64
65
第95
106
106
107
108
109
110
110
64
65
65
66
67
68
69
第95 + 12 mm Hg
118
118
119
120
121
122
122
76
77
77
78
79
80
81
4
测量高度（厘米）
97.2
98.8
101.4
104.5
107.6
110.5
112.2
97.2
98.8
101.4
104.5
107.6
110.5
112.2
第50
89
90
91
92
93
94
94
50
51
51
53
54
55
55
第90
103
104
105
106
107
108
108
62
63
64
65
66
67
67
第95
107
108
109
109
110
111
112
66
67
68
69
70
70
71
第95 + 12 mm Hg
119
120
121
121
122
123
124
78
79
80
81
82
82
83
5
测量高度（厘米）
103.6
105.3
108.2
111.5
114.9
118.1
120
103.6
105.3
108.2
111.5
114.9
118.1
120
第50
90
91
92
93
94
95
96
52
52
53
55
56
57
57
第90
104
105
106
107
108
109
110
64
65
66
67
68
69
70
第95
108
109
109
110
111
112
113
68
69
70
71
72
73
73
第95 + 12 mm Hg
120
121
121
122
123
124
125
80
81
82
83
84
85
85
6
测量高度（厘米）
110
111.8
114.9
118.4
122.1
125.6
127.7
110
111.8
114.9
118.4
122.1
125.6
127.7
第50
92
92
93
94
96
97
97
54
54
55
56
57
58
59
第90
105
106
107
108
109
110
111
67
67
68
69
70
71
71
第95
109
109
110
111
112
113
114
70
71
72
72
73
74
74
第95 + 12 mm Hg
121
121
122
123
124
125
126
82
83
84
84
85
86
86
7
测量高度（厘米）
115.9
117.8
121.1
124.9
128.8
132.5
134.7
115.9
117.8
121.1
124.9
128.8
132.5
134.7
第50
92
93
94
95
97
98
99
55
55
56
57
58
59
60
第90
106
106
107
109
110
111
112
68
68
69
70
71
72
72
第95
109
110
111
112
113
114
115
72
72
73
73
74
74
75
第95 + 12 mm Hg
121
122
123
124
125
126
127
84
84
85
85
86
86
87
8
测量高度（厘米）
121
123
126.5
130.6
134.7
138.5
140.9
121
123
126.5
130.6
134.7
138.5
140.9
第50
93
94
95
97
98
99
100
56
56
57
59
60
61
61
第90
107
107
108
110
111
112
113
69
70
71
72
72
73
73
第95
110
111
112
113
115
116
117
72
73
74
74
75
75
75
第95 + 12 mm Hg
122
123
124
125
127
128
129
84
85
86
86
87
87
87
9
测量高度（厘米）
125.3
127.6
131.3
135.6
140.1
144.1
146.6
125.3
127.6
131.3
135.6
140.1
144.1
146.6
第50
95
95
97
98
99
100
101
57
58
59
60
60
61
61
第90
108
108
109
111
112
113
114
71
71
72
73
73
73
73
第95
112
112
113
114
116
117
118
74
74
75
75
75
75
75
第95 + 12 mm Hg
124
124
125
126
128
129
130
86
86
87
87
87
87
87
10
测量高度（厘米）
129.7
132.2
136.3
141
145.8
150.2
152.8
129.7
132.2
136.3
141
145.8
150.2
152.8
第50
96
97
98
99
101
102
103
58
59
59
60
61
61
62
第90
109
110
111
112
113
115
116
72
73
73
73
73
73
73
第95
113
114
114
116
117
119
120
75
75
76
76
76
76
76
第95 + 12 mm Hg
125
126
126
128
129
131
132
87
87
88
88
88
88
88
11
测量高度（厘米）
135.6
138.3
142.8
147.8
152.8
157.3
160
135.6
138.3
142.8
147.8
152.8
157.3
160
第50
98
99
101
102
104
105
106
60
60
60
61
62
63
64
第90
111
112
113
114
116
118
120
74
74
74
74
74
75
75
第95
115
116
117
118
120
123
124
76
77
77
77
77
77
77
第95 + 12 mm Hg
127
128
129
130
132
135
136
88
89
89
89
89
89
89
12
测量高度（厘米）
142.8
145.5
149.9
154.8
159.6
163.8
166.4
142.8
145.5
149.9
154.8
159.6
163.8
166.4
第50
102
102
104
105
107
108
108
61
61
61
62
64
65
65
第90
114
115
116
118
120
122
122
75
75
75
75
76
76
76
第95
118
119
120
122
124
125
126
78
78
78
78
79
79
79
第95 + 12 mm Hg
130
131
132
134
136
137
138
90
90
90
90
91
91
91
13
测量高度（厘米）
148.1
150.6
154.7
159.2
163.7
167.8
170.2
148.1
150.6
154.7
159.2
163.7
167.8
170.2
第50
104
105
106
107
108
108
109
62
62
63
64
65
65
66
第90
116
117
119
121
122
123
123
75
75
75
76
76
76
76
第95
121
122
123
124
126
126
127
79
79
79
79
80
80
81
第95 + 12 mm Hg
133
134
135
136
138
138
139
91
91
91
91
92
92
93
14
测量高度（厘米）
150.6
153
156.9
161.3
165.7
169.7
172.1
150.6
153
156.9
161.3
165.7
169.7
172.1
第50
105
106
107
108
109
109
109
63
63
64
65
66
66
66
第90
118
118
120
122
123
123
123
76
76
76
76
77
77
77
第95
123
123
124
125
126
127
127
80
80
80
80
81
81
82
第95 + 12 mm Hg
135
135
136
137
138
139
139
92
92
92
92
93
93
94
15
测量高度（厘米）
151.7
154
157.9
162.3
166.7
170.6
173
151.7
154
157.9
162.3
166.7
170.6
173
第50
105
106
107
108
109
109
109
64
64
64
65
66
67
67
第90
118
119
121
122
123
123
124
76
76
76
77
77
78
78
第95
124
124
125
126
127
127
128
80
80
80
81
82
82
82
第95 + 12 mm Hg
136
136
137
138
139
139
140
92
92
92
93
94
94
94
16
测量高度（厘米）
152.1
154.5
158.4
162.8
167.1
171.1
173.4
152.1
154.5
158.4
162.8
167.1
171.1
173.4
第50
106
107
108
109
109
110
110
64
64
65
66
66
67
67
第90
119
120
122
123
124
124
124
76
76
76
77
78
78
78
第95
124
125
125
127
127
128
128
80
80
80
81
82
82
82
第95 + 12 mm Hg
136
137
137
139
139
140
140
92
92
92
93
94
94
94
17
测量高度（厘米）
152.4
154.7
158.7
163.0
167.4
171.3
173.7
152.4
154.7
158.7
163.0
167.4
171.3
173.7
第50
107
108
109
110
110
110
111
64
64
65
66
66
66
67
第90
120
121
123
124
124
125
125
76
76
77
77
78
78
78
第95
125
125
126
127
128
128
128
80
80
80
81
82
82
82
第95 + 12 mm Hg
137
137
138
139
140
140
140
92
92
92
93
94
94
94
* 第 90 个百分位数是 1.28 个标准差 (SD)，第 95 个百分位数是平均值的 1.645 个 SD。
Adapted from Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, et al: Clinical practice guideline for screening and management of high blood pressure in children and adolescents.Pediatrics 140(3):e20171904, 2017. doi: 10.1542/peds.2017-1904