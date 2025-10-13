skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

按年龄和身高划分的女孩的血压 (BP) 百分位水平（测量值和百分位）

按年龄和身高划分的女孩的血压 (BP) 百分位水平（测量值和百分位）

收缩压 (mmHg)

舒张压 （mmHg）

年龄（岁）

BP 百分位数*

测量高度（粗体）或高度百分位

测量高度（粗体）或高度百分位

5th

第10

第25

50th

第75

90th

95th

5th

第10

第25

50th

第75

90th

95th

1

测量高度（厘米）

75.4

76.6

78.6

80.8

83

84.9

86.1

75.4

76.6

78.6

80.8

83

84.9

86.1

50th

84

85

86

86

87

88

88

41

42

42

43

44

45

46

90th

98

99

99

100

101

102

102

54

55

56

56

57

58

58

95th

101

102

102

103

104

105

105

59

59

60

60

61

62

62

95th + 12 mm Hg

113

114

114

115

116

117

117

71

71

72

72

73

74

74

2

测量高度（厘米）

84.9

86.3

88.6

91.1

93.7

96

97.4

84.9

86.3

88.6

91.1

93.7

96

97.4

50th

87

87

88

89

90

91

91

45

46

47

48

49

50

51

90th

101

101

102

103

104

105

106

58

58

59

60

61

62

62

95th

104

105

106

106

107

108

109

62

63

63

64

65

66

66

95th + 12 mm Hg

116

117

118

118

119

120

121

74

75

75

76

77

78

78

3

测量高度（厘米）

91

92.4

94.9

97.6

100.5

103.1

104.6

91

92.4

94.9

97.6

100.5

103.1

104.6

第50

88

89

89

90

91

92

93

48

48

49

50

51

53

53

第90

102

103

104

104

105

106

107

60

61

61

62

63

64

65

第95

106

106

107

108

109

110

110

64

65

65

66

67

68

69

第95 + 12 mm Hg

118

118

119

120

121

122

122

76

77

77

78

79

80

81

4

测量高度（厘米）

97.2

98.8

101.4

104.5

107.6

110.5

112.2

97.2

98.8

101.4

104.5

107.6

110.5

112.2

第50

89

90

91

92

93

94

94

50

51

51

53

54

55

55

第90

103

104

105

106

107

108

108

62

63

64

65

66

67

67

第95

107

108

109

109

110

111

112

66

67

68

69

70

70

71

第95 + 12 mm Hg

119

120

121

121

122

123

124

78

79

80

81

82

82

83

5

测量高度（厘米）

103.6

105.3

108.2

111.5

114.9

118.1

120

103.6

105.3

108.2

111.5

114.9

118.1

120

第50

90

91

92

93

94

95

96

52

52

53

55

56

57

57

第90

104

105

106

107

108

109

110

64

65

66

67

68

69

70

第95

108

109

109

110

111

112

113

68

69

70

71

72

73

73

第95 + 12 mm Hg

120

121

121

122

123

124

125

80

81

82

83

84

85

85

6

测量高度（厘米）

110

111.8

114.9

118.4

122.1

125.6

127.7

110

111.8

114.9

118.4

122.1

125.6

127.7

第50

92

92

93

94

96

97

97

54

54

55

56

57

58

59

第90

105

106

107

108

109

110

111

67

67

68

69

70

71

71

第95

109

109

110

111

112

113

114

70

71

72

72

73

74

74

第95 + 12 mm Hg

121

121

122

123

124

125

126

82

83

84

84

85

86

86

7

测量高度（厘米）

115.9

117.8

121.1

124.9

128.8

132.5

134.7

115.9

117.8

121.1

124.9

128.8

132.5

134.7

第50

92

93

94

95

97

98

99

55

55

56

57

58

59

60

第90

106

106

107

109

110

111

112

68

68

69

70

71

72

72

第95

109

110

111

112

113

114

115

72

72

73

73

74

74

75

第95 + 12 mm Hg

121

122

123

124

125

126

127

84

84

85

85

86

86

87

8

测量高度（厘米）

121

123

126.5

130.6

134.7

138.5

140.9

121

123

126.5

130.6

134.7

138.5

140.9

第50

93

94

95

97

98

99

100

56

56

57

59

60

61

61

第90

107

107

108

110

111

112

113

69

70

71

72

72

73

73

第95

110

111

112

113

115

116

117

72

73

74

74

75

75

75

第95 + 12 mm Hg

122

123

124

125

127

128

129

84

85

86

86

87

87

87

9

测量高度（厘米）

125.3

127.6

131.3

135.6

140.1

144.1

146.6

125.3

127.6

131.3

135.6

140.1

144.1

146.6

第50

95

95

97

98

99

100

101

57

58

59

60

60

61

61

第90

108

108

109

111

112

113

114

71

71

72

73

73

73

73

第95

112

112

113

114

116

117

118

74

74

75

75

75

75

75

第95 + 12 mm Hg

124

124

125

126

128

129

130

86

86

87

87

87

87

87

10

测量高度（厘米）

129.7

132.2

136.3

141

145.8

150.2

152.8

129.7

132.2

136.3

141

145.8

150.2

152.8

第50

96

97

98

99

101

102

103

58

59

59

60

61

61

62

第90

109

110

111

112

113

115

116

72

73

73

73

73

73

73

第95

113

114

114

116

117

119

120

75

75

76

76

76

76

76

第95 + 12 mm Hg

125

126

126

128

129

131

132

87

87

88

88

88

88

88

11

测量高度（厘米）

135.6

138.3

142.8

147.8

152.8

157.3

160

135.6

138.3

142.8

147.8

152.8

157.3

160

第50

98

99

101

102

104

105

106

60

60

60

61

62

63

64

第90

111

112

113

114

116

118

120

74

74

74

74

74

75

75

第95

115

116

117

118

120

123

124

76

77

77

77

77

77

77

第95 + 12 mm Hg

127

128

129

130

132

135

136

88

89

89

89

89

89

89

12

测量高度（厘米）

142.8

145.5

149.9

154.8

159.6

163.8

166.4

142.8

145.5

149.9

154.8

159.6

163.8

166.4

第50

102

102

104

105

107

108

108

61

61

61

62

64

65

65

第90

114

115

116

118

120

122

122

75

75

75

75

76

76

76

第95

118

119

120

122

124

125

126

78

78

78

78

79

79

79

第95 + 12 mm Hg

130

131

132

134

136

137

138

90

90

90

90

91

91

91

13

测量高度（厘米）

148.1

150.6

154.7

159.2

163.7

167.8

170.2

148.1

150.6

154.7

159.2

163.7

167.8

170.2

第50

104

105

106

107

108

108

109

62

62

63

64

65

65

66

第90

116

117

119

121

122

123

123

75

75

75

76

76

76

76

第95

121

122

123

124

126

126

127

79

79

79

79

80

80

81

第95 + 12 mm Hg

133

134

135

136

138

138

139

91

91

91

91

92

92

93

14

测量高度（厘米）

150.6

153

156.9

161.3

165.7

169.7

172.1

150.6

153

156.9

161.3

165.7

169.7

172.1

第50

105

106

107

108

109

109

109

63

63

64

65

66

66

66

第90

118

118

120

122

123

123

123

76

76

76

76

77

77

77

第95

123

123

124

125

126

127

127

80

80

80

80

81

81

82

第95 + 12 mm Hg

135

135

136

137

138

139

139

92

92

92

92

93

93

94

15

测量高度（厘米）

151.7

154

157.9

162.3

166.7

170.6

173

151.7

154

157.9

162.3

166.7

170.6

173

第50

105

106

107

108

109

109

109

64

64

64

65

66

67

67

第90

118

119

121

122

123

123

124

76

76

76

77

77

78

78

第95

124

124

125

126

127

127

128

80

80

80

81

82

82

82

第95 + 12 mm Hg

136

136

137

138

139

139

140

92

92

92

93

94

94

94

16

测量高度（厘米）

152.1

154.5

158.4

162.8

167.1

171.1

173.4

152.1

154.5

158.4

162.8

167.1

171.1

173.4

第50

106

107

108

109

109

110

110

64

64

65

66

66

67

67

第90

119

120

122

123

124

124

124

76

76

76

77

78

78

78

第95

124

125

125

127

127

128

128

80

80

80

81

82

82

82

第95 + 12 mm Hg

136

137

137

139

139

140

140

92

92

92

93

94

94

94

17

测量高度（厘米）

152.4

154.7

158.7

163.0

167.4

171.3

173.7

152.4

154.7

158.7

163.0

167.4

171.3

173.7

第50

107

108

109

110

110

110

111

64

64

65

66

66

66

67

第90

120

121

123

124

124

125

125

76

76

77

77

78

78

78

第95

125

125

126

127

128

128

128

80

80

80

81

82

82

82

第95 + 12 mm Hg

137

137

138

139

140

140

140

92

92

92

93

94

94

94

* 第 90 个百分位数是 1.28 个标准差 (SD)，第 95 个百分位数是平均值的 1.645 个 SD。

Adapted from Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, et al: Clinical practice guideline for screening and management of high blood pressure in children and adolescents.Pediatrics 140(3):e20171904, 2017. doi: 10.1542/peds.2017-1904

* 第 90 个百分位数是 1.28 个标准差 (SD)，第 95 个百分位数是平均值的 1.645 个 SD。

Adapted from Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, et al: Clinical practice guideline for screening and management of high blood pressure in children and adolescents.Pediatrics 140(3):e20171904, 2017. doi: 10.1542/peds.2017-1904

在这些主题中