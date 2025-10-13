重金属中毒的螯合疗法
螯合药物*
金属
剂量†
地拉罗司/去铁酮/去铁胺
铁
二巯丙醇，10%油剂
锑剂
砷
铋
铜盐
金
铅
汞
铊*
第 1 天，每 4 小时深层肌内注射 3–4 mg/kg；第 2 天，每 4 小时肌注 2 mg/kg；第 3 天每 6 小时肌注 3 mg/kg；然后每 12 小时肌注 3 mg/kg，持续 7-10 天，直至恢复
依地酸钙钠（乙二胺四乙酸钙二钠）稀释至≤3%
钴
铅
锌
锌盐
25–35 mg/kg，通过深部肌肉注射或缓慢静脉注射（超过1小时），q12h，持续5-7天，随后停药7天；然后重复此疗程
青霉胺
砷
铜盐
金
铅
5~7.5mg/kg 口服，每日4次（通常开始剂量为250mg 每天4次），成人最大剂量是2g/d
二巯丁二酸
砷（成人职业暴露）
镉盐
若儿童血铅水平达到>45mcg/dL（>2.15μmol/L）即需进行干预
铅（成人职业暴露）
汞（成人职业暴露）
每 8 小时口服 10 mg/kg，持续 5 天，然后每 12 小时口服 10 mg/kg，持续 14 天
三亚乙基四胺
铜
仅用于威尔逊病的剂量‡
13 岁及以上：750 – 1250 mg，口服，分次服用，每天 2、3 或 4 次；最大剂量：每天 2000 mg
12 岁及以下：500～750 mg，口服，分次服用，每日 2、3 或 4 次；最大剂量：每天 1500 mg
* 铊盐可被该药物以不同的成功率螯合（参见表中的铊盐条目）。
† 剂量根据分型和严重程度调整。
‡ 该螯合剂于 2018 年获批用于治疗威尔逊病；它未被批准用于治疗外源性铜中毒。