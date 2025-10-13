引起男性乳腺发育的常见药物*
分类
药物（或娱乐性药物）
抗雄激素药物（抑制雄激素合成或活性）
环丙孕酮（一种用于治疗前列腺癌或跨性别女性的抗雄激素；在美国不可用）
度他雄胺、非那雄胺（5alpha-还原酶抑制剂）
戈舍瑞林、组氨瑞林、亮丙瑞林和曲普瑞林（GnRH 激动剂）；地加瑞克、瑞卢戈利（GnRH 拮抗剂）
氟他胺、比卡鲁胺、恩扎鲁胺、阿比特龙、达罗他胺、阿帕他胺和尼鲁米特（用于治疗前列腺癌的口服抗雄激素药物）
抗生素
依非韦伦
乙硫异烟胺
异烟肼
酮康唑
甲硝唑
抗肿瘤药
烷化剂
伊马替尼
GnRH激动剂和拮抗剂
甲氨蝶呤
长春花碱
抗溃疡药物†
西咪替丁
雷尼替丁
奥美拉唑
心血管药物
血管紧张素转换酶抑制剂（如卡托普利、依那普利）
胺碘酮
钙通道阻滞剂（如硝苯地平、地尔硫卓）
甲基多巴
利血平
安体舒通
中枢神经作用药物
地西泮
氟哌啶醇
美沙酮
吩噻嗪
三环类抗抑郁药
激素
雄激素
合成代谢类固醇
雌激素
人生长激素
非处方草药
薰衣草油
茶树油
苯异丙胺
酒精
海洛因
大麻
其他药物
金诺芬
安非拉酮
多潘立酮
甲氧氯普胺
苯妥英
青霉胺
舒林酸
茶碱
*并不是所有与男性乳腺发育相关的药物在进行激发-再激发试验中被证实会导致男性乳腺发育。
†药物按关联频率排列。
ACE=血管紧张素转化酶；CNS=中枢神经系统；GnRH=促性腺激素释放激素；LH=黄体生成素；OTC=非处方药。