药物检测是用来系统或随机筛查滥用一种或多种物质的主要手段。以下情况必须做检测：
特定人群，通常包括学生、运动员、囚犯
申请特殊职业者（如飞行员、化学品运输车司机）
车船事故相关者
试图采取不明手段自杀者
法院下令治疗期间、缓刑或假释期间的犯人（法律上受到限制者）
药物滥用治疗中的患者（作为标准方式，获取药物滥用的客观证据并且制订最佳治疗方案）
获得监护权所规定需作的药物检测
军队成员
根据不同的法律和环境，药物检测有时需要知情同意。仅凭使用证明文件就足以达到法律目的；但无法确定使用的频率和剂量，因此无法判断偶尔使用者和惯用者。另外，药物检测仅能查出一部分毒品，其他的毒品无法判断。临床医生必须使用其他措施（如病史、问卷调查）来确定药物使用对每位患者健康和功能的影响程度。
最常测试的物质
尿液、血液、呼吸、唾液、汗液或头发标本都能检测。尿检因其无创伤、快速、可定性多种毒品从而最为常用。能否检测出毒品取决于服用毒品的剂量和频率，但一般1～4天内使用过均能检测出。由于大麻代谢较慢，在停用大麻很久后还会尿检阳性。血检可以定量部分毒品，但因其有创伤以及毒品检出的窗口期仅有几小时而使用较少。头发监测很少用，但其监测的窗口期很长，部分毒品可达到100天以上。
药物检测效度取决于检测的类型。筛查检测通常采用尿液的快速免疫定性，可能有一部分假阳性和假阴性结果，并且无法检测出度冷丁和芬太尼。 麦角酸酰二乙氨（LSD）、伽玛羟基丁酸（GHB）、莫斯卡林和吸入性致幻剂尚无筛查方法。确定检测需要几个小时，通常使用气相色谱法或质谱分析。
检测错误
一些因素可导致 假阴性，特别是尿检。患者可以上交事先准备的他人尿样（通常是无毒品服用者的）。这样的情况可以通过观察患者直接取样并将样本立即封口而避免。有些患者试图大量饮水或服用利尿剂而改变尿检结果，但这样尿样就会有过度清亮和明显的比重降低而被弃用。
假阳性可能是其他口服处方药物、非处方药或某些特定食物引起的。罂粟籽可以引起服用鸦片的假阳性；伪麻黄碱、三环类抗抑郁药、喹硫平也可以造成安非他明的假阳性；布洛芬可以造成大麻的假阳性。如果检测可卡因的初级代谢产物-苯甲酰，其它物质不会引起假阳性结果。