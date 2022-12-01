药物检测是用来系统或随机筛查滥用一种或多种物质的主要手段。以下情况必须做检测：

特定人群，通常包括学生、运动员、囚犯

申请特殊职业者（如飞行员、化学品运输车司机）

车船事故相关者

试图采取不明手段自杀者

法院下令治疗期间、缓刑或假释期间的犯人（法律上受到限制者）

药物滥用治疗中的患者（作为标准方式，获取药物滥用的客观证据并且制订最佳治疗方案）

获得监护权所规定需作的药物检测

军队成员

根据不同的法律和环境，药物检测有时需要知情同意。仅凭使用证明文件就足以达到法律目的；但无法确定使用的频率和剂量，因此无法判断偶尔使用者和惯用者。另外，药物检测仅能查出一部分毒品，其他的毒品无法判断。临床医生必须使用其他措施（如病史、问卷调查）来确定药物使用对每位患者健康和功能的影响程度。

最常测试的物质

尿液、血液、呼吸、唾液、汗液或头发标本都能检测。尿检因其无创伤、快速、可定性多种毒品从而最为常用。能否检测出毒品取决于服用毒品的剂量和频率，但一般1～4天内使用过均能检测出。由于大麻代谢较慢，在停用大麻很久后还会尿检阳性。血检可以定量部分毒品，但因其有创伤以及毒品检出的窗口期仅有几小时而使用较少。头发监测很少用，但其监测的窗口期很长，部分毒品可达到100天以上。

药物检测效度取决于检测的类型。筛查检测通常采用尿液的快速免疫定性，可能有一部分假阳性和假阴性结果，并且无法检测出度冷丁和芬太尼。 麦角酸酰二乙氨（LSD）、伽玛羟基丁酸（GHB）、莫斯卡林和吸入性致幻剂尚无筛查方法。确定检测需要几个小时，通常使用气相色谱法或质谱分析。