外伤性脑损伤的常见类型
疾病状态
临床表现
诊断
脑震荡
暂时性精神状态变化（如意识或记忆丧失）
基于临床表现
计算机断层扫描：根据定义，不存在急性颅内出血、病变或挫伤；可能有无移位或轻微移位的线性颅骨骨折
脑挫伤
神经功能损害范围较广程度不一，或者神经功能正常
CT： 点状出血灶，大小不等的高密度影。
弥散性轴索损伤
意识丧失持续>6小时但<< 8小时，但无焦点缺陷或运动姿势异常
基于临床表现
CT： 早期可能显示正常或在胼胝体、半卵圆中心、基底神经结或脑干有小的高密度影（微出血灶）
MRI： 深部白质或皮质下区域及脑干多发小的微出血
硬膜外血肿
头痛、数小时内意识受损，有时有中间清醒期
典型的脑疝形成导致对侧轻偏瘫和同侧瞳孔散大
CT： 硬膜外间隙有高密度影，一般呈透镜形状，因颞骨骨折而沿脑膜中动脉（颞窝）分布
急性硬膜下血肿
典型表现为急性神经功能损害，可能为局灶性和（或）非局灶性。
小血肿时，可能功能正常
CT： 硬膜下间隙高密度影，典型表现呈新月状影
中线移位程度很重要
慢性硬膜下血肿
逐渐发生的头痛、嗜睡、思维紊乱，有时有局灶性功能缺失或癫痫发作
CT： 硬膜下间隙低密度影（等密度为其变异状态，发生于亚急性期从高密度向低密度转变）
蛛网膜下腔出血
通常情况下，神经系统检查正常
偶有急性神经功能损害
CT： 大脑表面蛛网膜腔内有高密度影，常显示沟回轮廓
颅底骨折
脑脊液鼻漏或耳漏
鼓膜后出血（血鼓室）或外耳道出血
耳后淤血（巴特尔征）或眼眶周围淤血（熊猫眼）
CT： 通常明显可见