外伤性脑损伤（TBI）

颅内压增高的治疗原则包括：

快速有序的经口气管插管

机械通气

监测颅内压（ICP）和脑循环临界关闭压（CCP）

根据需要镇静

维持容量平衡和血渗透压295～320mOsm/kg (295 ~ 320 mmol/kg)

对难治性颅内压增高，可行脑脊液引流、暂时性过度通气、开颅减压或戊巴比妥诱导昏迷

脑外伤患者需要保护气道或 机械通气，常在快速诱导下经口气管插管 （用麻醉剂）而不是清醒状态下经鼻气管插管 鼻气管插管可引起咳嗽和作呕，从而升高ICP。 气道操作时，使用药物尽可能减少颅内压升高，如在麻醉给药前1~2分钟，静脉注射利多卡因1.5mg/kg。依托咪酯对血压的影响很小，是一种很好的麻醉诱导剂，成人静脉注射剂量为0.3mg/kg（或对于标准体重的成人直接给予20mg），儿童注射剂量为0.2～0.3mg/kg。如果没有低血压且预期不可能发生低血压的话，另一选择为使用异丙酚0.2～1.5mg/kg静脉注射。琥珀酰胆碱1.5mg/kg静脉注射是肌松药的经典用法。

评估氧合和通气的充分性 应使用脉搏血氧仪和动脉血气（如果可能的话，使用呼气末CO2)。目标是PaCO2达到正常水平（38～42 mmHg）。现已不再推荐使用预防性过度通气（PaCO2 25～35 mmHg）。低PaCO2通过促使脑血管收缩降低ICP，但同时也降低大脑灌注，有潜在缺血可能。因此，过度通气（目标PaCO2 30～35 mmHg）只在最初的几小时内，如果ICP对其他措施无反应的情况下使用。

ICP和CPP监测和控制, 在使用时推荐用于无法遵循简单指令的严重TBI患者，尤其是那些头部CT异常的患者。治疗目标是维持ICP < 25(有时截止到20)mmHg，CPP尽可能达到60mmHg。抬高床头30°并使患者头部位于中线位置以加强脑静脉引流（这样可以降低ICP）。若有需要，置入脑室导管引流脑脊液，降低ICP。一项多中心研究发现，根据监测的ICP指导治疗，和根据临床和CT表现(指导治疗相比，两组脑外伤的恢复没有区别 (3)。然而，这些研究结果的解释存有争议，部分因为研究中心所在诊疗场景与美国不同，限制了结果的外推。

镇静 可以防止焦虑、过度肌肉活动（如谵妄时），并有助于减轻对疼痛的反应，有助于防止颅内压增高。为了镇静，成人常使用异丙酚（儿童禁忌），其起效快、作用时间短；0.3mg/（kg•h）持续静脉注射，根据需要逐步增加剂量（最大可用至3mg/（kg•h）。无需首剂静脉推注。最常见的负反应是低血压。长期大剂量使用该药可以引起胰腺炎。 苯二氮䓬类药物（如咪达唑仑、劳拉西泮）也常用于镇静，但起效不如异丙酚快，个体剂量-反应难以预计。抗精神病药延缓康复，应尽量避免使用。罕有需要使用麻醉剂的情况，若有，须确保充分的镇静。

适当镇痛通常需要阿片类药物。

维持正常的血容量和血清渗透压 （等渗或轻微高渗状态，目标血渗透压295～320mOsm/kg[295 ~ 320 mmol/kg]）非常重要。为了控制ICP，高渗盐水溶液（3%或23.4%）是比甘露醇更有效的渗透剂。按需以2至3mL/kg静注用药，或者1mL/kg/h的连续输注。监测血清钠水平，并保持≤155mEg/L(155 mmol/L)。

静注渗透性利尿剂（如甘露醇）用于降低ICP，维持血渗透压。然而，它们应该用于病情恶化的患者，或是用于血肿患者术前准备。20%甘露醇 溶液按0.5～1g/kg（2.5～5mL/kg）大于15~30分钟静脉注射，按需重复使用（通常是每6～8小时1次），剂量范围0.25～0.5g/kg（1.25～2.5mL/kg）；甘露醇可以降低颅内压数小时。若患者有严重的冠状动脉疾病、心力衰竭、肾功能不全或肺血管充血必须谨慎使用 甘露醇，因甘露醇 能迅速增加血容量。因为渗透性利尿剂增加肾脏对水的排泄多于钠的排泄，长期使用 甘露醇 也会导致脱水和高钠血症。呋塞米1mg/kg静脉注射有助于减少体内水分总量，尤其对于有一过性高血容量而又要避免使用甘露醇的患者。在使用渗透性利尿剂时，应密切监测水和电解质平衡。

当颅内压增加对其他干预治疗无效时，可以考虑去骨瓣减压术 ，有时也可以作为一种主要措施(例如，在手术时引流大量血肿)。对于开颅手术，颅骨的很大一部分被整块移除(稍后更换)并进行硬脑膜成形术以允许向外的脑肿胀。骨骼去除的数量和位置取决于损伤本身，但开口必须足够大，以防止受压脑组织肿胀抵触到缺损边缘。一项比较颅骨切除术和医疗管理的随机试验，颅骨切除术后6个月的总体死亡率降低，但严重残疾和植物状态的发生率更高，良好的功能恢复率相似（5）。

戊巴比妥钠昏迷法 ，对于难治性颅高压是一个更为复杂且目前不太受欢迎的选择。给予10mg/kg戊巴比妥钠静脉注射大于30分钟诱导昏迷，之后按5mg/（kg•h）用药3小时，然后1-2mg/（kg•h）维持输注。调整剂量至抑制脑电活动发放，脑电图（EEG）需要持续监测。常有低血压，可予静脉输液，如果需要，使用血管升压药。

治疗性全身低温疗法至今未证实有效。

高剂量皮质类固醇曾被提倡用于减少脑水肿和ICP。然而，皮质类固醇对控制ICP无用，不推荐使用。在一项大规模的随机安慰剂对照研究中，TBI 8小时内给予的皮质类固醇增加了幸存者的死亡率和严重残疾率(6)。

不同的神经保护剂已经在研发中，但临床试验无一显示有疗效。