计算机体层摄影术（CT）

在CT，使用一个X射线源和X射线探测器组合成环状结构，患者平卧其中的移动平台，通过在患者周围旋转以得到图像。通常，多层扫描仪具有4～64排以上多个探测器，因为较多的探测器能够获得更快的扫描速度和更高分辨率的图像。这对心脏及腹部器官的成像尤其重要。
来自探测器的数据主要代表了围绕患者的不同角度摄取的一组X线影像。这些影像不能直接阅看而是传送入计算机，通过快速重建转换成二维图像（断层图像），反映所需要的人体任何平面的图像。数据也可以用于构建详细的三维图像。
对于一些CT扫描，平台逐步移动，在每次扫描（片）拍摄时停止。对于其他 CT 扫描，工作台在扫描过程中连续移动；由于患者沿直线移动而探测器沿圆周移动，因此数据以围绕患者的螺旋或螺旋序列收集。
这些断层成像原理同样也可以应用于放射性核素扫描，将发出辐射的传感器围绕患者，计算机技术将传感器收集的信息转换成断层影像；例如单光子发射CT（SPECT）和正电子发射断层造影CT （PET）。
Image courtesy of Mustafa Mafraji, MD.
CT的使用
CT比X射线能更好的区分不同的软组织密度。由于CT能够提供如此丰富的影像信息，因此被广泛应用于颅内、头颈部、脊髓、胸腔和腹部结构的检查，逐渐取代X线平片。病变部位的三维影像可以帮助外科医师制订手术方案。
CT是检测和定位泌尿系结石最准确的方法。
CT检查可以用也可不用静脉注射造影剂。
非增强CT被用于
检测脑部急性出血、尿路结石和肺结节
表征骨折和其它骨骼异常
静脉造影 被用于
口服或偶尔通过直肠灌入造影剂可用于腹部成像；有时可以使用气体灌入充盈下消化道使得影像更为清晰。胃肠道中的造影剂有助于将胃肠道与周围结构区分开。标准口服对比剂为钡剂，但在怀疑肠穿孔时应该使用低渗对比剂。
不同的CT
仿真结肠镜和CT小肠造影
为仿真结肠镜 （CT结肠造影），口服对比剂，通过细小柔软的橡胶导管将气体注入结肠后，进行全结肠的薄层CT扫描。CT结肠镜检查能够产生高分辨率的结肠三维影像，能够高度模拟光学结肠镜检查的细节和外观。这种技术能够显示小至5mm的结肠息肉和结肠黏膜病变。此项技术可能替代传统的直肠镜。虚拟结肠镜检查比传统的结肠镜更舒适并且不需要清醒镇静。它提供了比传统低GI系列更清晰，更详细的图像并能显示外部软组织肿块。 虚拟结肠镜检查可以看到整个结肠；相比之下，约1/10的患者，常规结肠镜检查不能完全评估右半结肠。
虚拟结肠镜检查的主要缺点包括：
检查时不能活检息肉
辐射暴露
CT小肠镜 是相似的，但它提供了胃和整个小肠的图像。 大容量低密度口服造影剂（如1300至2100毫升的0.1％的硫酸钡）使整个小肠扩张;使用中性或低密度造影剂可以详细显示肠粘膜，可能被使用更不透射线的对比剂所遮蔽的细节。
因此，CT小肠镜的独特优点是在
识别炎症性肠病
CT小肠镜往往涉及使用静脉造影剂。获得整个腹部和骨盆的薄层高分辨率CT图像。这些图像在多个解剖平面重建，形成3维重建图像。
CT小肠镜也可用于检测和评估炎症性肠病之外的其他疾病，包括下列：
小肠梗阻性病变
肿瘤
脓肿
瘘管
出血来源
CT静脉肾盂造影（CT IVP）或尿路造影
注射静脉造影剂能产生详细的肾脏、输尿管和膀胱的影像。静脉造影剂集中在肾脏并排泄到肾收集结构，输尿管和膀胱。得到多个CT图像，最大对比度混浊期间产生尿路高分辨率图像。
CT尿路造影在大多数机构已经取代了传统的静脉尿路造影。
CT血管造影术
在快速静脉注入造影剂后，在造影剂充盈动脉和静脉时获得快速薄层扫描图像。先进的计算机图形技术被用来去除周围软组织的图像，并提供类似于那些传统血管造影的高度详细的血管图像。
CT血管造影更安全，创伤更小，可替代常规血管造影。
Image courtesy of Hakan Ilaslan, MD.
CT的缺点
CT检查占整个患者诊断性放射暴露的大部分。如果进行多次扫描，总辐射剂量可能会比较高，置患者于潜在风险之中（参见医疗辐射的危险）。罹患反复尿道结石或者严重创伤的患者很可能接受多次CT检查。必须始终考虑辐射暴露的风险与检查的益处，因为 1 次腹部/骨盆 CT 的有效辐射剂量大约等于 385 次单视图胸部 X 光检查。
目前的做法规定CT扫描用尽可能的最低辐射剂量。现代CT扫描仪和修订的成像协议已经大大降低CT的辐射暴露。同时，更新的研究方法正在评估对某些CT扫描和某些适应症使用更低的辐射剂量；在某些情况下，这些剂量与X射线的辐射剂量相当。
有些CT检查需要使用造影剂，会存在一定风险（参见放射造影剂和造影反应）。然而，口服和直肠使用造影剂也有风险，如以下内容：
如果口服或直肠给予钡剂，钡剂溢出消化道管腔，可能引起腹腔严重的炎症。如果有肠穿孔的风险，可以口服碘对比剂。
碘对比剂吸入可引起严重的化学性肺炎。
钡剂残留在肠道可能变得坚硬凝结，导致肠梗阻发生。