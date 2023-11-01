计算机体层摄影术（CT）

在CT，使用一个X射线源和X射线探测器组合成环状结构，患者平卧其中的移动平台，通过在患者周围旋转以得到图像。通常，多层扫描仪具有4～64排以上多个探测器，因为较多的探测器能够获得更快的扫描速度和更高分辨率的图像。这对心脏及腹部器官的成像尤其重要。

来自探测器的数据主要代表了围绕患者的不同角度摄取的一组X线影像。这些影像不能直接阅看而是传送入计算机，通过快速重建转换成二维图像（断层图像），反映所需要的人体任何平面的图像。数据也可以用于构建详细的三维图像。

对于一些CT扫描，平台逐步移动，在每次扫描（片）拍摄时停止。对于其他 CT 扫描，工作台在扫描过程中连续移动；由于患者沿直线移动而探测器沿圆周移动，因此数据以围绕患者的螺旋或螺旋序列收集。

这些断层成像原理同样也可以应用于放射性核素扫描，将发出辐射的传感器围绕患者，计算机技术将传感器收集的信息转换成断层影像；例如单光子发射CT（SPECT）和正电子发射断层造影CT （PET）。

头部CT 图片 Image courtesy of Mustafa Mafraji, MD.

CT的使用 CT比X射线能更好的区分不同的软组织密度。由于CT能够提供如此丰富的影像信息，因此被广泛应用于颅内、头颈部、脊髓、胸腔和腹部结构的检查，逐渐取代X线平片。病变部位的三维影像可以帮助外科医师制订手术方案。 CT是检测和定位泌尿系结石最准确的方法。 CT检查可以用也可不用静脉注射造影剂。 非增强CT被用于 检测脑部急性出血、尿路结石和肺结节

表征骨折和其它骨骼异常 静脉造影 被用于 为了改善软组织的肿瘤，感染，炎症和创伤的影像。

评估血管系统，如怀疑肺栓塞、主动脉瘤或主动脉夹层 口服或偶尔通过直肠灌入造影剂可用于腹部成像；有时可以使用气体灌入充盈下消化道使得影像更为清晰。胃肠道中的造影剂有助于将胃肠道与周围结构区分开。标准口服对比剂为钡剂，但在怀疑肠穿孔时应该使用低渗对比剂。

不同的CT 仿真结肠镜和CT小肠造影 为仿真结肠镜 （CT结肠造影），口服对比剂，通过细小柔软的橡胶导管将气体注入结肠后，进行全结肠的薄层CT扫描。CT结肠镜检查能够产生高分辨率的结肠三维影像，能够高度模拟光学结肠镜检查的细节和外观。这种技术能够显示小至5mm的结肠息肉和结肠黏膜病变。此项技术可能替代传统的直肠镜。虚拟结肠镜检查比传统的结肠镜更舒适并且不需要清醒镇静。它提供了比传统低GI系列更清晰，更详细的图像并能显示外部软组织肿块。 虚拟结肠镜检查可以看到整个结肠；相比之下，约1/10的患者，常规结肠镜检查不能完全评估右半结肠。 虚拟结肠镜检查的主要缺点包括： 检查时不能活检息肉

辐射暴露 CT小肠镜 是相似的，但它提供了胃和整个小肠的图像。 大容量低密度口服造影剂（如1300至2100毫升的0.1％的硫酸钡）使整个小肠扩张;使用中性或低密度造影剂可以详细显示肠粘膜，可能被使用更不透射线的对比剂所遮蔽的细节。 因此，CT小肠镜的独特优点是在 识别炎症性肠病 CT小肠镜往往涉及使用静脉造影剂。获得整个腹部和骨盆的薄层高分辨率CT图像。这些图像在多个解剖平面重建，形成3维重建图像。 CT小肠镜也可用于检测和评估炎症性肠病之外的其他疾病，包括下列： 小肠梗阻性病变

肿瘤

脓肿

瘘管

出血来源 CT静脉肾盂造影（CT IVP）或尿路造影 注射静脉造影剂能产生详细的肾脏、输尿管和膀胱的影像。静脉造影剂集中在肾脏并排泄到肾收集结构，输尿管和膀胱。得到多个CT图像，最大对比度混浊期间产生尿路高分辨率图像。 CT尿路造影在大多数机构已经取代了传统的静脉尿路造影。 CT血管造影术 在快速静脉注入造影剂后，在造影剂充盈动脉和静脉时获得快速薄层扫描图像。先进的计算机图形技术被用来去除周围软组织的图像，并提供类似于那些传统血管造影的高度详细的血管图像。 CT血管造影更安全，创伤更小，可替代常规血管造影。 冠状重建 CT 肺动脉造影 图片 Image courtesy of Hakan Ilaslan, MD.