skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

血管认知障碍与痴呆和阿尔茨海默病之间的差异

血管认知障碍与痴呆和阿尔茨海默病之间的差异

临床评估

血管性认知障碍与痴呆

阿尔茨海默病

现病史

多发性脑梗死后认知功能呈阶梯式恶化

皮质下缺血性血管病进展缓慢

认知能力缓慢退化

既往史

脑血管危险因素或疾病

冠状动脉疾病

周围血管疾病

家族史

血管性认知障碍与痴呆

阿尔茨海默病

精神状态

可变，取决于局部缺血性损伤的位置

皮质下缺血性血管疾病导致执行功能轻度下降

阿尔茨海默病的典型记忆障碍（如快速遗忘、错过环境和社会线索）

神经系统检查结果

局灶性神经功能缺损、步态障碍

精神状态受损；在疾病进展之前其他方面正常

心血管系统检查

与心血管危险因素相关的发现（例如，由于外周动脉疾病引起的腿部皮肤变化、由于心力衰竭引起的凹陷性水肿、由于心房颤动引起的心律不规则、高血压）

通常是正常的

需要的实验室检查

测量血红蛋白A1C和血脂，这些指标可能会升高

心电图检查是否有房颤

检查可逆性痴呆的常规实验室检测（综合代谢组合、CBC（全血细胞计数）、TSH（促甲状腺激素）、维生素B12水平、荧光密螺旋体抗体吸收），以排除认知障碍的其他可能原因

核磁共振/CT

对认知和行为至关重要的特定大脑区域的局灶性梗死，融合性白质改变

在单纯血管性认知障碍和痴呆中，海马体积的相对保留

海马、颞叶、顶叶和额叶萎缩

FDG-PET

不同血管性脑损伤部位的多灶性低代谢

顶叶、颞叶及随后的额叶代谢低下，保留初级运动感觉皮层

生物标志物

通过CSF（脑脊液）或PET（正电子发射断层扫描）检测到β-淀粉样蛋白或磷酸化tau蛋白

CBC=全血细胞计数；CSF=脑脊液；ECG=心电图；FDG-PET=氟脱氧葡萄糖正电子发射断层扫描；PET=正电子发射断层扫描；TSH=促甲状腺激素。

Adapted from Wong EC, Chui HC: Vascular cognitive impairment and dementia.Continuum (Minneap Minn) 28 (3):750–780, 2022.doi: 10.1212/CON.0000000000001124

CBC=全血细胞计数；CSF=脑脊液；ECG=心电图；FDG-PET=氟脱氧葡萄糖正电子发射断层扫描；PET=正电子发射断层扫描；TSH=促甲状腺激素。

Adapted from Wong EC, Chui HC: Vascular cognitive impairment and dementia.Continuum (Minneap Minn) 28 (3):750–780, 2022.doi: 10.1212/CON.0000000000001124

在这些主题中