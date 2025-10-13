血管认知障碍与痴呆和阿尔茨海默病之间的差异
临床评估
血管性认知障碍与痴呆
阿尔茨海默病
现病史
多发性脑梗死后认知功能呈阶梯式恶化
皮质下缺血性血管病进展缓慢
认知能力缓慢退化
既往史
脑血管危险因素或疾病
冠状动脉疾病
周围血管疾病
家族史
血管性认知障碍与痴呆
阿尔茨海默病
精神状态
可变，取决于局部缺血性损伤的位置
皮质下缺血性血管疾病导致执行功能轻度下降
阿尔茨海默病的典型记忆障碍（如快速遗忘、错过环境和社会线索）
神经系统检查结果
局灶性神经功能缺损、步态障碍
精神状态受损；在疾病进展之前其他方面正常
心血管系统检查
与心血管危险因素相关的发现（例如，由于外周动脉疾病引起的腿部皮肤变化、由于心力衰竭引起的凹陷性水肿、由于心房颤动引起的心律不规则、高血压）
通常是正常的
需要的实验室检查
测量血红蛋白A1C和血脂，这些指标可能会升高
心电图检查是否有房颤
检查可逆性痴呆的常规实验室检测（综合代谢组合、CBC（全血细胞计数）、TSH（促甲状腺激素）、维生素B12水平、荧光密螺旋体抗体吸收），以排除认知障碍的其他可能原因
核磁共振/CT
对认知和行为至关重要的特定大脑区域的局灶性梗死，融合性白质改变
在单纯血管性认知障碍和痴呆中，海马体积的相对保留
海马、颞叶、顶叶和额叶萎缩
FDG-PET
不同血管性脑损伤部位的多灶性低代谢
顶叶、颞叶及随后的额叶代谢低下，保留初级运动感觉皮层
生物标志物
无
通过CSF（脑脊液）或PET（正电子发射断层扫描）检测到β-淀粉样蛋白或磷酸化tau蛋白
CBC=全血细胞计数；CSF=脑脊液；ECG=心电图；FDG-PET=氟脱氧葡萄糖正电子发射断层扫描；PET=正电子发射断层扫描；TSH=促甲状腺激素。
Adapted from Wong EC, Chui HC: Vascular cognitive impairment and dementia.Continuum (Minneap Minn) 28 (3):750–780, 2022.doi: 10.1212/CON.0000000000001124