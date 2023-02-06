阿尔茨海默病引起进行性认知恶化。它的特点是大脑皮层和皮层下灰质特征性beta-淀粉样蛋白沉积物和神经原纤维缠结。诊断是基于临床的； 通常进行实验室和影像学检查，以寻找提示阿尔茨海默病的具体发现，并确定其他可治疗的痴呆病因。治疗是支持性的。胆碱酯酶抑制剂有时可以暂时改善认知功能。

（参见谵妄与痴呆的概述和痴呆。）

痴呆阿尔茨海默病，一种神经认知疾病，是导致痴呆最常见的原因，在老年痴呆病人中占60 to 80%。 在美国，估计≥65岁的人群中约10％患有阿尔茨海默病。阿尔茨海默病患者的比例随年龄增长而增加 (1)：

65~74岁：3％

75~84岁：17％

≥85岁：32％

女性发病率是男性的2倍，这可能与女性的平均寿命更长有关。在发达国家，随着老年人口的增长，其患病率相应上升。

参考文献 1.Alzheimer's Association: 2022 Alzheimer's Disease Facts and Figures.Alzheimers Dement 18 (4):700–789, 2022.doi: 10.1002/alz.12638

阿尔茨海默病的病因 多数阿尔茨海默病病例为散发，晚发型发病年龄≥65岁，病因不明。发展疾病的风险最好预测因素是年龄。然而，有5%～15％的病例为家族遗传，此类病人有一半为早发型（早老型）（<65岁），并且与特定的基因突变密切相关。 至少有5个基因位点，分别位于第1，第12，第14，第19和21号染色体上，与此病的发生和发展有关。 淀粉样蛋白前体即早老蛋白-Ⅰ（presenilin-Ⅰ）和早老蛋白-Ⅱ（presenilin-Ⅱ）的基因突变可能导致常染色体显性遗传的阿尔兹海默症，尤其是早老型痴呆。在患者中，淀粉样前体蛋白的处理发生了改变，导致β-淀粉样纤维状沉积和聚集；β-淀粉样蛋白是神经性(老年性)斑块的主要成分，由围绕淀粉样中心的变性轴突、树突和少突胶质细胞等组成。Beta淀粉样蛋白还可以通过导致tau蛋白(一种稳定微管的蛋白质)过度磷酸化和纤维缠结的形成的方式改变激酶和磷酸酶活性。 其他基因决定因素还有载脂蛋白（apo）E（ε）等位基因。Apo E蛋白影响beta－淀粉样蛋白的沉积、细胞骨架的完整及神经的修复。有2个ε-4等位基因的人群患Alzheimer病的风险大大增加，而那些有ε-2等位基因的人群则相反。对有2个ε-4等位基因的患者与没有该等位基因的人相比，75岁时患阿尔茨海默病的风险为约10至30倍。 血管危险因素，如高血压、糖尿病、血脂异常和吸烟，会增加阿尔茨海默病的风险。越来越多的证据表明，早在中年就积极治疗这些危险因素可以降低老年认知障碍的风险。 其他因素，如低激素水平和金属暴露，与阿尔茨海默病的关系尚未确定。

阿尔茨海默病的症状和体征 阿尔兹海默病患者有痴呆的症状和体征。 阿尔兹海默病最常见的首发症状 是 短期记忆丧失（如，问重复的问题，经常乱放物品或忘记约会） 其他认知功能的缺陷倾向于累及多个方面，包括下列内容： 推理能力损害，处理复杂任务困难，判断力差（例如，是无法管理的银行账户，做出差的财务决策）

语言功能障碍（如，常用词思考困难，讲和/或书写错误）

视觉空间功能障碍（如无法识别人脸或常见的对象） 阿尔兹海默病进展缓慢，但可能在一段时间内较为稳定。 行为异常普遍，如：漫无目的的闲逛，激动和大喊大叫。

阿尔茨海默病的治疗 安全和支持措施

胆碱酯酶抑制剂与美金刚 阿尔茨海默病的安全和支持措施与其他痴呆相同。 例如，环境要明亮，令人愉快的，和熟悉的，它应该是强化定向力（如在房间里放置的大钟和日历）。 采取措施确保（对散步患者的信号监测系统）病人的安全。 为护理者提供帮助也很重要，他们可能承受巨大的压力。 护士和社会工作者可以教护理人员如何最好地满足患者的需要。 卫生保健从业人员应该注意护理人员的压力和倦怠的早期表现，当需要时向他们提供支持服务。 治疗阿尔茨海默病的药物 胆碱酯酶抑制剂可在一定程度上改善一些病人的认知与记忆的损害。 有四种可用药物。 一般来说，多奈哌齐、利斯的明和加兰他敏同样有效，但他克林由于其肝脏毒性而很少使用。 多奈哌齐每天给药一次，耐受较好而成为一线用药。 推荐剂量为5mg po qd，疗程4～6周，之后增至每日10mg。中度至重度阿尔茨海默病，多奈哌齐23mg/d的剂量比传统的10mg/d的剂量更有效。如数月后功能改善明显则继续用药，否则停药。 最常见的不良反应是胃肠道反应如恶心、腹泻。头晕与心律失常很少见。逐渐加量可以减少不良反应的发生(见表治疗阿尔茨海默病的药物)。 美金刚，一种N-甲基-d-天冬氨酸（NMDA）受体拮抗剂，可改善中度至重度阿尔茨海默病患者的认知和功能。起始剂量为5mg口服，每日1次，在4周后可改为10mg口服，每日2次。对于肾功能不全的患者，应当减少剂量或避免使用。美金刚可以和胆碱酯酶抑制剂联用。 阿杜卡奴单抗， 一种人类 IgG1 抗淀粉样蛋白单克隆抗体，专门针对与阿尔茨海默病病理生理学相关的 β-淀粉样蛋白寡聚体，现在可作为每月输液用于治疗阿尔茨海默病。尽管一些专家认为 aducanumab 是第一种有效的阿尔茨海默病改善疾病的治疗方法，但其获得美国食品和药物管理局 (FDA) 的批准仍存在争议。该药物的加速批准主要基于其在临床试验中减少患者脑beta-淀粉样蛋白斑块的能力。但这些试验中临床获益（减缓疾病进展）的证据并不一致；因此，需要额外的试验来确认临床获益。 抗淀粉样蛋白单克隆抗体疗法，包括 aducanumab，也有副作用，包括淀粉样蛋白相关成像异常 (ARIA)，包括脑水肿 (ARIA-E) 和/或微出血和浅表含铁血黄素沉着症 (ARIA-H) 的 MRI 信号变化）。在 3 期临床试验中，35.2% 的接受高剂量 aducanumab 的患者出现 ARIA-E； ARIA-E 通常发生在治疗早期并且不会引起任何症状。然而，高达 0.9% 的 ARIA 患者有严重的症状，包括意识模糊、定向障碍、步态障碍、共济失调、视力障碍、头痛、恶心和跌倒（1)。 其他药物 正在研究中。大剂量的维生素E(1 000IU口服，每日1次或2次)、司来吉兰、非甾体抗炎药（NSAIDs）、银杏提取物和抑制素的效果不明。雌激素预防与治疗此病有害而无益。 表格 治疗阿尔茨海默病的药物 表格 治疗参考文献 1.Alexander GC, Emerson S, Kesselheim AS: Evaluation of aducanumab for Alzheimer disease: scientific evidence and regulatory review involving efficacy, safety, and futility.JAMA 325(17):1717-1718, 2021.PMID: 33783469.doi: 10.1001/jama.2021.3854

阿尔茨海默病的预后 尽管阿尔兹海默病进展速度不一，认知受损是不可避免的。确诊后平均存活期是7年，对此目前还有争议。从患者不能行走开始的平均生存时间为6个月。 临终事宜 因为病人自知力与判断力缺失，故预约其家庭人员、监护人或律师以查明财政明细可能是必要的。 在痴呆早期，在病人失能之前，应声明病人得到照顾的需要，并处理好相关经济与法律事宜，如代理人的永久权力。签署上述文件时，应评估并记录病人的行为能力。人工喂养和处理急性功能障碍的方案应在这些事情到来之前确定。 在晚期痴呆中， 姑息治疗 可能比高度激进的疗法或住院治疗更为可取。

阿尔茨海默病的预防 观察性证据表明以下因素可以降低阿尔茨海默病的发病风险： 在老年期同样做有难度的智力活动（如：学习新的技能，做数独）

加强有规律的身体锻炼

控制高血压

降低胆固醇水平

富含ω-3脂肪酸，少含饱和脂肪酸的食物

饮少量酒 然而这里也没有确定的证据表明此前不饮酒的人应当开始饮酒来预防阿尔兹海默症。一旦痴呆症发生，通常建议戒酒，因为酒精会加剧痴呆症的症状。

关键点 虽然遗传因素均可受累，阿尔茨海默病大多数病例是零散的，年龄为预测的最大风险。

区分阿尔茨海默病和其他原因引起的痴呆（例如，血管性痴呆，路易体痴呆）可能是困难的，但通常可使用临床标准区分，确立诊断准确性达85％。

同其他痴呆症类似治疗阿尔茨海默病。