脑疝形成及表现
脑疝类型
机制*
表现
小脑幕疝
压迫同侧的第3对颅神经
单侧瞳孔放大、固定
动眼神经麻痹
大脑后动脉受压
对侧同向性偏盲
意识迟钝的患者在面对来自偏盲侧的视觉威胁时瞬目反射消失
压迫对侧第3对颅神经及大脑脚(被小脑幕挤压形成Kernohan压迹)
对侧瞳孔放大、动眼麻痹
同侧偏瘫
同侧大脑脚受压
对侧偏瘫
最后压迫上脑干及丘脑内及周围区域
意识障碍
呼吸异常
瞳孔固定不等大
进一步压迫脑干
头眼反射消失
眼前庭反射消失
角膜反射消失
去大脑状态
大脑镰下疝（扣带回疝）
一侧或双侧大脑前动脉受压，致旁中央皮层梗死
对侧下肢瘫
梗死区域扩大
颅内压升高
小脑幕疝、中央疝或两者合并风险增加
中央疝
双侧对称性损害中脑
瞳孔固定于正中位
去大脑状态
很多症状同小脑幕疝
进一步压迫脑干
脑干反射消失
去大脑状态消失
呼吸停止
脑死亡
小脑幕上疝
第三脑室后部受压
脑积水，引起颅内压升高
中脑血管结构变形
压迫大脑大静脉和Rosenthal基底静脉
小脑上动脉梗塞导致小脑上部梗死
早期：恶心、呕吐、枕部头痛、共济失调
后期：嗜睡，呼吸异常，脑干反射不完全性进展性消失
颅后窝肿块（如小脑出血）
共济失调，构音障碍
进行性脑干受压
进展性嗜睡
呼吸节律紊乱
脑干反射不完全，逐渐消失
小脑扁桃体疝
压迫脑干
阻断脑脊液（CSF）循环
急性脑积水（伴有意识障碍、头痛、呕吐和脑膜刺激征）
眼球运动共轭不良，眼球震颤
后期，呼吸心跳骤停
*并非每一位病人均会发生所列全部机制
CNS = 中枢神经系统