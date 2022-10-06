视乳头水肿是指由于颅内压增高导致的视盘肿胀。由不涉及颅内压升高的原因（如恶性高血压、视网膜中央静脉阻塞）引起的视盘肿胀不被视为视乳头水肿。通常没有早期的视觉症状，尽管视力可能会受到几秒钟的干扰。视乳头水肿应该立即寻找病因。眼底镜检查结合进一步辅助检查，通常是脑部影像检查和有时做腰穿脑脊液检查以寻找病因、明确诊断。治疗针对原发病因。

视乳头水肿是颅内压增高的表现，几乎都是双侧性的。病因包括：

脑肿瘤 或 脑脓肿

大脑损伤 h 出血

脑膜炎

蛛网膜粘连

海绵窦或者硬脑膜窦血栓

脑炎

特发性颅高压症（假性脑瘤），其脑脊液压力升高但没有占位性病变

视神经乳头水肿的症状和体征 视乳头水肿的患者最初视力常常不受影响，但可伴有持续数秒的短暂性视物发灰、闪烁感、视物模糊或者复视。患者可有颅内压增高的症状，如头痛和（或）恶心、呕吐。不存在眼部疼痛。 眼底镜检查可发现视网膜静脉充盈迂曲，视盘（视神经乳头）充血水肿，视盘周围视网膜出血但不累及视网膜周边部。 孤立的视盘水肿（如视神经炎或缺血性视神经病变引起的）不伴脑脊液压力升高的视网膜表现，则不考虑为视乳头水肿(除非同时进行腰椎穿刺时颅内压升高)。 视乳头水肿 图片 图片由医学博士James Garrity提供。 视力和瞳孔对光反应在视乳头水肿早期通常是正常的，只有在疾病进展到一定程度时才表现异常。视野检查可发现生理盲点扩大。随后，视野测试可能显示神经纤维束缺陷后的周边视力丧失和弓形缺陷。

视乳头水肿的诊断 临床评估

立即行神经影像学检查 视盘水肿的程度可以通过眼底镜观察，比较视盘隆起最高部位比正常视网膜部位增加的屈光度来定量记录。视盘水肿也可通过使用光学相干断层扫描（OCT）检测神经纤维层厚度来量化; OCT量化乳头水肿的程度，可监视其变化。 需要进行全面的眼科评估，才能将颅内压升高引起的视神经乳头水肿与视盘肿胀的其他原因区分开来，如视神经炎、缺血性视神经病变、低眼压（眼压≤5 mm Hg）、视网膜中央静脉阻塞、葡萄膜炎或假性视盘水肿（如视神经玻璃膜疣）。如果临床上怀疑有视乳头水肿，应立即进行钆造影的脑磁共振成像（MRI）或造影的计算机断层扫描（CT），以排除颅内肿块等原因。MR静脉造影或CT静脉造影通常用于排除硬膜静脉窦血栓形成。在排除了颅内占位性病变后方可进行腰穿和脑脊液压力测量。因为颅内占位性病变患者进行腰穿检查可能导致脑干疝。如果MRI上没有看到肿块，开放压升高，并且已经排除了颅内压升高的其他原因，则诊断为特发性颅内高压。B超、OCT和眼底自发荧光检查是鉴别视神经玻璃体膜疣引起的假性视乳头水肿的最佳诊断工具。

视乳头水肿的治疗 潜在疾病的治疗 应该立即治疗原发病因以降低颅内压。如果颅内压不降低，将出现继发性视神经萎缩和最终视力丧失。