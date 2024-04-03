立即控稳定病情（气道，呼吸，循环支持）

进入重症监护室（ICU）

支持治疗，包括控制颅内压

潜在疾病的治疗

脑疝的治疗类似于昏迷的治疗。尽可能治疗脑疝的原因。

低血压必须纠正。患者被送入ICU，以便可以监测呼吸和神经系统状态。

患者必须稳定下来。必须立即确保呼吸道通畅，呼吸和循环稳定。

如果怀疑颅内压升高，应考虑插管。然而，在一项针对疑似因药物过量导致颅内压升高的患者的随机试验中，暂停插管（除非出现呼吸窘迫、癫痫、呕吐或休克）可降低住院死亡率，缩短住院和 ICU 住院时间（1）。尽管如此，如果确认有疝气或需要保护气道，通常需要插管。

如果合适，应通过快速序贯经口插管 （使用麻醉药物）而不是经鼻气管插管进行插管；对于自主呼吸的患者，经鼻气管插管会引起更多的咳嗽和呕吐，从而升高颅内压，而颅内压已经因颅内异常而升高。

颅内压增高时应监测并控制颅内压和脑灌注压（见表颅内压监测） (2)。维持颅内压≤20mmHg，脑灌注压为50～70mmHg。抬高床头30°，病人头部位于正中姿势有助于脑静脉引流，降低颅内压。

控制ICP的措施 包括 (3)

镇静剂： 镇静剂有助于控制激越，过度地肌肉活动（如谵妄），或减轻疼痛，降低颅内压。

高流量通气： 高流量通气可致低碳酸血症，血管收缩，从而降低全脑血流量。

水化： 使用等渗液体水化。 静脉输注纯水（如5%右旋糖苷，0.45%盐水）可使脑水肿恶化，应禁止此种用法。限量输注液体，保持患者正常体液量。如患者无明显脱水或水量负荷，正常输注盐水可从50～75mL/h。 根据血钠浓度，渗透压，尿量，体内水量（如水肿）调节输注速率。

利尿药： 血浆渗透压应维持于295～320mOsm/kg。 静脉用渗透性利尿药（如甘露醇）可降低颅内压，维持血浆渗透压。渗透性利尿剂不会穿过血脑屏障。他们将脑组织中的水分通过渗透压梯度吸入血浆，最终达到平衡状态。应用渗透性利尿剂时应监测水和电解质平衡。3%盐水是另一种可能的控制颅内压的渗透剂。

血压（BP）控制： 只有当高血压严重（>180/95 mm Hg）时，才需要用全身性抗高血压药（如钙通道阻滞剂）。血压该降至何种水平依临床表现而定。即使当颅内压增高，血压也必须维持在一定水平以保证脑灌注量。

皮质类固醇： 当出现血管源性水肿（由于肿瘤或脓肿可能导致血脑屏障破裂）时，皮质类固醇仅对肿瘤有效，有时对脑脓肿有效。皮质类固醇对细胞毒性水肿无效（由于细胞死亡和分解），并可增加血浆葡萄糖，加重脑缺血。

去除脑脊液 (CSF) ：当ICP升高时，可定期清除脑脊液；以 1 至 2 mL/分钟的降低速率缓慢移除，以帮助降低 ICP。

体位： 将患者体位置于使头部静脉流出量最大的位置，有助于最大程度地减少 ICP 的增加。只要脑灌注压保持在所需的范围内，床头可以升高到 30°（头部高于心脏）。患者的头部应保持在中线位置，并尽量减少颈部旋转和弯曲。应限制可增加 ICP 的气管抽吸。

如颅内压持续升高，可采取以下措施控制：

由肿瘤引起的脑疝用甘露醇（推荐剂量为0.5至1.5 g/kg/剂静脉注射，甘露醇浓度为20至25%，按要求每4至6小时一次）、皮质类固醇（例如，地塞米松16 mg静脉注射，随后口服或静脉注射4 mg，每6小时一次）和气管插管治疗。过度换气到二氧化碳分压（PCO2）为26~30mmHg，有助于在紧急情况下暂时降低ICP。对于占位性病变，需要尽快行手术治疗。