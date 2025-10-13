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局部放射损伤*

局部放射损伤*

组织暴露

不良反应

参见颅脑放疗及其神经毒性

心血管

胸痛、放射性心包炎、放射性心肌炎

皮肤

2-4Gy：一过性皮肤红斑

4–5 Gy：短暂红斑、暂时性脱毛（暴露于 > ~ 4 Gy 后 2–3 周内）

5-10Gy：红斑持续时间长，可能有永久性脱发、干性脱屑（暴露辐射量高值下）

10–15Gy：干性脱屑（暴露后2-8周内）

15–20Gy：湿性脱屑（暴露后2-4周内）

15–25Gy：水泡（暴露后2-3周内）

>20Gy：溃疡（暴露后2-3周内）

>25Gy：坏死（暴露后>3周）

性腺

少精、闭经、性欲减退

导致不育的阈剂量（~1％发生率）：

  • 睾丸：> 6Gy，发病约3周

  • 卵巢：> 3Gy，发病< 1周

头部和颈部

黏膜炎、吞咽疼痛、甲状腺癌

肌肉和骨骼

肌病、瘤样改变、骨肉瘤

眼睛

> 〜0.5Gy：白内障（潜伏期〜20年后;辐射量越大、暴露年龄越小则潜伏期时间越短）

肺部

急性肺炎

分次辐射暴露> 30 Gy：有时是致命的（LD-50 ~ > 10 Gy 单次高剂量照射）

肺纤维化

肾脏

GFR下降，肾小管功能下降

大剂量（潜伏期6个月至1年后）：蛋白尿、肾功能不全、贫血、高血压

累积剂量>20 Gy在<5周内：放射性纤维化、少尿型肾衰竭

脊髓

>50Gy：脊髓病

胎儿

生长发育受限、先天性畸形、先天代谢障碍、死胎

<0.1Gy：没有明显影响

未来癌症风险与儿童暴露时近似：每Gy约10-15%

Authors on behalf of ICRP, Stewart FA, Akleyev AV, et al.ICRP publication 118: ICRP statement on tissue reactions and early and late effects of radiation in normal tissues and organs--threshold doses for tissue reactions in a radiation protection context. Ann ICRP.2012;41(1-2):1-322.doi:10.1016/j.icrp.2012.02.001

GFR = 肾小球滤过率；Gy = 戈瑞；LD-50 = 半数致死剂量。

*常来源于放射治疗。

Authors on behalf of ICRP, Stewart FA, Akleyev AV, et al.ICRP publication 118: ICRP statement on tissue reactions and early and late effects of radiation in normal tissues and organs--threshold doses for tissue reactions in a radiation protection context. Ann ICRP.2012;41(1-2):1-322.doi:10.1016/j.icrp.2012.02.001

GFR = 肾小球滤过率；Gy = 戈瑞；LD-50 = 半数致死剂量。

*常来源于放射治疗。

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