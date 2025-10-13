局部放射损伤*
组织暴露
不良反应
脑
心血管
胸痛、放射性心包炎、放射性心肌炎
皮肤
2-4Gy：一过性皮肤红斑
4–5 Gy：短暂红斑、暂时性脱毛（暴露于 > ~ 4 Gy 后 2–3 周内）
5-10Gy：红斑持续时间长，可能有永久性脱发、干性脱屑（暴露辐射量高值下）
10–15Gy：干性脱屑（暴露后2-8周内）
15–20Gy：湿性脱屑（暴露后2-4周内）
15–25Gy：水泡（暴露后2-3周内）
>20Gy：溃疡（暴露后2-3周内）
>25Gy：坏死（暴露后>3周）
性腺
少精、闭经、性欲减退
导致不育的阈剂量（~1％发生率）：
头部和颈部
黏膜炎、吞咽疼痛、甲状腺癌
肌肉和骨骼
肌病、瘤样改变、骨肉瘤
眼睛
> 〜0.5Gy：白内障（潜伏期〜20年后;辐射量越大、暴露年龄越小则潜伏期时间越短）
肺部
急性肺炎
分次辐射暴露> 30 Gy：有时是致命的（LD-50 ~ > 10 Gy 单次高剂量照射）
肺纤维化
肾脏
GFR下降，肾小管功能下降
大剂量（潜伏期6个月至1年后）：蛋白尿、肾功能不全、贫血、高血压
累积剂量>20 Gy在<5周内：放射性纤维化、少尿型肾衰竭
脊髓
>50Gy：脊髓病
胎儿
生长发育受限、先天性畸形、先天代谢障碍、死胎
<0.1Gy：没有明显影响
未来癌症风险与儿童暴露时近似：每Gy约10-15%
Authors on behalf of ICRP, Stewart FA, Akleyev AV, et al.ICRP publication 118: ICRP statement on tissue reactions and early and late effects of radiation in normal tissues and organs--threshold doses for tissue reactions in a radiation protection context. Ann ICRP.2012;41(1-2):1-322.doi:10.1016/j.icrp.2012.02.001
GFR = 肾小球滤过率；Gy = 戈瑞；LD-50 = 半数致死剂量。
*常来源于放射治疗。