糖原累积病和糖质新生障碍
疾病（OMIM编号）
蛋白质或酶缺陷
注释
I型糖原贮积病（Von Gierke病）
I型糖原贮积病最常见的类型：Ia(>80%)
发作：一岁前
临床特征：1岁前，严重低血糖、乳酸性酸中毒、肝肿大；晚期，肝腺瘤、肾肿大合并进展性肾功能不全和高血压、身材矮小、高甘油三酯血症、高尿酸血症、血小板功能异常合并鼻出血、贫血。
1b型中，严重程度较轻，但包括中性粒细胞减少、中性粒细胞功能障碍合并复发性感染、炎性肠病。
治疗：口服未煮熟的玉米淀粉，剂量为1.5~2.5g/kg，每4~6小时1次，或使用掺有麦芽糊精的无乳糖配方奶粉以维持正常血糖；夜间喂养（重要）；限制果糖和半乳糖摄入；乳酸性酸中毒时，每日4次碳酸氢盐，剂量为0.25~0.5 mmol/kg；使用别嘌呤醇将尿酸维持在<6.4 mg/dL以下；肝肾移植（可能有效）。
对于中性粒细胞减少的Ib患者，G-CSF
Ia型(232200*)
葡萄糖-6-磷酸酶
Ib型(232220*)
葡萄糖-6-磷酸转移酶T1
Ic型(232240*)
葡萄糖-6-磷酸转移酶T2
Id型(232240*)
葡萄糖-6-磷酸转移酶T3
II型糖原贮积病（Pompe病，232300*）
发作：婴儿期、儿童期或成年期；儿童型和成人型存在残余酶活性。
临床特征：婴儿型表现为心肌病伴心力衰竭，严重肌张力低下，巨舌症。
在青少年和成人型中，骨骼肌病伴有运动发育迟缓、进行性外周和呼吸肌无力
在IIb型中，智力障碍
治疗： 对于有症状的患者，可进行酶替代治疗（阿葡糖苷酶α）
对于心肌病患者，可以做心脏移植
IIa型
溶酶体酸alpha-葡萄糖苷酶
IIb型(Danon)
溶酶体膜蛋白-2
III型GSD（Forbes病、Cori病、局限性糊精聚积病；232400*）
频率：IIIa型，85%；IIIb型，15%；IIIc和IIId，罕见
发作：婴儿或儿童
临床特征：IIIa型中，肝和肌肉受累特征与Ia和II型一样；
在IIIb型中，仅有肝受累，还有Ia型特征
在IIIc和IIId型中，根据受影响的组织，会出现不同的特征
治疗：未煮熟的玉米淀粉和持续喂养，维持血糖正常，高蛋白饮食刺激糖异生
IIIa和IIIb型
脱支酶（淀粉葡萄糖苷酶和寡葡聚糖转移酶）
IIIc型
仅淀粉葡萄糖苷酶
IIId型
仅寡葡聚糖转移酶
IV型GSD（Andersen病；232500*）
分支酶
发作：婴儿早期；偶见于新生儿期、儿童晚期或成年期（表现为非进行性变异型或神经肌肉型）
临床特征：肝肿大合并进行性肝硬化和低血糖、食管静脉曲张、腹水；脾肿大；发育停滞
在神经肌肉型中，肌无力和肌萎缩
治疗：未知
对于肝硬化，进行肝移植，可同时治疗原发病。
V型GSD（麦卡德尔病；232600*）
肌磷酸化酶
发作：青少年或成年早期
临床特征：因肌肉痉挛导致的运动不耐受、横纹肌溶解
治疗：运动前给予碳水化合物、高蛋白饮食
VI型GSD（Hers病；232700*）
肝磷酸化酶
频率：罕见
发作：儿童早期
临床特征：随着年龄增长，病程趋于良好并且症状减轻；生长迟滞、肝肿大、低血糖、高血脂、酮症
治疗： 未煮熟的玉米淀粉可维持正常血糖
VII型GSD（Tarui病；232800*）
磷酸果糖激酶
发作：儿童中期
临床特征：因肌肉痉挛导致的运动不耐受、横纹肌溶解症、溶血
治疗：非特异，避免过度运动
GSD VIII/IX†
发作：异质性
临床特征：异质性；肝肿大、生长迟滞、肌张力低、高胆固醇血症
治疗：非特异
IXa1 和 IXa2 型 (306000*)
X-连锁磷酸化酶激酶
IXb 型 (261750*)
肝脏和肌肉中磷酸化酶激酶
IXc 型 (613027*)
肝脏磷酸化酶激酶
IXd 型 (300559*)
肌肉磷酸化酶激酶
GSD0(240600*)
糖原合成酶
发作：时间不定，但常见于停止夜间喂养或并发疾病后
临床特征：空腹低血糖和酮症，餐后乳酸性酸中毒。
治疗：少量多餐的高蛋白饮食，睡前服用未煮熟的玉米淀粉
Fanconi-Bickel综合征(227810*)
葡萄糖转运蛋白-2
发作：婴儿期
临床特征：发育迟缓、腹胀、肝肿大、肾肿大、轻度空腹低血糖和高血脂、葡萄糖耐量异常、肾脏Fanconi综合征。
治疗：低碳水化合物、高蛋白饮食；限制果糖摄入以维持血糖正常；补充肾脏丢失的电解质；维生素D
果糖-1,6-二磷酸酶缺乏症 (229700*)
果糖1,6-二磷酸酶
发作：婴儿或儿童早期
临床特征：发作性过度换气、呼吸暂停、低血糖、酮症或乳酸性酸中毒；空腹、发热性感染或摄入果糖、山梨糖醇、甘油等引起的发作
治疗：避免空腹及摄入果糖、山梨糖醇和甘油；可服用未煮熟的玉米淀粉
磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶缺陷症(261680*)
磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶
发作：儿童
临床特征：发育停滞、肌张力降低、肝肿大、乳酸性酸中毒、低血糖
治疗：避免空腹，未煮熟的玉米淀粉
* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database。
† 以前的 VIII 型现在包含在 IXa 型中。
G-CSF = 粒细胞集落刺激因子；GSD = 糖原贮积病。