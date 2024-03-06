代谢果糖的酶缺陷可能无临床症状或引起低血糖。

果糖为一种单糖，在水果和蜂蜜中含量较高，是蔗糖和山梨醇的组成部分。果糖代谢紊乱是许多碳水化合物代谢紊乱之一。

也可参考可疑遗传性代谢病的诊断程序。

果糖激酶缺乏 这种缺乏引起血液和尿果糖水平的良性升高（良性果糖尿）。遗传方式是常染色体隐性；发病率估计为活产婴儿1/130,000 (1)。 无临床症状，偶尔通过检测到尿中非葡萄糖还原物质作出诊断。 果糖激酶缺乏症参考文献 1.Kishnani P, Yuan-Tsong C: Disorders of Carbohydrate Metabolism.In Emery and Rimoin's Principles and Practice of Medical Genetics, ed 6, edited by Rimoin D, Pyeritz R, Korf B.Elsevier, 2013, pp.1-36.doi:10.1016/B978-0-12-383834-6.00097-5