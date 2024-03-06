糖原贮积病是 碳水化合物代谢障碍。 有许多编号和命名的类型，所有这些类型都是由参与糖原合成或分解的酶缺乏引起的；所述缺陷可发生在肝脏或肌肉中，并引起低血糖或异常量或类型的糖原（或其中间代谢物）在组织中沉积。

糖原储存性疾病（GSD）的遗传是常染色体隐性遗传，但GSD VIII/IX型是X连锁遗传。发病率为 1/20,000 至 1/43,000，具体取决于所研究的人群（1）。对于糖原贮积病的更完整列表，请参阅表 糖原储存疾病和糖异生的疾病。

发病年龄、临床表现和严重度随类型不同而异，但症状和体征以低血糖和肌病最常见。

根据病史、体检、MRI和组织活检发现有糖原和其中间代谢产物怀疑糖原贮积病。通过DNA分析或通过检测肝脏(I型、III型、VI型和VIII/IX型)、肌肉(IIb型、III型、VII型和VIII/IX型)、皮肤成纤维细胞(IIa型和IV型)或红细胞(VII型)中酶活性的显著降低或通过前臂活动/缺血(V型和VII型)中静脉乳酸盐的缺乏增加来确认诊断。GSD II（庞贝病）现在是美国许多州的新生儿筛查小组的一部分。（参见测试新陈代谢疑似遗传性疾病。）

治疗通常包括通过饮食补充玉米淀粉，为肝脏型GSD提供持续的葡萄糖来源，并避免肌肉型GSD进行运动。

糖原累积病的预后和治疗因类型而异。

糖酵解缺乏本症少见，症状与GSD相似。 磷酸甘油酸激酶、磷酸甘油酸变位酶和乳酸脱氢酶缺乏，症状与GSDⅤ和Ⅶ相似；葡萄糖转运蛋白2缺乏（Fanconi-Bickel综合征）症状与其他肝脏损害型GSDI、III、IV、VI相似。

表格 糖原累积病和糖质新生障碍 表格

参考文献 1.Gümüş E, Özen H.Glycogen storage diseases: An update. World J Gastroenterol.2023;29(25):3932-3963.doi:10.3748/wjg.v29.i25.3932