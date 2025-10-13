免疫缺陷的初步和进一步实验室检查
类型
初步检查
进一步检查
IgG、IgM、IgA、IgE水平
同种血细胞凝集素滴度
对疫苗抗原的抗体应答（如Haemophilus influenzae （流感嗜血杆菌）B型、破伤风、白喉、复合型或非复合型肺炎球菌和脑膜炎球菌抗原）
采用流式细胞仪和抗B细胞单克隆抗体进行B细胞表型分析和计数
流式细胞仪检测CD40和CD40配体
评估各种基因的突变，包括 BTK 和 NEMO
发汗试验
淋巴细胞绝对计数
迟发性过敏反应皮试（如用Candida）
仅对婴儿进行胸部X线检查以评估胸腺大小
采用流式细胞仪以及针对T细胞及其亚群的单克隆抗体进行T细胞表型分析和计数
丝裂原T细胞增殖实验
TREC检测（一种基因检测，用于识别因SCID或其他疾病导致T细胞异常或T细胞数量偏低的婴儿）
吞噬细胞计数和形态学检查
采用二氢罗丹明123（DHR）或四氮唑蓝（NBT）通过流式细胞术检测氧化爆发
流式细胞仪检测CD18和CD15
中性粒细胞趋化功能
C3水平
C4水平
CH50活性（对于经典途径的补体总活性）和AH50活性（为旁路途径的补体总活性）
C1抑制剂水平和功能
C1q
特异成分检测
AH50 = alternate complement hemolytic assay（补体溶血试验）;BTK =Bruton tyrosine kinase（Bruton酪氨酸激酶）; C = complement（补体）; CH = hemolytic complement（溶血性补体）; Ig =immunoglobulin（免疫球蛋白）；NEMO =nuclear factor–kappa-B essential modulator（核因子κB基本调制器）; SCID =severe combined immunodeficiency（重症联合免疫缺陷）; TREC = T-cell receptor excision circle（T细胞受体重排删除环）。