是一类遗传性疾病；它们可以是单发的疾病，也可以是综合征的表现之一。2022年，国际免疫科学联合会报告称，485种先天性免疫错误与原发性免疫缺陷疾病有关（1)。尽管在基因发现方面取得了进展，但人们认为，目前只有约20%至30%的原发性免疫缺陷具有可确定的基因突变。

原发性免疫缺陷通常在婴儿和儿童时期表现为异常频繁（反复发作）或罕见的感染。大约70％的患者发病时 <20岁；因为常通过X连锁的方式遗传，所以患者中有60%为男性。有临床表现的免疫缺陷发病率总体上约为1/280。

原发性免疫缺陷是按照免疫系统的主要成分缺陷、缺失或无功能进行分类：

随着越来越多的分子缺陷被明确，的深入，根据其分子缺陷进行免疫缺陷分类更合适(2)。

原发性免疫缺陷综合征是遗传性的免疫系统或非免疫系统疾病导致的免疫功能障碍。非免疫系统表现常较早被发现。例如 共济失调毛细管扩张症，软骨-毛发发育不全，DiGeorge综合征，高IgE综合征和 Wiskott-Aldrich综合征。尽管存在免疫缺陷，但一些患者也会发展为自身免疫性疾病。

免疫缺陷最典型的表现为反复感染。 出现复发性感染的年龄为哪部分免疫系统受影响提供了线索。 其他一些具有特征性的体征可能对临床诊断有提示作用（见一些原发性免疫缺陷疾病的特征性临床表现）。 然而，仍需通过检查确定患者是否存在免疫功能障碍（见免疫缺陷的初步和额外的实验室检查）。如果临床发现或初步测试表明存在特定的免疫细胞或补体功能紊乱，则需要进行额外的检查 明确(见免疫缺陷的特殊和高级的实验室检测)。

原发性免疫缺陷病的治疗和预后 取决于具体的疾病(3)。

体液免疫缺陷 体液免疫缺陷（B细胞缺陷）造成的抗体缺陷占原发性免疫缺陷中的50%～60%(见表体液免疫缺陷)。患者血清中的抗体滴度降低，易细菌感染。 最常见的B细胞疾病是 选择性IgA缺乏症 选择性IgA缺乏症是最常见的B细胞疾病，但许多患者没有症状。常见变异性免疫缺陷（CVID）是最常见的症状性免疫缺陷。 对于体液免疫缺陷的诊断评估，请参阅 对疑似免疫缺陷患者的阐述 和表免疫缺陷的特异性检测和高级实验室检测。 表格 体液免疫缺陷 表格

体液和细胞免疫联合缺陷 联合免疫缺陷（B和T细胞联合缺陷）约占原发性免疫缺陷病的20%(见表体液和细胞免疫缺乏症)。 最重要的类型是 严重联合免疫缺陷 （SCID） 在某些联合免疫缺陷（如嘌呤核苷酸磷酸化缺陷），免疫球蛋白水平正常或者升高，但是由于T细胞功能受损，抗体生成障碍。 体液和细胞免疫联合缺陷的诊断评估详见表免疫缺陷的特殊和先进的实验室检测。 表格 体液和细胞免疫联合缺陷 表格

吞噬细胞缺陷 吞噬细胞缺陷占原发性免疫缺陷的10%～15%；常影响吞噬细胞（例如单核细胞、巨噬细胞、粒细胞如中性粒细胞和嗜酸性粒细胞）的吞噬杀伤病原的功能 (见表吞噬细胞缺陷)。表皮葡萄球菌和革兰氏阴性菌感染是其特征性的表现。 最常见的（尽管还很罕见）吞噬细胞缺陷是 Chédiak-Higashi综合征

慢性肉芽肿病

周期性中性粒细胞减少

白细胞黏附分子缺陷（1型和2型） 关于吞噬细胞缺陷的诊断评估，请参阅表格 免疫缺陷的初始和补充实验室检测 和 免疫缺陷的特异性检测和高级实验室检测。 表格 吞噬细胞缺陷 表格