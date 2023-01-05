免疫缺陷病患者的诊断过程

免疫缺陷最典型的表现为反复感染。但是，儿童反复感染最主要的原因是在托幼机构或学校里反复暴露于病原（正常婴儿及儿童可能每年患呼吸道感染达10次），其他成人和儿童感染的主要原因还有不恰当的抗生素治疗、耐药菌感染和其他导致易感的原因（如先天性心脏病、过敏性鼻炎、输尿管狭窄或尿道狭窄、不动纤毛综合征、哮喘、囊肿性纤维化、严重皮炎）。

在有以下特点的反复感染时应考虑免疫缺陷的可能：

重度

复杂的

多器官的

对于标准治疗的难治性治疗，即需要多个疗程的口服抗生素或需要静脉注射抗生素来解决

特殊病原感染

家族成员有症状

典型的免疫缺陷所导致的感染起初表现为上、下呼吸道感染（如鼻窦炎、支气管炎和肺炎）和消化道炎症，但是也可发生严重的细菌感染（如脑膜炎、败血症）。

当婴儿或年幼儿童发生慢性腹泻并伴有发育不良时，应考虑免疫缺陷的可能，特别是在腹泻是由特殊病毒（如腺病毒）或真菌（如隐孢子虫,）造成时。 其他表现还包括皮肤损害（如湿疹、疣、脓肿、脓皮病、秃发）、口腔或食管鹅口疮、口腔溃疡和牙周炎。

不太常见的表现包括严重的病毒感染（如单纯疱疹或水痘-带状疱疹病毒）和中枢神经系统问题（如慢性脑炎、发育迟缓、癫痫发作障碍）。频繁使用抗生素可能使本来常见的症状和体征更难以被发现。 有感染和自身免疫性疾病的患者应当高度怀疑免疫缺陷病（如溶血性贫血和血小板减少）。