* 结节性硬化综合症的明确诊断要求以下任何一项： 通过分子遗传学检测鉴定出 TSC1 或 TSC2 致病性（或可能致病性）变异

两个主要特征，或是一个主要特征外加2个次要特征 结节性硬化综合症的可能诊断需要： 1个主要特征或≥2个次要特征