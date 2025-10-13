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国际结节性硬化症 (TSC) 诊断标准

国际结节性硬化症 (TSC) 诊断标准

判断指标

注释

主要特征*

色素减退斑（灰叶斑或“彩屑样”皮损）

≥3，直径至少5mm

血管纤维瘤（皮脂腺腺瘤）或纤维头斑

≥3个血管纤维瘤或≥1个纤维性头皮斑块

甲下/甲周纤维瘤

≥ 2

鲨革斑

多发视网膜错构瘤

多个皮质结节和/或放射状移行线

室管膜下结节

≥ 2

室管膜下巨细胞星形细胞瘤

心脏横纹肌瘤

淋巴管平滑肌瘤病

血管平滑肌脂肪瘤†

≥ 2

次要特征*

“纸屑样”皮肤病损

斑点状色素沉着的区域，通常在四肢

牙釉质点蚀

≥ 3

口内纤维瘤

≥ 2

视网膜无色斑块

多发性肾囊肿

非肾脏错构瘤

硬化性骨病变

* 结节性硬化综合症的明确诊断要求以下任何一项

  • 通过分子遗传学检测鉴定出TSC1TSC2致病性（或可能致病性）变异

  • 两个主要特征，或是一个主要特征外加2个次要特征

结节性硬化综合症的可能诊断需要：

  • 1个主要特征或≥2个次要特征

†没有其他特征的两种主要临床特征（淋巴管平滑肌瘤病和血管平滑肌脂肪瘤）的组合不符合明确诊断的标准。

Data from Northrup H, Aronow ME, Bebin EM, et al: Updated international tuberous sclerosis complex diagnostic criteria and surveillance and management recommendations. Pediatr Neurol 123:50-66, 2021.doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2021.07.011 2013

* 结节性硬化综合症的明确诊断要求以下任何一项

  • 通过分子遗传学检测鉴定出TSC1TSC2致病性（或可能致病性）变异

  • 两个主要特征，或是一个主要特征外加2个次要特征

结节性硬化综合症的可能诊断需要：

  • 1个主要特征或≥2个次要特征

†没有其他特征的两种主要临床特征（淋巴管平滑肌瘤病和血管平滑肌脂肪瘤）的组合不符合明确诊断的标准。

Data from Northrup H, Aronow ME, Bebin EM, et al: Updated international tuberous sclerosis complex diagnostic criteria and surveillance and management recommendations. Pediatr Neurol 123:50-66, 2021.doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2021.07.011 2013

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