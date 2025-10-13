国际结节性硬化症 (TSC) 诊断标准
判断指标
注释
主要特征*
色素减退斑（灰叶斑或“彩屑样”皮损）
≥3，直径至少5mm
血管纤维瘤（皮脂腺腺瘤）或纤维头斑
≥3个血管纤维瘤或≥1个纤维性头皮斑块
甲下/甲周纤维瘤
≥ 2
鲨革斑
—
多发视网膜错构瘤
—
多个皮质结节和/或放射状移行线
—
室管膜下结节
≥ 2
—
心脏横纹肌瘤
—
—
血管平滑肌脂肪瘤†
≥ 2
次要特征*
“纸屑样”皮肤病损
斑点状色素沉着的区域，通常在四肢
牙釉质点蚀
≥ 3
口内纤维瘤
≥ 2
视网膜无色斑块
—
多发性肾囊肿
—
非肾脏错构瘤
—
硬化性骨病变
—
* 结节性硬化综合症的明确诊断要求以下任何一项：
结节性硬化综合症的可能诊断需要：
†没有其他特征的两种主要临床特征（淋巴管平滑肌瘤病和血管平滑肌脂肪瘤）的组合不符合明确诊断的标准。
Data from Northrup H, Aronow ME, Bebin EM, et al: Updated international tuberous sclerosis complex diagnostic criteria and surveillance and management recommendations. Pediatr Neurol 123:50-66, 2021.doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2021.07.011 2013