急性辐射综合征 (ARS) 的管理
综合征
推荐及其强度*
血液系统
当绝对中性粒细胞计数 (ANC) < 0.5 × 109 细胞/L 时，使用 G-CSF（粒细胞集落刺激因子）或 GM-CSF（粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子）(↑)
长期贫血患者的促红细胞生成剂 (↓)
在没有非造血器官衰竭的情况下，细胞因子治疗2至3周失败后造血干细胞诱导骨髓发育不全恢复(↓)
胃肠道
辐射暴露后 2 至 4 天使用氟喹诺酮或类似抗生素 (↓)
需要时进行肠道消毒和注射抗生素 (↓)
当怀疑暴露量 >2 Gy (↓) 时，预防性使用 5-羟色胺受体拮抗剂(↓)
洛哌丁胺，根据需要控制腹泻 (↓)
皮肤
外用 II-III 类皮质类固醇、局部抗生素和局部抗组胺药应用于辐射烧伤、溃疡或水疱 (↑)
在没有全身皮质类固醇使用的特定适应症的情况下，全身性皮质类固醇用于辐射烧伤、溃疡或坏死（强烈反对这种做法）
放射性溃疡或局部坏死伴顽固性疼痛的手术切除和移植（↑）
神经血管
5-羟色胺受体拮抗剂、甘露醇、呋塞米和镇痛药的支持治疗 (↑)
危重病
严重烧伤、血容量不足和/或休克患者的液体、电解质替代疗法和镇静剂 (↑)
具有肺保护策略的机械通气用于急性呼吸衰竭患者 (↑)
选择性口咽去污或消化道选择性去污（↓）
将大多数重症监护患者的平均血糖维持在 140 至 180 毫克/分升（7.8 至 10 毫摩尔/升）（↓）
H2 阻滞剂或质子泵抑制剂 (↓)
* 支持实践的推荐强度：↑ = 强； ↓ = 弱
Modified from Dainiak N.Medical management of acute radiation syndrome and associated infections in a high-casualty incident. J Radiat Res.59(suppl 2):ii54-ii64, 2018.doi:10.1093/jrr/rry004