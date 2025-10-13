用于长期治疗抑郁、焦虑及相关疾病的药物*
药物治疗
适应症
半衰期（小时）
CYP底物
注释/注意事项
选择性5羟色胺再吸收抑制剂
西酞普兰
年龄≥7岁儿童的强迫症
35小时
2C19、2D6
对于2C19弱代谢者，降低起始剂量，缓慢调整剂量，并减少维持剂量的50%。
艾司西酞普兰（西酞普兰的S-对映异构体）
12岁以上儿童重度抑郁症
27–32小时
2C19、2D6
—
氟西汀†
去甲氟西汀（氟西汀的活性代谢物）
年龄>8岁儿童的强迫症、广泛性焦虑症、分离焦虑、社交焦虑、重度抑郁症
119–264小时
去甲氟西汀：144–384小时
2D6
—
氟伏沙明
年龄>8岁儿童的广泛性焦虑症、分离焦虑、社交焦虑、强迫症
16小时
2D6
—
帕罗西汀†
年龄> 6岁儿童的强迫症
21小时
2D6
—
舍曲林
年龄≥6岁儿童的强迫症、广泛性焦虑症、分离焦虑、社交焦虑
26小时
2C19, 2B6, 2D6
对于2B6弱代谢者，降低起始剂量，缓慢调整剂量，并减少维持剂量的25%。
血清素和去甲肾上腺素再摄取抑制剂
度洛西汀
7-17岁儿童GAD
10–12小时
2D6、IA2
SNRIs：具有去甲肾上腺素能活性，可能增加高血压风险
Venlafaxine，速释型
年龄≥8岁儿童抑郁症
5–11小时
2D6
SNRIs：关于最佳剂量的数据有限；担忧会增加自杀行为（针对已有自杀意念的青少年）；疗效不如其他抗抑郁药，可能因使用剂量较低所致
Venlafaxine，缓释型
年龄＞7岁儿童的广泛性焦虑症
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* 所列药物临床上用于治疗所有焦虑症、强迫症和抑郁症。某些适应症已获得FDA批准；其他适应症未获批准是由于缺乏充分研究，而非其他原因。在所有适应症中最常用的是舍曲林和依他普仑。
†氟西汀和帕罗西汀是2D6的有效抑制剂，降低抗精神病药物（利培酮、阿立哌唑、伊哌啶酮、氯氮平）的代谢，增加其血浆浓度。它们也可以抑制一些止痛药对其活性代谢物的代谢（羟考酮对羟吗啡酮），但与预期相反，可待因对吗啡不起作用。2D6的较弱抑制剂（如舍曲林）在较高剂量下可能产生类似效应。
氟西汀和帕罗西汀在治疗抑郁症时的疗效在与曲唑酮（用于治疗失眠）合用时受损。这归因于CYP2D6相互作用以及甲基氯哌嗪（一种与易怒和抑郁相关的曲唑酮代谢物）的积累。
大麻或大麻二酚（CBD）和四氢大麻酚（THC）是CYP酶的中强抑制剂，可增加SSRI血浆浓度，并导致不良反应（如腹泻、头晕、疲劳）。
CYP=细胞色素P450；FDA=美国食品药品监督管理局；GAD=广泛性焦虑障碍；OCD=强迫症；SNRI= 5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂；SSRI=选择性5-羟色胺再摄取抑制剂。