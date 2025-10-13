†氟西汀和帕罗西汀是2D6的有效抑制剂，降低抗精神病药物（利培酮、阿立哌唑、伊哌啶酮、氯氮平）的代谢，增加其血浆浓度。它们也可以抑制一些止痛药对其活性代谢物的代谢（羟考酮对羟吗啡酮），但与预期相反，可待因对吗啡不起作用。2D6的较弱抑制剂（如舍曲林）在较高剂量下可能产生类似效应。

氟西汀和帕罗西汀在治疗抑郁症时的疗效在与曲唑酮（用于治疗失眠）合用时受损。这归因于CYP2D6相互作用以及甲基氯哌嗪（一种与易怒和抑郁相关的曲唑酮代谢物）的积累。

大麻或大麻二酚（CBD）和四氢大麻酚（THC）是CYP酶的中强抑制剂，可增加SSRI血浆浓度，并导致不良反应（如腹泻、头晕、疲劳）。