儿童和青少年焦虑症概述

焦虑障碍的特征是恐惧，担心，恐惧，极大地影响了正常工作的能力，与当下的环境是不相称的。焦虑可能会导致身体上的症状。诊断是基于临床的。 治疗采用行为疗法和药物，通常是选择性血清素再摄取抑制剂 (SSRIs)。

(参见成人焦虑障碍概述。)

一些焦虑的衡量标准都只是成长过程的正常表现，如下：

大多数的孩子在和母亲分开后变得恐惧，尤其是在不熟悉的环境中。

对黑暗、怪物、臭虫和蜘蛛的恐惧对于3～4岁的孩子来说是很常见。

害羞的孩子一开始可能对新环境表现出害怕和退缩。

伤害和死亡的恐惧在年长儿中更常见。

年长儿和青少年在他们全班同学面前做读书报告时常常表现得很焦虑。

这些问题不应被视为精神异常的表现。但这些正常焦虑表现加重并有功能损害或有持续严重的抑郁表现和/或逃避，则应考虑焦虑症。

大约 3% 的 6 岁儿童、大约 5% 的十几岁男孩和 10% 的少女出现焦虑症（1–3）。 患有焦虑症的儿童患抑郁症的风险增加（4), 自杀行为 (5、6) 药物和酒精成瘾 (7），以及学业困难（8) 晚年。

儿童和青少年可能出现的焦虑症包括

症状和体征 也许儿童和青少年中最常见的焦虑障碍表现是拒绝上学。“拒绝上学”已经很大程度上替代了术语“学校恐惧”。真正对学校恐惧的情况非常少。大多数拒绝上学的儿童可能有分离焦虑、社交焦虑障碍、恐慌症或是这三者的综合。一些具有特殊的恐惧。也要必须考虑儿童上学期间被欺负的可能性。 一些儿童直接述说他们的焦虑，描述为一种忧愁，例如，“我担心我再也见不到你了”（分离焦虑）或是“我担心那些小孩会笑我”（社交焦虑障碍）。但是，大多数的儿童把他们的不适描述为一种身体的症状：“我不能上学是因为我胃痛”。这样的主诉会引起一些迷惑因为儿童常常说的都是实话。胃部不适，恶心、头痛、睡眠问题常常在焦虑儿童中出现。几项长期随访研究证实，许多有躯体症状的儿童，特别是腹痛，有潜在的焦虑症。

儿童和青少年焦虑症的预后 儿童焦虑症的预后主要视严重程度、有效治疗措施和儿童的适应能力。多数情况下，儿童和焦虑症状不断抗争直至成人。但早期治疗使许多儿童学会如何控制他们的焦虑。