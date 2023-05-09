儿童和青少年焦虑症概述

焦虑障碍的特征是恐惧，担心，恐惧，极大地影响了正常工作的能力，与当下的环境是不相称的。焦虑可能会导致身体上的症状。诊断是基于临床的。 治疗采用行为疗法和药物，通常是选择性血清素再摄取抑制剂 (SSRIs)。
(参见成人焦虑障碍概述。)
一些焦虑的衡量标准都只是成长过程的正常表现，如下：
大多数的孩子在和母亲分开后变得恐惧，尤其是在不熟悉的环境中。
对黑暗、怪物、臭虫和蜘蛛的恐惧对于3～4岁的孩子来说是很常见。
害羞的孩子一开始可能对新环境表现出害怕和退缩。
伤害和死亡的恐惧在年长儿中更常见。
年长儿和青少年在他们全班同学面前做读书报告时常常表现得很焦虑。
这些问题不应被视为精神异常的表现。但这些正常焦虑表现加重并有功能损害或有持续严重的抑郁表现和/或逃避，则应考虑焦虑症。
大约 3% 的 6 岁儿童、大约 5% 的十几岁男孩和 10% 的少女出现焦虑症（1–3）。 患有焦虑症的儿童患抑郁症的风险增加（4), 自杀行为 (5、6) 药物和酒精成瘾 (7），以及学业困难（8) 晚年。
儿童和青少年可能出现的焦虑症包括
参考文献
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3.Merikangas KR, He JP, Brody D, et al: Prevalence and treatment of mental disorders among US children in the 2001–2004 NHANES.Pediatrics 125(1):75-81, 2010. doi: 10.1542/peds.2008-2598
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6.Husky MM, Olfson M, He J, et al: Twelve-month suicidal symptoms and use of services among adolescents: Results from the National Comorbidity Survey. Psychiatr Serv63(10):989-996, 2012.
7.Zimmermann P, Wittchen HU, Hofler M, et al: Primary anxiety disorders and the development of subsequent alcohol use disorders: A 4-year community study of adolescents and young adults.Psychol Med 33(7);1211-1222, 2003.doi: 10.1017/s0033291703008158
8.Van Ameringen M, Mancini C, Farvolden P: The impact of anxiety disorders on educational achievement.J Anxiety Disord 17(5):561-571, 2003. doi: 10.1016/s0887-6185(02)00228-1
病因
证据表明，焦虑障碍涉及边缘系统和海马部分功能障碍，调节情绪和对恐惧的反应。在小鼠中，早期发育过程中前脑中血清素 1A 受体 (5-HT1AR) 表达的丧失导致海马体失调并导致焦虑行为（1)。遗传性研究表明遗传和环境因素的作用。没有确定具体的基因；许多遗传变异可能涉及。
在 COVID-19 大流行期间，青少年的焦虑症状翻了一番，尤其是女孩（2), 针对焦虑的心理健康就诊增加了43% (3)。这些研究结果在控制了性别、年龄和存在冠状病毒感染前焦虑症状后显示，与看护者的联系不畅、睡眠卫生差和长时间看屏幕是儿童新冠肺炎焦虑症状的显著预测因素(4)。
焦虑的父母其孩子也更易表现有焦虑，因为他们有着不幸的潜质把儿童的问题弄得更糟。即使是一个正常的儿童也很难在焦虑的父母面前表现得镇静和沉着，这就是为什么有遗传易感的儿童更容易患焦虑症的原因。在高达30%的病例中，治疗父母的焦虑对于儿童焦虑有帮助（成人焦虑症，参见焦虑症）。
病因参考文献
1.Adhikari A, Topiwala M, Gordon JA: Synchronized activity between the ventral hippocampus and the medial prefrontal cortex during anxiety.Neuron 65:257-269, 2010.doi: 10.1016/j.neuron.2009.12.002
2.Racine N, McArthur B, Cooke J, et al: Global prevalence of depressive and anxiety symptoms in children and adolescence during COVID-19: A meta-analysis.JAMA Pediatr 175(11):1142-1150, 2021.doi: 10.1001/jamapediatrics.2021.2482
3.Dvir Y, Ryan C, Straus JH: Comparison of use of the Massachusetts Child Psychiatry Access Program and patient characteristics before vs during the COVID-19 pandemic.JAMA Netw Open5(2):e2146618, 2022.doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.46618
4.McArthur BA, Racine N, McDonald S, et al: Child and family factors associated with child mental health and well-being during COVID-19.Eur Child Adolesc Psychiatry Jul 24;1-11, 2021.doi: 10.1007/s00787-021-01849-9
症状和体征
也许儿童和青少年中最常见的焦虑障碍表现是拒绝上学。“拒绝上学”已经很大程度上替代了术语“学校恐惧”。真正对学校恐惧的情况非常少。大多数拒绝上学的儿童可能有分离焦虑、社交焦虑障碍、恐慌症或是这三者的综合。一些具有特殊的恐惧。也要必须考虑儿童上学期间被欺负的可能性。
一些儿童直接述说他们的焦虑，描述为一种忧愁，例如，“我担心我再也见不到你了”（分离焦虑）或是“我担心那些小孩会笑我”（社交焦虑障碍）。但是，大多数的儿童把他们的不适描述为一种身体的症状：“我不能上学是因为我胃痛”。这样的主诉会引起一些迷惑因为儿童常常说的都是实话。胃部不适，恶心、头痛、睡眠问题常常在焦虑儿童中出现。几项长期随访研究证实，许多有躯体症状的儿童，特别是腹痛，有潜在的焦虑症。
诊断
精神评估
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth edition (DSM 5-TR) criteria
焦虑症的诊断要通过临床评估 (1)。 一个彻底的心理社会历史通常可以确认。
评定量表可用于筛选。 几个经过验证的量表是免费提供的： 儿童焦虑相关情绪障碍的筛查 [SCARED] , Spence 儿童焦虑量表 [SCAS] , 学龄前焦虑量表 [PAS] , 和一般焦虑症-7 [GAD-7]）。
焦虑能引起儿童的身体症状使得评价复杂化了。在许多儿童中，在临床医生考虑焦虑症之前，会对身体障碍进行彻底的测试。
诊断参考文献
1.Walter HJ, Bukstein OG, Abright AR, et al: Clinical practice guideline for the assessment and treatment of children and adolescents with anxiety disorders.J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 59(10):1107-1124, 2020.doi: https://doi.org/10.1016/j.jaac.2020.05.005
治疗
行为治疗（基于暴露的认知行为治疗)
父母-孩子和家庭干预。
药物，通常是选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRIs)，在较小程度上，5-羟色胺-去甲肾上腺素 再摄取抑制剂（SNRI）和三环类抗抑郁药 用于长期治疗，有时还使用苯二氮卓类药物来缓解急性症状。
儿童焦虑症的治疗是行为疗法（用暴露和反应预防法）(1)，有时也配合使用药物治疗 (1-4)。
在基于暴露的认知行为治疗中，儿童按等级模式系统性地暴露于诱发焦虑的环境中。通过帮助儿童坚持在诱发焦虑的环境中（反应预防法），儿童逐渐脱敏，焦虑逐渐消失。当一个在儿童发育方面富有经验的治疗师以此原则进行个体化治疗时，行为疗法是最有效的。
对轻症患者，单独使用行为疗法通常就已足够，但在更严重的病例中或是无法让有经验的儿童行为治疗师对其进行治疗时，需要予以药物治疗。药物治疗首选5-羟色胺再吸收抑制剂（SSRIs） (见表用于长期治疗焦虑和相关疾病的药物)。SSRIs 联合 CBT 最有可能改善症状（4）。 苯二氮卓类对急性焦虑（例如，由于医疗程序）更好，但对于长期治疗不是优选的。 具有短半衰期的苯并二氮杂卓（例如，在单剂量中的劳拉西泮0.05mg/kg至最大2mg）是最好的选择。发现丁螺环酮在广泛性焦虑症的小儿患者（6-17岁）中具有良好的耐受性 但是两项随机对照试验并未显示出比安慰剂更好的疗效。 这些试验在检测微小影响方面略显不足(5)。威廉姆斯综合症等发育障碍有所改善的报告（6）和自闭症（7）已展开持续调查。
焦虑和相关疾病的药物长期治疗*
药物治疗
适应症
起始剂量†
剂量范围
CYP/注意事项/评论‡
西酞普兰
OCD
≥7岁的儿童
10 mg
10～40 mg/天
2C19
度洛西汀
7-17岁儿童GAD
30mg
30～120mg/天
2D6 – SNRIs 具有去甲肾上腺素活性，可增加高血压风险¶
艾司西酞普兰（西酞普兰的S-对映异构体）
12岁以上儿童重度抑郁症
10 mg
10～20 mg/天
2C19
氟西汀§
强迫症，广泛性焦虑症，分离焦虑，社交焦虑，> 8岁儿童的抑郁症
10 mg
10～60mg/天
2D6 – 长半衰期
氟伏沙明
广泛性焦虑症，分离焦虑，社交焦虑，> 8岁儿童的强迫症
25mg（根据需要滴定）
50～200毫克/天
2D6 –当氟伏沙明剂量大于50mg/天时，分为2剂/天，在睡前给予较大剂量。
帕罗西丁§
>6岁儿童的强迫症
10 mg
10～60mg/天
2D6 – 增加重量
舍曲林
年龄≥6岁儿童的强迫症，广泛性焦虑症，分离焦虑，社交焦虑
25mg
25-200mg/天
2C19
Venlafaxine，速释
年龄≥8岁儿童抑郁症
12.5mg
12.5mg bid 至 25mg tid
2D6 SNRIs --有限的剂量数据和对自杀行为增加的担忧；不像其他药物那么有效，可能是因为使用了低剂量
Venlafaxine，缓释
年龄＞7岁的儿童广泛性焦虑
37.5 mg
37.5-225mg 每天1次
* 所列药物临床上用于治疗所有焦虑症、强迫症和抑郁症。某些情况已获得 FDA 批准；其他条件缺乏 FDA 批准是由于缺乏足够的研究。没有证据表明一种 SSRI 优于或不如其他药物有效 (Varigonda AL, Jakubovski E, Taylor MJ,等: 系统综述和荟萃分析：选择性血清素再摄取抑制剂对儿童重度抑郁症的早期治疗反应。 J Child Adolescent Psychopharmacol 54(7):557-564, 2015.doi: https://doi.org/10.1016/j.jaac.2015.05.004).
† 除非另有说明，否则每天给药一次。仅在需要时才增加起始剂量。剂量范围是近似值。治疗反应和不良反应的个体差异是相当大的。停药时，每周逐渐减量 25%。此表不能替代完整的处方信息。 行为不良反应（例如，去抑制，激动）是常见的，但通常是轻度至中度。通常，减少剂量或改变为不同的药物消除或减少这些效应。 很少，这样的影响是严重的（例如，侵略性，自杀性增加）。行为不良反应是特异性的，可能与任何抗抑郁药和治疗期间的任何时间发生。因此，应该密切地监测服用这些药物的儿童和青少年。
‡ 对谢SSRIs的酶的基因测试显示，与CYP2D6 和 CYP2C19 多态性相关的药代动力学参数和治疗结果存在个体间差异。CPIC (Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium) guidelines 表明对 CYP2C19 和 D26 快速代谢者的反应较差，并且存在不良代谢者不良反应的风险，建议从推荐剂量的 50% 开始。种族差异表明，7% 到 15% 的白人、2% 的亚洲人和 2% 的非洲裔美国人缺乏 2D6 基因，而 10% 的白人和 50% 的亚洲人具有降低 2D6 功能的基因变异。Droll K, Bruce-Mensah K, Otton SV: 三种 CYP2D6 探针底物和加纳人、中国人和高加索人基因型的比较。Pharmacogenetics 8(4)325-333, 1998.doi: 10.1097/00008571-199808000-00006).随着新发现的遗传变异和拷贝数变异被纳入 CYP2D6 生物标志物面板，代谢状态的预测将变得更加准确。（前者见 Ray B, Ozcagli E, Sadee W, et al: CYP2D6 单倍型与增强子 SNP rs5758550 和 rs16947 (*2 等位基因): 对 CYP2D6 基因分型面板的影响。Pharmacogenet Genomics 29(2):39-47, 2019.)doi: 10.1097/FPC.0000000000000363; for the latter, see Beoris M, Wilson JA, Garces JA, et al: CYP2D6 copy number distribution in the US population. Pharmacogenet Genomics 26(2):96-99, 2016.doi: 10.1097/FPC.0000000000000188.安排这些测试的临床医生需要向家属解读结果。
§氟西汀和帕罗西汀是肝酶的有效抑制剂，这些酶代谢许多其它药物（如beta-阻断剂、可乐定、利多卡因）。
¶ Strawn JR, Prakash A, Zhang Q, et al: A randomized, placebo-controlled study of duloxetine for the treatment of children and adolescents with generalized anxiety disorder.J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 54(4):283-293, 2015.doi: 10.1016/j.jaac.2015.01.008.
CPIC = 临床药物遗传学实施联盟； FDA=食品和药物管理局； GAD=广泛性焦虑症； OCD = 强迫症； SNRI = 血清素-去甲肾上腺素再摄取抑制剂； SSRI = 选择性血清素再摄取抑制剂
大多数儿童可以耐受5-羟色胺再吸收抑制剂。有时也可出现胃不适、腹泻或失眠，体重增加。 一些儿童表现为行为方面副作用（如，激动和去抑制）；其影响通常是轻度到中度。通常，减少药物剂量或改变为不同的药物消除或减少这些效应。 很少有严重的行为不良反应（如攻击性、自杀倾向增加）。行为不良反应是特异性的，可能与任何抗抑郁药和治疗期间的任何时间发生。因此，应该密切地监测服用这些药物的儿童和青少年。
治疗参考文献
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儿童和青少年焦虑症的预后
儿童焦虑症的预后主要视严重程度、有效治疗措施和儿童的适应能力。多数情况下，儿童和焦虑症状不断抗争直至成人。但早期治疗使许多儿童学会如何控制他们的焦虑。
关键点
焦虑症最常见的表现可能是拒绝上学；大多数孩子以躯体抱怨来表达他们的不适。
只有当焦虑过度到严重损害孩子的功能或导致严重的痛苦和/或逃避时，才可以将焦虑视为一种儿童障碍。
焦虑能引起儿童的身体症状使得评价复杂化了。
行为治疗(使用暴露和反应预防原则)是最有效的，当由经验丰富的治疗师谁是知识的儿童发展和谁裁缝这些原则的孩子。
当情况更严重或获得经验丰富的儿童行为治疗师是有限的，可能需要药物。
用于 CYP 变体的市售面板测试仍然有限。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
CPIC—Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium: 这个国际联盟促进了药物遗传学测试在患者护理中的应用。该网站提供了对指南的访问，以帮助临床医生了解应如何使用基因检测结果来加强药物治疗。
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry Clinical Practice Guideline for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Anxiety Disorders: 这些指南总结了关于焦虑症的社会心理和心理药理学治疗的专家指导，旨在提高儿童和青少年的护理质量和临床结果。