抑郁障碍的特征在于悲伤或易怒，严重或持续到足以干扰功能或引起相当大的痛苦。诊断根据临床标准。治疗是用抗抑郁药，支持和认知行为治疗，或将这些方法结合起来。

（另请参阅讨论在成人 抑郁症。)

儿童和青少年的抑郁症包括

破坏性情绪调节障碍

重度抑郁症

持续抑郁障碍 (dysthymia)

术语抑郁症通常被广泛用于描述由于失望（例如严重疾病）或损失（例如，亲人的死亡）导致的低或抑郁情绪。然而，与抑郁症不同，这样的低情绪发生在倾向于与触发事件的思想或提醒相关联的波浪中，当情况或事件改善时解决，可能散布着积极情绪和幽默的时期，并且不伴随着普遍 感觉无价值和自我厌恶。情绪低落一般持续数天，而不是数周或数月，而且也不太可能有自杀观念和社会功能的持续丧失。这种低情绪更适当地称为沮丧或悲伤。然而，引起沮丧和悲痛的事件和压力也可以引起严重的抑郁发作。

儿童和青少年抑郁症的病因尚不清楚，但与 成人病因;它被认为是由基因决定的风险因素和环境压力（特别是早期生活压力，如虐待、伤害、自然灾害、家庭暴力、家庭成员死亡和剥夺）相互作用引起的 ([1]）。

在 COVID-19 大流行期间，青少年的抑郁症状增加了一倍，尤其是年龄较大的青少年（2) ，抑郁症患者的心理健康护理就诊次数增加了43% (3)。在控制儿童性别、年龄和新冠肺炎前抑郁症状后，与照顾者的联系和儿童筛查时间是儿童新冠肺炎抑郁症状的重要预测因素（4)。

症状和体征 儿童及青少年抑郁症的表现和成年抑郁症患者相似，但儿童主要是对家庭作业和游戏的忧虑。儿童不能解释内在的情感和情绪体验。当以往表现良好的青春期儿童突然学业表现差、适应障碍、违犯错误时要考虑抑郁症。 在一些抑郁障碍的儿童中，主要的情绪是烦躁而不是悲伤（儿童与成人之间的重要区别）。儿童期抑郁症相关的躁狂通常表现为过度兴奋和攻击及对抗社会行为。 智力发育迟缓的儿童会有情感障碍，但表现为躯体症状和行为紊乱。 破坏性情绪调节障碍 破坏性情绪调节障碍包括持续的刺激性和频繁的行为发作，这是非常失控的，在6岁至10岁发病。许多儿童还有其他障碍，特别是对立性反抗性障碍、注意力缺陷/多动症（ADHD）或焦虑障碍。6岁之前或18岁以后不能作出诊断。作为成人，患者可以发展单相（而不是双相）抑郁症或焦虑症。 表现包括以下的存在≥12个月（没有期间≥3个月，没有所有的）： 与情况严重不成比例并且平均发生≥3次/周的严重复发性发脾气（例如，对人或财产的言语愤怒和/或身体侵犯）

与发育水平不一致的脾气暴发

每天大部分时间都会出现烦躁，愤怒的情绪，并被其他人观察（例如父母，老师，同伴） 爆发和愤怒的情绪必须发生在3个设置中的2个（在家里或学校，与同伴一起）。 重度抑郁症 重度抑郁症是持续≥2周的离散抑郁发作。出现于2%的儿童和5%的青少年。重性抑郁障碍可以首先发生在任何年龄，但在青春期后更常见。不治疗的话，重度抑郁能够在6～12个月时缓和。有严重发作，较年轻或有多发性发作的患者的复发风险更高。缓解期间即使轻度抑郁症状的持续也是复发的强烈预测因素。 对于诊断，在同一个2周期间，几乎每天的大部分时间内必须存在以下≥1项： 感到悲伤或被其他人观察为悲伤（例如，泪水）或易怒

几乎所有活动中的兴趣或快乐的丧失（通常表示为深度无聊） 此外，必须存在以下≥ 4项： 体重减轻（在儿童中，未能获得预期的体重增加）或食欲减少或增加

失眠或睡眠过度

他人观察到的精神运动性激越或迟滞（未自我报告）

疲劳或乏力

思维，集中和做出选择的能力下降

经常性的死亡思想（不只是害怕死亡）和/或自杀意念或计划

无价值的感觉（即，感觉被拒绝和不爱）或过度或不当的内疚 青少年重度抑郁是学习失败、药物滥用、自杀行为的风险因素。抑郁时，儿童和青少年趋于学习大幅度下降，并且损失重要的同龄人之间的关系。在非常严重的抑郁症中，可能会出现精神病症状。 持续抑郁障碍 (dysthymia) 精神抑郁症是一种持续的抑郁或易激动的情绪，持续多数天的时间比没有≥1年，加上≥2项以下情况： 食欲不振或暴饮暴食

失眠或睡眠过度

乏力或疲劳

自卑

注意力不集中

绝望感 症状可能比重度抑郁症更严重或更轻。 严重抑郁发作可在发作之前或第一年期间发生（即，在持续抑郁障碍的持续时间标准满足之前）。

诊断 精神评估

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth edition (DSM-5-TR) criteria 抑郁症的诊断基于症状和体征，包括上面列出的标准。 信息来源包括与儿童或青少年的面谈以及来自家长和老师的信息。一些简单的调查问卷可用于筛选。它们有助于识别一些抑郁症状，但不能单独用于诊断。Specific close-ended questions help determine whether patients have the symptoms required for diagnosis of major depression, based on Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) criteria。 病史应写明诸如家庭暴力、性虐待、药物不良反应相关原因。要询问有关自杀行为的问题（如意念、行为和企图）。 要进行仔细问询病史和进行相关实验室检查，以除外药物滥用和躯体疾病（如传染性单核细胞增多症、甲状腺疾病、药物滥用），可引起相似症状。 必须考虑可以增加风险和/或改变抑郁症状（例如，焦虑和双相性精神障碍）的进程的其它精神障碍。一些发展为双向障碍或精神分裂症患儿的前期症状主要为抑郁症。 抑郁症被确诊后，必须评估家庭和社会环境，以确定应激可能有沉淀的抑郁症。