神经性疼痛药物
类别/药物
注释
抗癫痫药
卡马西平
治疗期间监测全血细胞计数、钠和肝功能
CYP3A4诱导剂可能降低激素避孕药效并诱导其自身代谢，因此需在治疗开始后增加剂量
三叉神经痛的一线治疗。
可引发史蒂文斯-约翰逊综合征 (SJS) 和中毒性表皮坏死松解症 (TEN)；建议对高危人群进行 HLA*B 1502 基因检测
加巴喷丁
肾功能不全患者需调整剂量
拉科酰胺
监测心电图PR间期延长
三叉神经痛的治疗证据有限，该药物目前被超说明书用于神经性疼痛的治疗
拉莫三嗪
可致SJS和TEN；高危人群建议进行HLA*B1502基因检测
与激素避孕药的药物相互作用
奥卡西平
对于三叉神经痛，其疗效与卡马西平相当，也可用于其他阵发性神经病理性疼痛
可能引起低钠血症或降低口服避孕药的功效
可致SJS和TEN；高危人群建议进行HLA*B1502基因检测
苯妥英
相关资料有限；为二线药物
普瑞巴林
其作用机制与加巴喷丁类似，但其药代动力学更稳定
肾功能不全患者需调整剂量
托吡酯
监测肾功能；可能引发肾结石
需监测认知相关不良反应
可致体重减轻
可能引发代谢性酸中毒，需定期监测血清碳酸氢盐
被批准用于偏头痛预防，超说明书用于神经性疼痛
丙戊酸盐
数据有限，但强烈支持对偏头痛的治疗
唑尼沙胺
监测过敏反应，因为它是一种磺胺衍生物
超说明书用于偏头痛及神经性疼痛的治疗
监测是否存在代谢性酸中毒、认知功能障碍及高热（可能抑制汗腺分泌功能）
抗抑郁药
阿米替林
不建议老年患者或有心脏疾病的患者服用，因为它有很强的抗胆碱能作用
缓解伴随抑郁所需剂量高于镇痛有效剂量
地西帕明或去甲替林
比阿米替林耐受性更好；地西帕明的不良反应情况优于去甲替林
缓解伴随抑郁所需剂量高于镇痛有效剂量
不建议老年患者或有心脏疾病的患者使用，因为它具有很强的抗胆碱能作用
度洛西汀
比三环类抗抑郁药耐受性好
用于治疗疼痛的剂量通常也足以治疗伴发的抑郁症或焦虑症。
米那普仑
对纤维肌痛有效；不用于神经性疼痛状态
文拉法辛
较高剂量（≥ 150 mg/天）时对去甲肾上腺素再摄取的抑制作用更强；较低剂量对神经性疼痛无效
与度洛西汀的作用机制相似
在此剂量下对疼痛，抑郁和焦虑有效
中枢性肾上腺能alpha-2受体激动剂
可乐定
可以经皮或鞘内使用
替扎尼定
与可乐定相比，较少引起低血压
皮质类固醇
地塞米松
仅用于炎性病变引起的疼痛
泼尼松
仅用于炎性病变引起的疼痛
NMDA-受体拮抗剂
美金刚
疗效证据有限
右美沙芬
在因中枢敏化而产生耐受性或疼痛阈值较低的患者中，可能对神经性疼痛有效。
在 >90% 的白人中，通过肝脏细胞色素 P-450 2D6 的快速代谢降低了治疗效果
奎尼丁阻断右美沙芬的代谢
右美沙芬/奎尼丁联用可治疗肌萎缩性脊髓侧索硬化症患者的假性延髓效应
口服钠通道阻滞剂
美西律
仅用于神经性疼痛
对那些有严重心脏病的患者，在用药前推荐评估其心功能
局部
0.025%～0.075%辣椒碱(如霜、乳液)
有资料显示对神经性疼痛及关节炎有效
在使用辣椒素前1小时局部使用4–5％的利多卡因有助于减少刺激。
8%辣椒碱贴剂
引起严重的晒伤样皮肤反应；使用 8% 辣椒素贴剂后，通常需要口服阿片类药物长达 1 周来控制加重的皮肤疼痛
单次施用后疼痛可有效缓解3个月
在使用辣椒素前1小时局部使用4–5％的利多卡因有助于减少刺激。
EMLA
如果利多卡因敷贴无效时可试用；价格昂贵
5%利多卡因
有敷贴可使用
其他
巴氯芬
可通过GABAB 受体起作用
对三叉神经痛有效，也可用于其他神经痛
氯胺酮
用于治疗神经性疼痛；现有证据主要支持其对复杂性区域疼痛综合征的疗效
采用多种方案
治疗期间监测肝功能和心电图
可致高血压、烦躁/幻觉，长期使用可诱发膀胱炎
*除非另外注明，所有药物均为口服用药。
CBC =complete blood count（ 全血细胞计数）；EMLA =eutectic mixture of local anesthetics（局部麻醉药的共晶混合物）；GABA = gamma-aminobutyric acid（γ-氨基丁酸）；NMDA = N-methyl-d-aspartate（N-甲基-d-天冬氨酸）；WBCs = white blood cells（白细胞）。