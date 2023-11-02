常引起三叉神经痛的有

颅内动脉（如小脑前下动脉、基底动脉扩张）的异常环压迫三叉神经根部

较少情况下，由静脉袢压迫进入脑干的第Ⅴ对颅神经（三叉神经）根部引起。

其他不太常见的病因包括肿瘤压迫、动静脉畸形、动脉瘤或偶有脑干神经根处形成多发性硬化斑块(通常发生在年轻患者)，但这些病因通常伴随感觉和其他异常。

有时引起相似症状的其他疾病（如多发性硬化）会被误认为是三叉神经痛。区分病因非常重要。

目前机制尚不清楚。一种理论认为神经压迫引起脱髓鞘，从而导致异位性冲动（假突触传递）和/或累及脊髓三叉神经核的中心痛觉通路去抑制。