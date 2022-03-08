神经性疼痛可能由传出活动（交感神经维持性疼痛）或传入活动中断（耳聋疼痛）引起。

周围神经损伤及功能异常可引起神经性疼痛。例子

神经性疼痛的机制是复杂的

在外周伤害感受器和神经水平

在背根神经节

中枢神经系统（CNS）中的伤害感受通路和末端结构

在外周神经和伤害感受器水平，损伤导致炎症以及阳离子通道，特别是钠通道的激活和过度表现。这些变化降低了激活的阈值并增加了对有害刺激的反应。在慢性状态下，外周神经持续触发中枢神经系统的伤害性异位信号。这种持续的外周伤害性输入的轰击导致感受性伤害感受器的变化（中枢敏化）；他们已经准备好了，将来自轻微刺激（包括非疼痛刺激 [异常性疼痛]）的疼痛解释为实质性疼痛，并将这种疼痛解释为来自比实际更广泛的区域。如果外围伤害性输入能够被中断，这些变化至少在一段时间内是可以逆转的。

中枢神经性疼痛综合征 （由中枢神经系统体感通路功能障碍引起的疼痛）可能由任何中枢神经系统病变引起，但这些综合征最常见于中风后，由脊髓损伤引起，或与多发性硬化脱髓鞘斑块有关。要被认为是中枢神经性疼痛，疼痛必须发生在临床上受 CNS 病变影响的区域；但是，它不需要涉及整个受影响的区域。中枢神经性疼痛只有在脊髓丘脑束（针刺、温度感觉）发生故障时才会发生。如果针刺和温度感觉在疑似中枢神经性疼痛的疼痛区域正常，则应考虑另一种疼痛源。神经受损患者疼痛的原因更常见于肌肉骨骼（例如，与中风后手臂麻痹相关的肩痛或坐轮椅的脊髓损伤患者的上肢过度使用综合征）。

传入阻滞性疼痛是由于周围或中枢传入神经的部分或完全异常引起。例子

其具体机制尚不明确，可能与中枢神经系统敏感性上调及疼痛感受区域的扩大和其阈值下降有关。

神经性疼痛综合征有时与交感神经系统过度活跃有关。交感神经过度活跃不会引起神经性疼痛，但会导致其临床特征和严重程度。由此产生的疼痛称为交感维持性疼痛，它取决于传出的交感神经活动。复杂的局部疼痛综合征有时包括交感神经维持的疼痛。其他类型的神经痛也往往有自主神经性疼痛的成分。是什么触发了某些神经性疼痛状态而不是其他状态的交感神经过度活跃尚不清楚。其具体机制包括异常自主神经-躯体神经联系（假突触）、局部炎性改变及脊髓异常等。