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用于治疗青光眼的药物

用于治疗青光眼的药物

药物治疗

眼部作用机制

评价

前列腺素衍生物（局部用药）

贝美前列素

主要通过增加葡萄膜巩膜通路的房水外流来发挥作用，对传统小梁管道系统的房水外流影响较小。

虹膜和皮肤色素增加

葡萄膜炎可能恶化

睫毛增长增粗

肌肉、关节和背部疼痛

皮疹

拉坦前列素

他氟前列素

曲伏前列素

beta-肾上腺素受体阻滞剂（局部用药）

噻吗洛尔

减少房水生成

全身不良反应（如支气管痉挛、抑郁、疲劳、困惑、阳痿、脱发、心动过缓）

这些影响可能悄然发生，并被患者归咎于衰老或其他过程

倍他洛尔

卡替洛尔

左倍他洛尔

左布诺洛尔

美替洛尔

碳酸酐酶抑制剂（口服或者静脉用药）

乙酰唑胺

减少房水生成

作为辅助性治疗使用

引起疲劳，味觉异常，厌食、抑郁、感觉异常、电解质紊乱、肾结石和造血系统障碍

可能引起恶心，腹泻，体重下降

在肾功能衰竭患者中谨慎使用

醋甲唑胺

碳酸酐酶抑制剂（局部用药）

布林佐胺

减少房水生成

全身副作用少，但可引起口腔的异样味觉和（或）皮疹

多佐胺

Rho 激酶抑制剂（局部用药）

耐他舒地尔

增加常规的房水流出

可能会出现结膜充血（发红）、角膜涡状沉积（角膜沉积物）、结膜下点状出血

缩瞳剂，直接作用（胆碱能受体激动剂；局部用药）*

卡巴胆碱

缩小瞳孔，增加房水外流

单用效果不如beta-受体阻滞剂

深色素瞳孔的患者剂量可能需增加

干扰暗适应功能

毛果芸香碱

缩瞳剂，间接作用（胆碱酯酶抑制剂；局部用药）*

碘依可酯

缩小瞳孔，增加房水外流

作用时间很长：不可逆抑制；能引起白内障和视网膜脱离；因极度缩瞳作用应避免用于闭角型青光眼；干扰暗适应功能

全身作用（如出汗，头疼，震颤，过度的唾液分泌，腹泻，腹部痉挛，恶心）可能更多于其它直接的缩瞳剂

仍然可以是人工晶状体眼的选择。

渗透性利尿剂（口服、静脉用药）†

甘油

提高血浆渗透压，增加液体向眼外引流

用于急性房角关闭（急性闭角型青光眼）

有全身不良反应

很少情况下会导致脑出血和急性失代偿性心力衰竭

中至重度肾衰患者无效

甘露醇

选择性alpha2-肾上腺素受体激动剂（局部用药）

对氨基可乐定

减少房水生成；可能增加葡萄膜巩膜途径房水引流；可能引起瞳孔散大

氨基可乐定的过敏反应和快速耐药性发生率高；溴莫尼定的上述反应发生率低，可能引起口干症状，禁忌用于< 2岁儿童。

全身作用（如高血压，心动过速）较非选择性制剂少见

溴莫尼定

*缩瞳剂很少使用。

† 仅供急性使用。

*缩瞳剂很少使用。

† 仅供急性使用。

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