用于治疗青光眼的药物
药物治疗
眼部作用机制
评价
前列腺素衍生物（局部用药）
贝美前列素
主要通过增加葡萄膜巩膜通路的房水外流来发挥作用，对传统小梁管道系统的房水外流影响较小。
虹膜和皮肤色素增加
葡萄膜炎可能恶化
睫毛增长增粗
肌肉、关节和背部疼痛
皮疹
拉坦前列素
他氟前列素
曲伏前列素
beta-肾上腺素受体阻滞剂（局部用药）
噻吗洛尔
减少房水生成
全身不良反应（如支气管痉挛、抑郁、疲劳、困惑、阳痿、脱发、心动过缓）
这些影响可能悄然发生，并被患者归咎于衰老或其他过程
倍他洛尔
卡替洛尔
左倍他洛尔
左布诺洛尔
美替洛尔
碳酸酐酶抑制剂（口服或者静脉用药）
乙酰唑胺
减少房水生成
作为辅助性治疗使用
引起疲劳，味觉异常，厌食、抑郁、感觉异常、电解质紊乱、肾结石和造血系统障碍
可能引起恶心，腹泻，体重下降
在肾功能衰竭患者中谨慎使用
醋甲唑胺
碳酸酐酶抑制剂（局部用药）
布林佐胺
减少房水生成
全身副作用少，但可引起口腔的异样味觉和（或）皮疹
多佐胺
Rho 激酶抑制剂（局部用药）
耐他舒地尔
增加常规的房水流出
可能会出现结膜充血（发红）、角膜涡状沉积（角膜沉积物）、结膜下点状出血
缩瞳剂，直接作用（胆碱能受体激动剂；局部用药）*
卡巴胆碱
缩小瞳孔，增加房水外流
单用效果不如beta-受体阻滞剂
深色素瞳孔的患者剂量可能需增加
干扰暗适应功能
毛果芸香碱
缩瞳剂，间接作用（胆碱酯酶抑制剂；局部用药）*
碘依可酯
缩小瞳孔，增加房水外流
作用时间很长：不可逆抑制；能引起白内障和视网膜脱离；因极度缩瞳作用应避免用于闭角型青光眼；干扰暗适应功能
全身作用（如出汗，头疼，震颤，过度的唾液分泌，腹泻，腹部痉挛，恶心）可能更多于其它直接的缩瞳剂
仍然可以是人工晶状体眼的选择。
渗透性利尿剂（口服、静脉用药）†
甘油
提高血浆渗透压，增加液体向眼外引流
用于急性房角关闭（急性闭角型青光眼）
有全身不良反应
很少情况下会导致脑出血和急性失代偿性心力衰竭
中至重度肾衰患者无效
甘露醇
选择性alpha2-肾上腺素受体激动剂（局部用药）
对氨基可乐定
减少房水生成；可能增加葡萄膜巩膜途径房水引流；可能引起瞳孔散大
氨基可乐定的过敏反应和快速耐药性发生率高；溴莫尼定的上述反应发生率低，可能引起口干症状，禁忌用于< 2岁儿童。
全身作用（如高血压，心动过速）较非选择性制剂少见
溴莫尼定
*缩瞳剂很少使用。
† 仅供急性使用。