视神经乳头（即视盘）正常情况下呈纵径稍长的圆形，中央凹陷形成视杯。盘沿是指视杯边缘与视盘边缘间的感觉神经组织，由视网膜神经节细胞的轴突组成。

正常视神经 图片 Photo courtesy of Douglas Rhee, MD

特征性视神经形态改变包括

杯：盘比增大（尤其是该比例随着时间的推移而增大）

感觉神经盘沿变窄

盘沿凹陷或切迹

越过视盘边缘的神经纤维层出血（即Drance出血或线状出血）

视杯纵向延伸扩大

快速（即退出血管的角度急剧变化[称为刺刀]）

不管眼压是否升高或者视野是否出现损害，只要出现盘沿（视神经或视网膜神经纤维层）随时间进行性变窄时，即可诊断为青光眼，这一初始损害体征见于40～60%的病例。在另一些病例中，初始的青光眼损害体征是某些视野改变。

楔形暗区可能会进展，反映视网膜神经纤维层受损。

青光眼（中度） 图片 Photo courtesy of Douglas Rhee, MD.

青光眼（晚期） 图片 WESTERN OPHTHALMIC HOSPITAL/SCIENCE PHOTO LIBRARY