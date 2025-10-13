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用于治疗类风湿关节炎的药物

用于治疗类风湿关节炎的药物

药物治疗

不良反应

传统合成的抗风湿药物 (DMARD)

硫唑嘌呤*

恶心

羟氯喹

皮炎，可能对光敏感

肌病或心肌病较罕见

角膜混浊（通常可逆）

罕见情况下，不可逆性视网膜变性（通过常规筛查发现）

来氟米特

皮肤反应

肝脏损害

脱发

腹泻

外周神经病变

致畸性

甲氨蝶呤*

肝纤维化（呈剂量相关性，通常是可逆的）

恶心

精神萎靡

骨髓抑制

口腔炎

罕见情况下可出现肺炎

致畸、堕胎作用

柳氮磺胺吡啶†

骨髓抑制

胃部症状

中性粒细胞减少（通常在开始治疗时出现）

溶血

肝炎

可逆性少精症

糖皮质激素（关节内注射）

醋酸甲泼尼龙

醋酸曲安奈德

己酸曲安奈德

注射部位罕见感染

局部皮肤色素减退或萎缩

糖皮质激素（全身使用）

泼尼松

泼尼松龙

长期使用：

  • 体重增加

  • 糖尿病

  • 高血压

  • 骨质疏松症、骨坏死

  • 白内障

  • 念珠菌病

生物制剂

阿巴西普

慢性阻塞性肺病急性加重

感染风险增加

头痛

上呼吸道感染

咽痛

恶心

利妥昔单抗

给药期间：

  • 注射部位轻微瘙痒

  • 皮疹

  • 背痛

  • 高血压或低血压

  • 发热

给药后：

  • 感染和患癌症的风险增加

  • 低球蛋白血症

  • 中性粒细胞减少

  • 乙型肝炎再激活伴肝坏死

  • 罕见情况下可出现 进展性多灶性脑白质病

白细胞介素-6 (IL-6) 抑制剂‡

托珠单抗

沙利鲁单抗

潜在感染风险（特别是机会性感染）

中性粒细胞减少

血小板减少症

胃肠道穿孔

过敏反应

转氨酶升高

血脂异常（特别是低密度脂蛋白 [LDL] 升高）

肿瘤坏死因子 (TNF) 抑制剂‡

阿达木单抗

赛妥珠单抗

依那西普

戈利木单抗

英夫利昔单抗

潜在感染复发的风险（尤其是结核病、乙肝和真菌感染）

非黑色素瘤皮肤癌

抗核抗体阳性伴或不伴系统性红斑狼疮 (SLE)的临床表现

神经系统脱髓鞘病变

心力衰竭恶化

Janus激酶（JAK）抑制剂

巴瑞替尼

托法替尼

优达西替尼

感染风险，尤其是水痘-带状疱疹病毒再激活

非黑色素瘤皮肤癌

高胆固醇血症

静脉血栓栓塞

主要的不良心血管事件

肺癌

* 在剂量增加后，监测全血细胞计数、天冬氨酸氨基转移酶（AST）和丙氨酸氨基转移酶（ALT）。

†柳氮磺胺吡啶通常为肠溶片。

‡ 这些药物是生物类抗风湿药 (DMARD)。

* 在剂量增加后，监测全血细胞计数、天冬氨酸氨基转移酶（AST）和丙氨酸氨基转移酶（ALT）。

†柳氮磺胺吡啶通常为肠溶片。

‡ 这些药物是生物类抗风湿药 (DMARD)。

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