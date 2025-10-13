用于治疗类风湿关节炎的药物
药物治疗
不良反应
传统合成的抗风湿药物 (DMARD)
硫唑嘌呤*
恶心
羟氯喹
皮炎，可能对光敏感
肌病或心肌病较罕见
角膜混浊（通常可逆）
罕见情况下，不可逆性视网膜变性（通过常规筛查发现）
来氟米特
皮肤反应
肝脏损害
脱发
腹泻
外周神经病变
致畸性
甲氨蝶呤*
肝纤维化（呈剂量相关性，通常是可逆的）
恶心
精神萎靡
骨髓抑制
口腔炎
罕见情况下可出现肺炎
致畸、堕胎作用
柳氮磺胺吡啶†
骨髓抑制
胃部症状
中性粒细胞减少（通常在开始治疗时出现）
溶血
肝炎
可逆性少精症
糖皮质激素（关节内注射）
醋酸甲泼尼龙
醋酸曲安奈德
己酸曲安奈德
注射部位罕见感染
局部皮肤色素减退或萎缩
糖皮质激素（全身使用）
泼尼松
泼尼松龙
长期使用：
生物制剂
阿巴西普
慢性阻塞性肺病急性加重
感染风险增加
头痛
上呼吸道感染
咽痛
恶心
利妥昔单抗
给药期间：
给药后：
白细胞介素-6 (IL-6) 抑制剂‡
托珠单抗
沙利鲁单抗
潜在感染风险（特别是机会性感染）
中性粒细胞减少
血小板减少症
胃肠道穿孔
过敏反应
转氨酶升高
血脂异常（特别是低密度脂蛋白 [LDL] 升高）
肿瘤坏死因子 (TNF) 抑制剂‡
阿达木单抗
赛妥珠单抗
依那西普
戈利木单抗
英夫利昔单抗
潜在感染复发的风险（尤其是结核病、乙肝和真菌感染）
非黑色素瘤皮肤癌
抗核抗体阳性伴或不伴系统性红斑狼疮 (SLE)的临床表现
神经系统脱髓鞘病变
心力衰竭恶化
Janus激酶（JAK）抑制剂
巴瑞替尼
托法替尼
优达西替尼
感染风险，尤其是水痘-带状疱疹病毒再激活
非黑色素瘤皮肤癌
高胆固醇血症
静脉血栓栓塞
主要的不良心血管事件
肺癌
* 在剂量增加后，监测全血细胞计数、天冬氨酸氨基转移酶（AST）和丙氨酸氨基转移酶（ALT）。
†柳氮磺胺吡啶通常为肠溶片。
‡ 这些药物是生物类抗风湿药 (DMARD)。