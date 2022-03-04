进行性多灶性白质脑病 (PML)

进行性多灶性白质脑病由JC病毒再激活所致。JC病毒是一种普遍存在的乳头多瘤空泡病毒，多在儿童期间感染，而后潜伏于肾脏或其他部位（如单核细胞、中枢神经系统[CNS]）。再激活的病毒对少突胶质细胞有亲和性。

大多数发生PML的患者会由于以下原因降低细胞介导的免疫力：

AIDS病人的发病风险随HIV病毒滴度的上升而增加，由于有效抗病毒药的广泛使用，PML的发病率已有所降低。

PML越来越多的表现为免疫调节治疗的并发症。 最常涉及的药物包括

单克隆抗体那他珠单抗

抗体-药物偶联物 brentuximab vedotin

但在服用其他药物（如利妥昔单抗、芬戈莫德、富马酸二甲酯）的患者中也发生了 PML。测定血清JC病毒抗体（JC病毒指数）可能有助于评估服用那他珠单抗患者的PML风险；水平越高，风险越高。