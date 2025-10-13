适用于婴儿和儿童的改良Glasgow昏迷量表
评估部位
婴儿
儿童
评分*
睁眼
自主睁眼
自主睁眼
4
言语呼唤后睁眼
言语呼唤后睁眼
3
疼痛刺激后睁眼
疼痛刺激后睁眼
2
无反应
无睁眼
1
言语反应
鸪鸪声，牙牙学语
有定向力
5
烦躁，哭吵
意识模糊的
4
疼痛刺激时哭吵
不适当的用语
3
疼痛刺激时呻吟
不能理解的言语和无特异性的声音
2
无反应
无反应
1
运动反应†
有目的地自然运动
能遵嘱运动
6
触摸时退缩
运动反应集中于疼痛刺激点
5
疼痛刺激时退缩
疼痛刺激时退缩
4
疼痛刺激时出现去皮质体位（不正常屈曲）
疼痛刺激时出现去皮质体位（不正常屈曲）
3
疼痛刺激时出现去大脑体位（不正常伸展）
疼痛刺激时出现去大脑体位（不正常伸展）
2
无反应
无反应
1
*评分 ≤ 12分表明是重度颅脑损伤。评分 ≤ 8 提示可能需要气管插管和通气，以及颅内压监测。
†如果患者已经插管，意识丧失，或者没有语言能力，那么最重要的评估就是运动反应。这部分应该仔细地评估。
Adapted from Davis RJ et al.Head and spinal cord injury.In Textbook of Pediatric Intensive Care, edited by MC Rogers.Baltimore, Williams & Wilkins, 1987; James H, Anas N, Perkin RM.Brain Insults in Infants and Children.New York, Grune & Stratton, 1985; and Morray JP, Tyler DC, Jones TK, et al.Coma scale for use in brain-injured children.Critical Care Medicine.1984;12:1018–1020.doi: 10.1097/00003246-198412000-00002; and Carney N, Totten AM, O'Reilly C, et al.Guidelines for the management of severe traumatic brain injury, fourth edition.Neurosurgery 2017;80(1):6-15.doi: 10.1227/NEU.0000000000001432.