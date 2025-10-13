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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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适用于婴儿和儿童的改良Glasgow昏迷量表

适用于婴儿和儿童的改良Glasgow昏迷量表

评估部位

婴儿

儿童

评分*

睁眼

自主睁眼

自主睁眼

4

言语呼唤后睁眼

言语呼唤后睁眼

3

疼痛刺激后睁眼

疼痛刺激后睁眼

2

无反应

无睁眼

1

言语反应

鸪鸪声，牙牙学语

有定向力

5

烦躁，哭吵

意识模糊的

4

疼痛刺激时哭吵

不适当的用语

3

疼痛刺激时呻吟

不能理解的言语和无特异性的声音

2

无反应

无反应

1

运动反应†

有目的地自然运动

能遵嘱运动

6

触摸时退缩

运动反应集中于疼痛刺激点

5

疼痛刺激时退缩

疼痛刺激时退缩

4

疼痛刺激时出现去皮质体位（不正常屈曲）

疼痛刺激时出现去皮质体位（不正常屈曲）

3

疼痛刺激时出现去大脑体位（不正常伸展）

疼痛刺激时出现去大脑体位（不正常伸展）

2

无反应

无反应

1

*评分 12分表明是重度颅脑损伤。评分 8 提示可能需要气管插管和通气，以及颅内压监测。

†如果患者已经插管，意识丧失，或者没有语言能力，那么最重要的评估就是运动反应。这部分应该仔细地评估。

Adapted from Davis RJ et al.Head and spinal cord injury.In Textbook of Pediatric Intensive Care, edited by MC Rogers.Baltimore, Williams & Wilkins, 1987; James H, Anas N, Perkin RM.Brain Insults in Infants and Children.New York, Grune & Stratton, 1985; and Morray JP, Tyler DC, Jones TK, et al.Coma scale for use in brain-injured children.Critical Care Medicine.1984;12:1018–1020.doi: 10.1097/00003246-198412000-00002; and Carney N, Totten AM, O'Reilly C, et al.Guidelines for the management of severe traumatic brain injury, fourth edition.Neurosurgery 2017;80(1):6-15.doi: 10.1227/NEU.0000000000001432.

*评分 12分表明是重度颅脑损伤。评分 8 提示可能需要气管插管和通气，以及颅内压监测。

†如果患者已经插管，意识丧失，或者没有语言能力，那么最重要的评估就是运动反应。这部分应该仔细地评估。

Adapted from Davis RJ et al.Head and spinal cord injury.In Textbook of Pediatric Intensive Care, edited by MC Rogers.Baltimore, Williams & Wilkins, 1987; James H, Anas N, Perkin RM.Brain Insults in Infants and Children.New York, Grune & Stratton, 1985; and Morray JP, Tyler DC, Jones TK, et al.Coma scale for use in brain-injured children.Critical Care Medicine.1984;12:1018–1020.doi: 10.1097/00003246-198412000-00002; and Carney N, Totten AM, O'Reilly C, et al.Guidelines for the management of severe traumatic brain injury, fourth edition.Neurosurgery 2017;80(1):6-15.doi: 10.1227/NEU.0000000000001432.

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