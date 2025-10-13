常用口服催眠药
药物
半衰期*（小时）
注释
苯二氮䓬类受体激动剂：苯二氮䓬类
三唑仑
1.5−5.5
可能导致顺行性健忘，重复使用后容易产生耐受和反弹
替马西泮
9.5～12.4
诱导睡眠的潜伏期最长
艾司唑仑
10–24
对促进入睡与保持睡眠均有效
夸西泮
39–100
高亲脂性，可减轻连续使用最初7～10天内残留的镇静作用
氟西泮
47–100
第二天很可能残留镇静作用，老年人不推荐
苯二氮䓬受体激动剂：非苯二氮䓬类
扎来普隆
1
超短效，入睡困难和夜间觉醒时均可服用（离起床至少4小时）
常规睡前服药，很少会产生后遗作用
唑吡坦，片剂
2.5
仅用于入睡困难性失眠
唑吡坦口腔喷雾
2.7
用于入睡困难性失眠；起效迅速
唑吡坦，缓释剂
2.8
对入睡困难性失眠和睡眠维持困难性失眠均有效；每周3至7晚使用，长达6个月不会产生耐受性
唑吡坦，舌下含服
2.9
比唑吡坦片起效更快
较高剂量用于入睡困难性失眠
低剂量用于早醒时（除非病人服药后至少还能睡4小时，此外不宜服用）
艾司佐匹克隆
6
对入睡困难性失眠和睡眠维持困难性失眠均有效；每晚使用长达6个月不会产生耐受性
褪黑素受体激动剂
他司美琼
0.9–1.7
对于非24小时睡眠 - 觉醒综合症的完全失明的患者，可以增加夜间睡眠时间，减少日间睡眠时间。
可能引起头痛和异常的梦境或噩梦（最常见的不良反应）；无明显滥用倾向
雷美替胺
1–5
仅对入睡困难性失眠有效；是少数没有滥用倾向的催眠药之一
可以安全地给予患有轻度至中度阻塞性睡眠呼吸暂停或慢性阻塞性肺病 (COPD) 的患者
可以长期使用
食欲素受体拮抗剂
达利多雷生
约8小时
用于入睡和/或睡眠维持性失眠症
可导致头痛、嗜睡、疲劳（最常见）和自杀意念、抑郁症恶化、睡眠麻痹和复杂的睡眠相关行为（如梦游、睡眠驾驶）
伦博瑞生
17（5 mg 剂量）
19（10 mg 剂量）
用于入睡和/或睡眠维持性失眠症
可导致嗜睡（最常见）和自杀意念、抑郁症恶化、睡眠麻痹和复杂的睡眠相关行为（例如，梦游、睡眠驾驶）
发作性睡病患者禁用
苏沃雷生
12
对入睡和维持性失眠有用
使用最低有效剂量；如果 10 毫克剂量耐受良好但无效，则可增加至最多 20 毫克，每天一次
三环类抗抑郁药
多虑平，超低剂量
15.3
对睡眠维持困难性失眠有用药指征;无滥用倾向
*包括母体药物及活性代谢产物。按照半衰期从短到长排序。
†睡前服用的剂量。