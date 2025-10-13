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过氧化物生物合成因素和极长链脂肪酸代谢紊乱

过氧化物生物合成因素和极长链脂肪酸代谢紊乱

疾病（OMIM编号）

蛋白质或酶缺陷

注释

脑肝肾综合征（Zellweger综合征；214100*）

Peroxin-1

生化特征：二羟丙酮磷酸酰基转移酶和缩醛磷脂减少、极长链脂肪酸、植烷酸、哌啶酸盐、铁及总铁结合能力升高

临床特征： 生长障碍、囱门偏大、巨头畸形、头骨宽阔、面貌畸形、白内障、眼球震颤、先天性心脏病、肝肿大、胆管发育不良、尿道下裂、肾囊肿、肌张力减退、脑畸形

治疗：对症治疗，无特效疗法，但胆酸的疗效正在评估中

Peroxin-2

Peroxin-3

Peroxin-5

Peroxin-6

Peroxin-12

Peroxin-14

Peroxin-26

新生儿肾上腺脑白质营养不良 (202370)*

Peroxin-1

生化特征： 极长链脂肪酸升高

临床特征： 长头症、相貌畸形、白内障、色素沉着、癫痫、发育延迟、肾上腺机能不全

治疗：对症，无特异治疗方法

Peroxin-5

Peroxin-10

Peroxin-13

Peroxin-26

婴儿雷弗素姆病(266510)*

Peroxin-1

生化特征：血浆植烷酸、胆固醇、极长链脂肪酸、双羟胆甾烷酸、三羟胆甾烷酸和哌啶酸升高

临床特征： 生长和发育延迟、外周神经病、肌张力降低、耳聋、面部畸形、视网膜病、骨质疏松症、脂肪泻、发作性出血、肝肿大

治疗：对症，无特异治疗方法

Peroxin-2

Peroxin-26

肢根斑点状软骨发育异常

生化特征： 1型中 (215100*)，缩醛磷脂缺陷，血浆植烷酸升高和未加工的3-氧化酰基辅酶A硫解酶、酰基辅酶A磷酸二羟丙酮酰基转移酶缺乏

2型中 (222765*)，缩醛磷脂、植烷酸、烷基二羟丙酮磷酸合酶、过氧化物硫解酶正常；磷酸二羟丙酮酰基转移酶缺乏

3型中 (600121*)，过氧化物酶体异常，烷基二羟丙酮磷酸合酶缺乏

临床特征：四肢近端肢体缩短的侏儒症、点状骨骺钙化、干骺端增宽；严重生长和发育延迟；小头畸形；面中部发育不良；小颌畸形；感音神经性耳聋；白内障；腭裂；鱼鳞病；呼吸困难；脊柱后侧凸；脊柱裂；僵直；皮质萎缩；癫痫；2岁前死亡

治疗：对症，无特异治疗方法

1型 (215100*)

Peroxin-7

2型 (222765*)

磷酸二羟丙酮酰基转移酶

3型 (600121*)

烷基二羟丙酮磷酸合酶

高哌啶酸血症 (239400*)

甲基哌啶氧化酶

生化特征： 血浆哌可酸盐升高，轻度全氨基酸尿症

临床特征：肝肿大、髓鞘脱失、中枢神经系统退行性变、严重智力障碍和发育迟缓、视网膜病变

治疗：对症，无特异治疗方法

X-连锁肾上腺脑白质营养不良 (300100*)

ATP-结合盒转运子 1

生化特征：血浆极长链脂肪酸升高，过氧化物酶二十四烷辅酶A连接酶缺乏

临床特征： 色素沉着过多、失明、认知听力损失、痉挛性截瘫、阳痿、括约肌功能障碍、共济失调、构音障碍、肾上腺皮质功能不全、性腺功能减退、脑桥和小脑萎缩

治疗： 肾上腺皮质激素替代治疗，骨髓移植

三油酸甘油酯和三芥酸甘油酯（Lorenzo’s油）按4:1混合在疾病发作后使用显然无临床益处，但如果在症状出现前使用，可能会减缓病情进展

在目前的基因疗法试验中取得了一些成功

乙酰辅酶A氧化酶1缺乏（假新生儿肾上腺脑白质营养不良； 264470*)

直链过氧化物酶体酰基辅酶A氧化酶

生化特征： 血浆极长链脂肪酸升高；过氧化物酶体植烷酸、哌可酸盐、双羟胆甾烷酸、三羟胆甾烷酸正常

临床特征： 新生儿肌张力降低、发育延迟、感音神经性耳聋、视网膜病变、无畸形特征、2~3岁时出现脑白质营养不良

治疗： 尚未确立

D-双功能蛋白缺乏症 (261515*)

D-双功能酶

生化特征： 血清极长链脂肪酸和哌可酸盐升高，十二指肠抽吸中三羟胆甾烷酸升高，过氧化物酶体3-氧化酰基辅酶A硫解酶缺陷

临床特征： 肌张力降低、过度的惊吓反射、两侧面瘫、癫痫、高音和无力的哭叫、发育延迟、肌病性面容、硬腭高拱、四肢外展、心室心脏病

治疗： 尚未确立

2-甲酰基辅酶A消旋酶缺乏症 (614307*)

2-甲酰基辅酶A消旋酶

生化特征： 血浆降植烷酸升高

临床特征： 成年人发病时感觉运动神经病变、视网膜病变

治疗： 尚未确立

原发性草酸尿

生化特征： 尿草酸排泄量增加，羟基乙酸尿症

临床特征： 草酸钙结石、肾钙质沉着症、肾衰竭、心传导阻滞、周围血管功能不全、动脉闭塞、间歇性跛行、视神经病变、骨折、儿童或成年早期死亡

2型比1型轻

治疗： 肝肾联合移植

1型高草酸尿症 (259900*)

过氧化物酶体丙氨酸-乙醛酸氨基转移酶

2型高草酸尿症 (260000*)

D-甘油酸脱氢酶乙醛酸还原酶

Refsum病 (266500*)

植烷酸辅酶A羟化酶

生化特征： 血浆和组织植烷酸升高

临床特征：视网膜色素变性、共济失调、上睑下垂、瞳孔缩小、周围神经病变、嗅觉丧失、心衰、耳聋、鱼鳞病、第4掌骨短

治疗： 低植烷酸饮食，血浆置换

过氧化物酶-7

3型戊二酸尿症 (231690*)

过氧化物酶体戊二酰辅酶A氧化酶

生化特征： 赖氨酸负荷加重戊二酸尿症

临床特征： 发育停滞、餐后呕吐

治疗： 尚未确定，核黄素可能有益

甲羟戊酸尿症 (610377*)

参见支链氨基酸代谢障碍

缺过氧化氢酶血 (115500*)

过氧化氢酶

生化特征： 组织无法引起过氧化氢起泡反应

临床特征： 日本人溃疡性口腔病变，但瑞士人没有

治疗：对症，无特异治疗方法

* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database

* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database

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