过氧化物生物合成因素和极长链脂肪酸代谢紊乱
疾病（OMIM编号）
蛋白质或酶缺陷
注释
脑肝肾综合征（Zellweger综合征；214100*）
Peroxin-1
生化特征：二羟丙酮磷酸酰基转移酶和缩醛磷脂减少、极长链脂肪酸、植烷酸、哌啶酸盐、铁及总铁结合能力升高
临床特征： 生长障碍、囱门偏大、巨头畸形、头骨宽阔、面貌畸形、白内障、眼球震颤、先天性心脏病、肝肿大、胆管发育不良、尿道下裂、肾囊肿、肌张力减退、脑畸形
治疗：对症治疗，无特效疗法，但胆酸的疗效正在评估中
Peroxin-2
Peroxin-3
Peroxin-5
Peroxin-6
Peroxin-12
Peroxin-14
Peroxin-26
新生儿肾上腺脑白质营养不良 (202370)*
Peroxin-1
生化特征： 极长链脂肪酸升高
临床特征： 长头症、相貌畸形、白内障、色素沉着、癫痫、发育延迟、肾上腺机能不全
治疗：对症，无特异治疗方法
Peroxin-5
Peroxin-10
Peroxin-13
Peroxin-26
婴儿雷弗素姆病(266510)*
Peroxin-1
生化特征：血浆植烷酸、胆固醇、极长链脂肪酸、双羟胆甾烷酸、三羟胆甾烷酸和哌啶酸升高
临床特征： 生长和发育延迟、外周神经病、肌张力降低、耳聋、面部畸形、视网膜病、骨质疏松症、脂肪泻、发作性出血、肝肿大
治疗：对症，无特异治疗方法
Peroxin-2
Peroxin-26
生化特征： 1型中 (215100*)，缩醛磷脂缺陷，血浆植烷酸升高和未加工的3-氧化酰基辅酶A硫解酶、酰基辅酶A磷酸二羟丙酮酰基转移酶缺乏
2型中 (222765*)，缩醛磷脂、植烷酸、烷基二羟丙酮磷酸合酶、过氧化物硫解酶正常；磷酸二羟丙酮酰基转移酶缺乏
3型中 (600121*)，过氧化物酶体异常，烷基二羟丙酮磷酸合酶缺乏
临床特征：四肢近端肢体缩短的侏儒症、点状骨骺钙化、干骺端增宽；严重生长和发育延迟；小头畸形；面中部发育不良；小颌畸形；感音神经性耳聋；白内障；腭裂；鱼鳞病；呼吸困难；脊柱后侧凸；脊柱裂；僵直；皮质萎缩；癫痫；2岁前死亡
治疗：对症，无特异治疗方法
1型 (215100*)
Peroxin-7
2型 (222765*)
磷酸二羟丙酮酰基转移酶
3型 (600121*)
烷基二羟丙酮磷酸合酶
高哌啶酸血症 (239400*)
甲基哌啶氧化酶
生化特征： 血浆哌可酸盐升高，轻度全氨基酸尿症
临床特征：肝肿大、髓鞘脱失、中枢神经系统退行性变、严重智力障碍和发育迟缓、视网膜病变
治疗：对症，无特异治疗方法
X-连锁肾上腺脑白质营养不良 (300100*)
ATP-结合盒转运子 1
生化特征：血浆极长链脂肪酸升高，过氧化物酶二十四烷辅酶A连接酶缺乏
临床特征： 色素沉着过多、失明、认知听力损失、痉挛性截瘫、阳痿、括约肌功能障碍、共济失调、构音障碍、肾上腺皮质功能不全、性腺功能减退、脑桥和小脑萎缩
治疗： 肾上腺皮质激素替代治疗，骨髓移植
三油酸甘油酯和三芥酸甘油酯（Lorenzo’s油）按4:1混合在疾病发作后使用显然无临床益处，但如果在症状出现前使用，可能会减缓病情进展
在目前的基因疗法试验中取得了一些成功
乙酰辅酶A氧化酶1缺乏（假新生儿肾上腺脑白质营养不良； 264470*)
直链过氧化物酶体酰基辅酶A氧化酶
生化特征： 血浆极长链脂肪酸升高；过氧化物酶体植烷酸、哌可酸盐、双羟胆甾烷酸、三羟胆甾烷酸正常
临床特征： 新生儿肌张力降低、发育延迟、感音神经性耳聋、视网膜病变、无畸形特征、2~3岁时出现脑白质营养不良
治疗： 尚未确立
D-双功能蛋白缺乏症 (261515*)
D-双功能酶
生化特征： 血清极长链脂肪酸和哌可酸盐升高，十二指肠抽吸中三羟胆甾烷酸升高，过氧化物酶体3-氧化酰基辅酶A硫解酶缺陷
临床特征： 肌张力降低、过度的惊吓反射、两侧面瘫、癫痫、高音和无力的哭叫、发育延迟、肌病性面容、硬腭高拱、四肢外展、心室心脏病
治疗： 尚未确立
2-甲酰基辅酶A消旋酶缺乏症 (614307*)
2-甲酰基辅酶A消旋酶
生化特征： 血浆降植烷酸升高
临床特征： 成年人发病时感觉运动神经病变、视网膜病变
治疗： 尚未确立
原发性草酸尿
生化特征： 尿草酸排泄量增加，羟基乙酸尿症
临床特征： 草酸钙结石、肾钙质沉着症、肾衰竭、心传导阻滞、周围血管功能不全、动脉闭塞、间歇性跛行、视神经病变、骨折、儿童或成年早期死亡
2型比1型轻
治疗： 肝肾联合移植
1型高草酸尿症 (259900*)
过氧化物酶体丙氨酸-乙醛酸氨基转移酶
2型高草酸尿症 (260000*)
D-甘油酸脱氢酶乙醛酸还原酶
Refsum病 (266500*)
植烷酸辅酶A羟化酶
生化特征： 血浆和组织植烷酸升高
临床特征：视网膜色素变性、共济失调、上睑下垂、瞳孔缩小、周围神经病变、嗅觉丧失、心衰、耳聋、鱼鳞病、第4掌骨短
治疗： 低植烷酸饮食，血浆置换
过氧化物酶-7
3型戊二酸尿症 (231690*)
过氧化物酶体戊二酰辅酶A氧化酶
生化特征： 赖氨酸负荷加重戊二酸尿症
临床特征： 发育停滞、餐后呕吐
治疗： 尚未确定，核黄素可能有益
甲羟戊酸尿症 (610377*)
参见支链氨基酸代谢障碍表
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缺过氧化氢酶血 (115500*)
过氧化氢酶
生化特征： 组织无法引起过氧化氢起泡反应
临床特征： 日本人溃疡性口腔病变，但瑞士人没有
治疗：对症，无特异治疗方法
* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database。