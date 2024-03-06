过氧化物酶体是包含beta-氧化系列酶的细胞内细胞器。这些酶与线粒体酶中的酶有功能交叉，但线粒体缺乏代谢极长链脂肪酸VLCFA（长度达20～26个碳原子）的酶类。因此，过氧化物酶体疾病表现为VLCFA的水平升高（除了肢体软骨发育不全和Refsum 病）。 VLCFA水平测定可以筛查这类疾病，同时也需行血浆原始植烷六氢吡啶羧酸测定和红细胞浆磷脂水平测定。

有关影响脂肪酸代谢等疾患的信息，请参阅 脂肪酸和甘油代谢紊乱概述。另可参考对怀疑遗传性代谢紊乱的疑似遗传性障碍的方法和检测方法。

有2种类型的过氧化物酶体疾病：

具有过氧化物酶体形成缺陷的

那些在单一过氧化物酶缺陷

x连锁肾上腺脑白质营养不良是最常见的过氧化物酶体疾病(发病率为1/ 17000)(1);所有其他的是常染色体隐性，合并发病率约为1/50,000个新生儿(2)。

欲了解更多信息，请参阅表。

表格 过氧化物生物合成因素和极长链脂肪酸代谢紊乱 表格

参考文献 1.Bezman L, Moser AB, Raymond GV, et al.Adrenoleukodystrophy: incidence, new mutation rate, and results of extended family screening. Ann Neurol.2001;49(4):512-517. 2.Global Foundation for Peroxisomal Disorders: Peroxisomal Disorders.访问日期：2024 年 2 月 20 日。

肢根斑点状软骨发育异常 是由于PEX7基因突变导致的过氧化物酶体生物发生障碍，以骨骼变化为特征性表现，包括：面中部发育不良、明显的近端肢体短、额部隆起、小鼻孔、白内障、鱼鳞病和严重的精神运动发育障碍。脊柱裂也是常见的。 X线表现、血清植烷酸水平升高、红细胞浆磷脂水平减低、VLCFA水平正常被疑诊断为肢根斑点状软骨发育异常。通过基因检查进行确认。 肢根斑点状软骨发育异常尚无特定治疗方法