过氧化物酶体是包含beta-氧化系列酶的细胞内细胞器。这些酶与线粒体酶中的酶有功能交叉，但线粒体缺乏代谢极长链脂肪酸VLCFA（长度达20～26个碳原子）的酶类。因此，过氧化物酶体疾病表现为VLCFA的水平升高（除了肢体软骨发育不全和Refsum 病）。 VLCFA水平测定可以筛查这类疾病，同时也需行血浆原始植烷六氢吡啶羧酸测定和红细胞浆磷脂水平测定。
有关影响脂肪酸代谢等疾患的信息，请参阅 脂肪酸和甘油代谢紊乱概述。另可参考对怀疑遗传性代谢紊乱的疑似遗传性障碍的方法和检测方法。
有2种类型的过氧化物酶体疾病：
具有过氧化物酶体形成缺陷的
那些在单一过氧化物酶缺陷
x连锁肾上腺脑白质营养不良是最常见的过氧化物酶体疾病(发病率为1/ 17000)(1);所有其他的是常染色体隐性，合并发病率约为1/50,000个新生儿(2)。
欲了解更多信息，请参阅表。
过氧化物生物合成因素和极长链脂肪酸代谢紊乱
疾病（OMIM编号）
蛋白质或酶缺陷
注释
脑肝肾综合征（Zellweger综合征；214100*）
Peroxin-1
生化特征： 二羟丙酮磷酸酰基转移酶和缩醛磷脂降低；极长链脂肪酸、植烷酸、哌可酸盐、铁、总铁结合能力升高
临床特征： 生长障碍、囱门偏大、巨头畸形、头骨宽阔、面貌畸形、白内障、眼球震颤、先天性心脏病、肝肿大、胆管发育不良、尿道下裂、肾囊肿、肌张力减退、脑畸形
治疗： 有症状，无特效治疗，但胆酸正在评估
Peroxin-2
Peroxin-3
Peroxin-5
Peroxin-6
Peroxin-12
Peroxin-14
Peroxin-26
新生儿肾上腺脑白质营养不良 (202370)*
Peroxin-1
生化特征： 极长链脂肪酸升高
临床特征： 长头症、相貌畸形、白内障、色素沉着、癫痫、发育延迟、肾上腺机能不全
治疗：对症，无特异治疗方法
Peroxin-5
Peroxin-10
Peroxin-13
Peroxin-26
婴儿雷弗素姆病(266510)*
Peroxin-1
生化特征： 血浆植烷酸、胆固醇、极长链脂肪酸、双羟胆甾烷酸、三羟胆甾烷酸、哌可酸升高
临床特征： 生长和发育延迟、外周神经病、肌张力降低、耳聋、面部畸形、视网膜病、骨质疏松症、脂肪泻、发作性出血、肝肿大
治疗：对症，无特异治疗方法
Peroxin-2
Peroxin-26
生化特征： 1型中 (215100*)，缩醛磷脂缺陷，血浆植烷酸升高和未加工的3-氧化酰基辅酶A硫解酶、酰基辅酶A磷酸二羟丙酮酰基转移酶缺乏
2型中 (222765*)，缩醛磷脂、植烷酸、烷基二羟丙酮磷酸合酶、过氧化物硫解酶正常；磷酸二羟丙酮酰基转移酶缺乏
3型中 (600121*)，过氧化物酶体异常，烷基二羟丙酮磷酸合酶缺乏
临床特征：四肢近端肢体缩短的侏儒症、点状骨骺钙化、干骺端增宽；严重生长和发育延迟；小头畸形；面中部发育不良；小颌畸形；感音神经性耳聋；白内障；腭裂；鱼鳞病；呼吸困难；脊柱后侧凸；脊柱裂；僵直；皮质萎缩；癫痫；2岁前死亡
治疗：对症，无特异治疗方法
1型 (215100*)
Peroxin-7
2型 (222765*)
磷酸二羟丙酮酰基转移酶
3型 (600121*)
烷基二羟丙酮磷酸合酶
高哌啶酸血症 (239400*)
甲基哌啶氧化酶
生化特征： 血浆哌可酸盐升高，轻度全氨基酸尿症
临床特征： 肝肿大、髓鞘脱夫、CNS退化、严重智力残缺和发育迟缓、视网膜病变
治疗：对症，无特异治疗方法
X-连锁肾上腺脑白质营养不良 (300100*)
ATP-结合盒转运子 1
生化特征：血浆极长链脂肪酸升高，过氧化物酶二十四烷辅酶A连接酶缺乏
临床特征： 色素沉着过多、失明、认知听力损失、痉挛性截瘫、阳痿、括约肌功能障碍、共济失调、构音障碍、肾上腺皮质功能不全、性腺功能减退、脑桥和小脑萎缩
治疗： 肾上腺皮质激素替代治疗，骨髓移植
一旦疾病出现，三油酸甘油酯和三芥子酸甘油脂（罗伦佐的油）4：1比例混合，显然无临床获益，但如果在症状出现前使用，可能会减缓进展
在目前的基因疗法试验中取得了一些成功
乙酰辅酶A氧化酶1缺乏（假新生儿肾上腺脑白质营养不良； 264470*)
直链过氧化物酶体酰基辅酶A氧化酶
生化特征： 血浆极长链脂肪酸升高；过氧化物酶体植烷酸、哌可酸盐、双羟胆甾烷酸、三羟胆甾烷酸正常
临床特征： 新生儿肌张力降低、发育延迟、感音神经性耳聋、视网膜病变、无畸形特征、2~3岁任何阶段脑白质营养不良
治疗： 未建立
D-双功能蛋白缺乏症 (261515*)
D-双功能酶
生化特征： 血清极长链脂肪酸和哌可酸盐升高，十二指肠抽吸中三羟胆甾烷酸升高，过氧化物酶体3-氧化酰基辅酶A硫解酶缺陷
临床特征： 肌张力降低、过度的惊吓反射、两侧面瘫、癫痫、高音和无力的哭叫、发育延迟、肌病性面容、硬腭高拱、四肢外展、心室心脏病
治疗： 未建立
2-甲酰基辅酶A消旋酶缺乏症 (614307*)
2-甲酰基辅酶A消旋酶
生化特征： 血浆降植烷酸升高
临床特征： 成年人发病时感觉运动神经病变、视网膜病变
治疗： 未建立
原发性草酸尿
生化特征： 尿草酸排泄量增加，羟基乙酸尿症
临床特征： 草酸钙结石、肾钙质沉着症、肾衰竭、心传导阻滞、周围血管功能不全、动脉闭塞、间歇性跛行、视神经病变、骨折、儿童或成年早期死亡
2型比1型轻
治疗： 肝肾联合移植
1型高草酸尿症 (259900*)
过氧化物酶体的乙醛酸丙氨酸氨基转移酶
2型高草酸尿症 (260000*)
D-甘油酸脱氢酶乙醛酸还原酶
Refsum病 (266500*)
植烷酸辅酶A羟化酶
生化特征： 血浆和组织植烷酸升高
临床特征：视网膜色素变性、共济失调、上睑下垂、瞳孔缩小、周围神经病变、嗅觉丧失、心衰、耳聋、鱼鳞病、第四掌骨短
治疗： 低植烷酸饮食，血浆置换
过氧化物酶-7
3型戊二酸尿症 (231690*)
过氧化物酶体戊二酰辅酶A氧化酶
生化特征： 赖氨酸负荷加重戊二酸尿症
临床特征： 发育停滞、餐后呕吐
治疗： 尚未确定，核黄素可能有益
甲羟戊酸尿症 (610377*)
参见支链氨基酸代谢障碍表
—
缺过氧化氢酶血 (115500*)
过氧化氢酶
生化特征： 组织故障引起过氧化氢发泡
临床特征： 日本人溃疡性口腔病变，但瑞士人没有
治疗：对症，无特异治疗方法
* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database。
参考文献
1.Bezman L, Moser AB, Raymond GV, et al.Adrenoleukodystrophy: incidence, new mutation rate, and results of extended family screening. Ann Neurol.2001;49(4):512-517.
2.Global Foundation for Peroxisomal Disorders: Peroxisomal Disorders.访问日期：2024 年 2 月 20 日。
经典Refsum病
植烷酸的积累是由于单一过氧化物酶体酶——植烷酰辅酶 A 羟化酶的基因缺陷引起的。这种酶催化植烷酸的代谢，植烷酸是一种常见的膳食植物成分。
临床表现包括：进行性周围神经病、色素性视网膜炎导致的视力损害、听力受损、嗅觉丧失，心肌病、心脏传导障碍和鱼鳞病。发病通常在20岁。
根据血清植烷酸的升高和降植烷酸的下降，可以确诊Refsum病（有些其他过氧化物酶体缺陷可见植烷酸升高和降植烷酸均升高）。
Refsum病的治疗给以限植烷酸饮食（<10mg/d），在症状出现前治疗可能对阻止和延缓症状发生有效。血浆置换也可能对有严重神经系统症状的患者有帮助（1）。
Refsum 疾病参考
1.Harari D, Gibberd FB, Dick JP, Sidey MC.Plasma exchange in the treatment of Refsum's disease (heredopathia atactica polyneuritiformis). J Neurol Neurosurg Psychiatry.1991;54(7):614-617.doi:10.1136/jnnp.54.7.614
肢根斑点状软骨发育异常
是由于PEX7基因突变导致的过氧化物酶体生物发生障碍，以骨骼变化为特征性表现，包括：面中部发育不良、明显的近端肢体短、额部隆起、小鼻孔、白内障、鱼鳞病和严重的精神运动发育障碍。脊柱裂也是常见的。
X线表现、血清植烷酸水平升高、红细胞浆磷脂水平减低、VLCFA水平正常被疑诊断为肢根斑点状软骨发育异常。通过基因检查进行确认。
肢根斑点状软骨发育异常尚无特定治疗方法
X连锁脑白质肾上腺萎缩症
这种疾病是由于ABCD1基因编码的过氧化物膜转运蛋白ALDP缺陷所致。由于这是一种X连锁基因，因此这种疾病主要表现在男性身上。目前，已鉴定出 1380 多种变体（见 ALD Info）（1）。
大脑型占病人的40％。开始发生在4岁和8岁之间，并且注意力缺陷的症状随着时间进展到严重的行为问题，痴呆，视力，听力和运动功能缺陷，在诊断后2-3年导致全部残疾和死亡。轻度的青少年型和成人型已被叙述。
相当一部分患者的病情较轻，称为肾上腺肌萎缩神经病（AMN）；发病年龄在 20 岁或 30 岁左右，伴有进行性偏瘫、括约肌和性功能障碍。约1/3的病例也表现为中枢神经系统症状。
任何形式的患者也可发展肾上腺功能不全；约15％患有孤立的艾迪生病而没有神经系统的影响。
X-连锁肾上腺脑白质营养不良的诊断被疑VLCFA水平升高，并经基因测序证实。
一些病例中骨髓和干细胞移植可以稳定症状，控制病情进展。肾上腺功能不全的病人需要给予肾上腺类固醇激素。饮食中补充按4：1混合的三油酸甘油酯和三芥子酸甘油酯（Lorenzo油）可使血浆VLCFA水平正常化，但似乎不能阻止有症状患者的神经退行性变。但是，如果在症状出现之前给男孩服用，可能会减慢疾病的进展； 确切的获益尚未确定。基因治疗试验目前正在进行中，已显示出一些初步的成功 (2)。
X 连锁 ALD 参考文献
1.ALD info: The ABCD1 Variant Database.访问日期：2024 年 2 月 13 日。
2.Gupta AO, Raymond G, Pierpont EI, et al.Treatment of cerebral adrenoleukodystrophy: allogeneic transplantation and lentiviral gene therapy. Expert Opin Biol Ther.2022;22(9):1151-1162.doi:10.1080/14712598.2022.2124857
Zellweger 综合征（ZS）、新生儿脑白质肾上腺萎缩症、婴儿Refsum病（IRD）
3种疾病的严重性ZS最大，IRD最小。涉及过氧化物酶体形成或蛋白运输（PEX 基因家族）至少12个基因中，其中之一相关基因缺陷决定了该类过氧化物酶体疾病的发生。
临床表现包括：面部畸形、中枢系统异常、脱髓鞘病变、新生儿惊厥、肌张力低下、肝大、肾囊肿、短肢畸形伴有斑点状骨骺（软骨发育不全）、白内障、视网膜病变、听力缺损、精神运动迟缓和周围神经病变。
当检测到VLCFA、植烷酸、胆汁酸中间体和哌可酸的血液水平升高，并通过基因检测确认时，可怀疑诊断。
目前还没有针对这些疾病的具体治疗方法。治疗主要是对症治疗。
更多信息
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ALD Info （肾上腺脑白质营养不良）：提供有关肾上腺脑白质营养不良治疗、诊断和其他方面信息的资源
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information